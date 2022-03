Die Formel 1 prahlte Checo Pérez damit, Hamilton beim GP von Bahrain überholt zu haben

Formula One F1 - Bahrain Grand Prix - Bahrain International Circuit, Sakhir, Bahrain - March 20, 2022 Red Bull's Sergio Perez in the car ahead of the race Pool via REUTERS/Giuseppe Cacace

Es begann die Formel-1-Saison 2022 und tat dies mit einem bitteren Geschmack für Red Bull-Fans, da in weniger als fünf Runden des Finales alle Punkte und die Möglichkeit eines Podiums für die beiden Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez verschwanden.

Aus Mexiko und Lateinamerika war es dramatischer, als Checo Pérez 'Drehung in der letzten Runde, verursacht durch ein Motorproblem, eine erneute Aufgabe und einen Abschied von seinem dreizehnten Podium bedeutete. Dies bedeutete jedoch nicht, dass er es getan hatte ein schlechtes Rennen.

Der Mexikaner konnte Lewis Hamilton die gesamte Konkurrenz eindämmen, bis sein Auto ihm dies erlaubte, und dies wurde von der Formel 1 selbst vermutet, die zwei Tage lang nach dem GP von Bahrain belebte er eine spektakuläre Rebasierung des Mexikaners gegenüber seinem englischen Kollegen, mit dem er nach einem schwierigen Start Vierter wurde.

Und es ist so, dass Checo am Anfang Schwierigkeiten hatte, den vierten Platz zu halten, mit dem er sich qualifiziert hatte, und wurde von Kevin Magnussen und Hamilton selbst überholt, aber schließlich erlaubte ihm das Tempo von Red Bull, sie zu erreichen und zu überwinden.

Der Formel-1-Twitter-Account rühmte sich des Überholens von Checo über Hamilton und gratulierte ihm dazu, dass er es außerhalb der Strecke getan hatte, ein komplizierter Schritt, der ihm half, sich im Rest der Strecke von den Briten zu distanzieren Rennen.

Die Formel 1 prahlte Checo Pérez dafür, Hamilton beim GP von Bahrain überholt zu haben (Foto: Twitter/ @F1)

Leider für Tapatio gruppierte ein Safety-Car, das durch einen Brand in Pierre Gaslys Auto verursacht wurde, die Autos neu und trotz Sergios guter Verteidigung mit Hamilton hinter sich ließ ihn ein Ausfall seines Autos an einer Wende des Endes ohne Punkte und ohne die Möglichkeit, den GP von Bahrain abzuschließen.

Dies war nur ein Teil des pulsierenden Grand Prix, der auf der Rennstrecke von Sakhir stattfand. Die Hauptprotagonisten waren die Ferrari-Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz, die im Rennen den 1-2 belegten und sich als neue Rivalen platzierten, die das ganze Jahr über zu schlagen waren.

Sergio Pérez dreht sich eine Runde vor Ende im GP von Bahrain, verursacht durch einen Motorausfall, wodurch er das Rennen nicht beenden konnte (Foto: F1)

Das Team, das Bahrain mit großer Enttäuschung verließ, war Red Bull, da sie eine große Summe von Punkten abgab, nachdem Max Verstappens Auto ebenfalls Zuverlässigkeitsprobleme hatte, wodurch es ohne vier Runden ohne Strom blieb das und verwarf den zweiten Platz, den ich fast versichert hatte.

Auf der anderen Seite wurde das Mercedes-Team in den folgenden Wochen verstärkt, da es trotz eines Autos, das nicht mit Ferrari und Red Bull konkurrenzfähig war, ein Podium erreichen konnte und seine beiden Fahrer nach Leclerc und Sainz als die besten zwei belegten.

Der nächste Grand Prix der Saison beginnt am Freitag, den 25. März mit freiem Training und endet am Sonntag, den 27. mit dem Rennen auf der Rennstrecke von Jeddah in Saudi-Arabien, einer neuen Straßenstrecke, die 2021 eröffnet wurde und die Formel-1-Einsitzer bereits große Aufregung hinterlassen hat.

LESEN SIE WEITER: