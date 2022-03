Die Major Leagues werden in dieser Saison die „Shohei Ohtani-Regel“ anwenden

Die Major League Baseball (MLB) und die Association of Major League Players (MLBPA) einigten sich am Dienstag darauf, die „Shohei Ohtani-Regel“ umzusetzen, die es den Japanern ermöglicht, in Spielen, die er als Werfer starten muss, Anstoß zu nehmen. Mit dieser neuen Regel kann Ohtani in den Spielen, in denen er den Hügel erklimmen muss, als designierter Schlagmann starten und ihm erlauben, seinen Zug in der Aufstellung fortzusetzen, auch wenn er seine Arbeit als Werfer beendet hat, erklärt die Zeitung New York Post. Diese neue Maßnahme kommt nach der Implementierung des universell designierten Schlagmanns, der es ermöglicht, dass ein weiterer Mann in der National League in Angriff genommen wird und die Position einnimmt, die der Werfer zuvor in der Offensivreihenfolge gespielt hat. Diese Regel, die von jedem Team angewendet werden kann, das einen Pitcher als Offensivspieler einsetzen möchte, wird bis zum Auslaufen des neuen Arbeitsvertrags im Jahr 2026 beibehalten. Ohtani, der in der vergangenen Saison auf beiden Positionen gespielt hat, stammt aus dem Gewinn des Most Valuable Player Award in der American League, nachdem er 0,257 mit 46 Homeruns und 100 RBIs erreicht hatte und eine 9-2-Marke mit 3,18 Effektivität als Werfer erreicht hatte. Der japanische Spieler, der nach Erreichen des Trainings mit den Angels sagte, dass er in diesem Jahr mit der Absicht gekommen sei, bessere Ergebnisse zu erzielen als in der letzten Saison, werde mit dieser neuen Regel, die auf ihn zugeschnitten ist, größere Möglichkeiten haben, auf beiden Seiten zu produzieren.