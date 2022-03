Der Präsident des FFF empfiehlt Mbappé, bei PSG zu bleiben

Paris, 23 Mrz Der Präsident des französischen Fußballverbandes (FFF), Noël Le Graët, empfahl dem Angreifer Kylian Mbappé, die Angebote von Real Madrid zu ignorieren und in Paris Saint-Germain zu bleiben, wo er glaubt, dass er bessere Chancen hätte, den Ballon d'Or zu gewinnen. „Ich möchte, dass Kylian in Paris bleibt. Für den französischen Fußball ist es besser, einen der besten Spieler der Welt, wenn nicht sogar den besten, in seiner Meisterschaft zu haben „, sagt Le Graët in einem Interview, das diesen Mittwoch in der Zeitung Ouest France veröffentlicht wurde. Für den Präsidenten des FFF „hätte er mehr Chancen, den Ballon d'Or bei PSG zu gewinnen, als wenn er geht, denn „wenn man den Verein wechselt, muss man sich immer an einen Kontext gewöhnen“. Le Graët fügte hinzu, dass PSG, obwohl es einen heiklen Moment durchlebt, „immer noch ein großartiger Verein ist“, und äußerte Zweifel an der Tatsache, dass die spanische Liga der französischen Liga überlegen ist. In Bezug auf die Tatsache, dass er in Madrid neben Karim Benzema spielen würde, was der Nationalmannschaft zugute kommen könnte, versicherte der Präsident des FFF, dass „es sich um zwei technisch außergewöhnliche Spieler handelt“, die sich „mit Gewalt verstehen werden“, aber er fand es nicht problematisch, dass sie in verschiedenen Vereinen spielen. Er sprach sich dafür aus, dass die französische Nationalmannschaft eine Basis von „fünf oder sechs“ Spielern desselben Vereins hat, wie in Deutschland mit Bayern München, wies jedoch darauf hin, dass dies nicht unbedingt erforderlich sei. „Wir waren Weltmeister mit Spielern aus verschiedenen Vereinen“, räumte er ein. Mbappé, 23, beendet seinen Vertrag im kommenden Juni mit Paris Saint-Germain und weigert sich vorerst, ihn zu verlängern, was den Verdacht weckt, dass er seine Szenerie ändern möchte. Letzten Sommer drückte er seinen Wunsch aus, für Real Madrid zu unterschreiben, aber die katarischen Besitzer von PSG lehnten ein Angebot des spanischen Clubs in Höhe von 180 Millionen ab. Seit dem 1. Januar kann der Fußballspieler ab der nächsten Saison für den Verein unterschreiben, den er möchte, obwohl er immer gesagt hat, dass er sich vorerst auf PSG konzentriert. Der Ausscheiden im Achtelfinale der Champions League gegen Madrid war ein schwerer Schlag für die Pariser, die nur noch ein Tor übrig haben, um ihren zehnten Meistertitel hinzuzufügen, was auf dem richtigen Weg ist, da sie neun Tage vor dem Ziel ein Einkommen von 12 Punkten haben. CHEF lmpg/lm