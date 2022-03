Die Dominikaner Soto, Devers und Guerrero Jr. vereinbaren Löhne mit ihren Teams

Copywriting Deportes, 22 Mrz Die dominikanischen Spieler Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr. und Rafael Devers haben an diesem Dienstag mit ihren Teams Vereinbarungen für die nächste Saison der Major League getroffen und so Lohnschiedsverfahren vermieden. Der größte Betrag unter den drei Spielern wird vom Outfielder der Washington Nationals Juan Soto erhalten, dem das Team laut MLB.com zugesagt hat, 17,1 Millionen US-Dollar für die Kampagne zu zahlen, die am 14. im nächsten Monat beginnt. Im vergangenen Jahr erreichte Soto mit 29 Homeruns und 95 RBIs durchschnittlich 0,311 und wurde Zweiter bei den Stimmen für den National League Most Valuable Player Award. Devers seinerseits erhält 11,2 Millionen Dollar für die erneute Verteidigung des Boston Red Sox-Trikots, das er letztes Jahr in die Nachsaison geführt hat. Der 24-jährige dritte Baseman, der von der Teilnahme an seinem ersten All-Star-Spiel und dem Gewinn seines ersten Silver Bat stammt, erreichte durchschnittlich 0,279 mit einem persönlichen Rekord von 38 Homern und 113 RBIs in der Kampagne 2021. Guerrero Jr., der im letzten Kalender das Erwachen seines Schlägers in den Majors gezeigt hat, wird 7,9 Millionen für die Zerstörung des MLB-Pitches in der Saison 2022 mit den Toronto Azulejos verlangen. Der Sohn der ehemaligen Major League Vladimir Guerrero legte im letzten Wettbewerb die besten Statistiken seiner jungen Karriere vor, als er durchschnittlich 0,311 mit 48 Homeruns und 111 RBIs sammelte, was ihn dazu brachte, Zweiter bei den Stimmen für den Most Valuable Player Award in der American League zu werden. CHEF Std/rsl/Auto