Die belarussische Opposition fordert mehr Sanktionen gegen Präsident Lukaschenko

Eine prominente belarussische Oppositionsfigur im Exil forderte am Mittwoch westliche Länder auf, die Sanktionen gegen Präsident Alexander Lukaschenko und sein Regime zur Unterstützung der russischen Invasion in die Ukraine zu verschärfen.

Lukaschenko hat die Invasion der russischen Streitkräfte Wladimir Putin unterstützt, indem er ihm erlaubte, Angriffe von belarussischem Gebiet aus zu starten.

Obwohl es seit der gewaltsamen Unterdrückung von Protesten in Belarus nach den Wahlen 2020, die als betrügerisch angeprangert wurden, immer härteren Sanktionen ausgesetzt war, fordern seine Kritiker mehr.

„Lukaschenko verdient viel mehr globale Vorwürfe, als er erhalten hat“, schrieb Pavel Latushko, ein prominenter belarussischer Dissident mit Sitz in Polen, in der Zeitung The New European.

„Es könnte Putins Bauer sein. Aber er ist auch ein wichtiger Akteur in dieser Horrorshow, und es ist an der Zeit, dass der Westen dies realisiert und danach handelt. Beide Monster müssen zur Rechenschaft gezogen werden „, fügte er hinzu.

Latushko, der vor der Unterdrückung in seinem Land geflohen ist, hat einen offenen Brief an die Staats- und Regierungschefs der Welt geschrieben, in dem sie aufgefordert werden, die kürzlich gegen Russland verhängten Sanktionen in Belarus zu

Er möchte auch, dass die internationale Gemeinschaft erwägt, Lukaschenko in jede Anklage gegen Kriegsverbrechen in der Ukraine einzubeziehen, und stellt fest, dass Dissidenten auch Beweise für seine brutale Unterdrückung in seinem Land gesammelt haben.

jj-acc/mb