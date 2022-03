Die Sepang-Rennstrecke verlängert sich mit der Weltmeisterschaft bis 2024 und kann bis 2026 erweitert werden

Madrid, 23 Mrz Der malaysische Sepang Circuit und Dorna Sports, die Organisatorin der MotoGP-Weltmeisterschaft, haben bestätigt, dass der Sepang International Circuit bis mindestens 2024 im Kalender der FIM MotoGP-Weltmeisterschaft und in Gesprächen zur Verlängerung des Abkommens bis 2026 im Kalender bleiben wird. Der Sepang Circuit ist seit 1999 im Kalender und befindet sich am Rande der malaysischen Metropole Kuala Lumpur. Er hat zwei lange Geraden mit beeindruckenden Tribünen und einer Kombination von Kurven, die ihn zu jeder Jahreszeit zu einem der Ikonen des Kalenders gemacht haben. Athan Shafriman Hanif, Geschäftsführer des Sepang International Circuit, war dankbar für die Vereinbarung und stellte fest, dass „wir uns mit einem Zustrom rekordverdächtiger Zuschauer Jahr für Jahr darauf freuen, die Fans nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie wieder in Sepang begrüßen zu dürfen“. In der Zwischenzeit sagte Carmelo Ezpeleta, CEO von Dorna Sports, er sei sehr glücklich über die Renovierung, da „Malaysia ein wichtiger Markt für die MotoGP ist und es eine Freude ist, in Sepang zu fahren und die unglaubliche Leidenschaft der Fans zu erleben, die die Tribünen füllen“. „Nachdem wir zum Training vor der Saison nach Malaysia zurückkehren konnten, könnten wir nicht mehr darauf aus sein, dort wieder Rennen zu fahren, und wir freuen uns auf den Großen Preis von Malaysia und darauf, unsere malaysischen Fans noch viele weitere Saisons zu sehen“, sagte Ezpeleta. CHEF JLL