Die FIFA begann mit dem zweiten Verkauf von Tickets für die Weltmeisterschaft 2022: wie man sie kauft und wie lange kann man sie kaufen?

Die Weltmeisterschaft hat bereits begonnen, in vollem Tempo gelebt zu werden, und Fans auf der ganzen Welt rennen hinter ihren Tickets, um ihre jeweiligen Teams bei der Weltmeisterschaft begleiten zu können, die zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember in Katar stattfinden wird. Nach der ersten Phase des Ticketverkaufs, die am 8. Februar endete, eröffnete die FIFA ein Ticketdarlehen Zeitraum: erfolgt in der Reihenfolge der Bewerbung und dauert nur sechs Tage.

„Da dies eine Werbefrist ist, können die Fans ihren Kauf sofort abschließen und müssen sich beeilen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Dies ist die letzte Chance, Tickets zu erhalten, die die Fans vor der endgültigen Auslosung haben werden „, erklärten sie vom höchsten Gremium der Welt.

Diese neuen WM-Tickets können jetzt auf der Website FIFA.com/tickets gekauft werden. Dieses Fenster ist bis zum 29. März um 11.00 Uhr MEZ (7 Uhr in Argentinien) geöffnet.

Während des ersten Ticketplatzes für die 64 WM-Spiele registrierte die FIFA 17 Millionen Anfragen, und fast 2 Millionen dieser Bestellungen wurden für das Finale aufgegeben, das am 18. Dezember im Lusail-Stadion mit einer Kapazität für mehr als 80.000 Personen stattfinden wird.





