Der Liberale Alckmin tritt der Sozialistischen Partei bei und nähert sich Lula

Brasilia, 23 Mrz Der Liberale Geraldo Alckmin trat am Mittwoch der brasilianischen Sozialistischen Partei (PSB) bei und näherte sich dem ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva, den er möglicherweise in der Formel für die Wahlen im nächsten Oktober begleiten kann. Lula von der Workers Party (PT) und ein klarer Favorit für diese Wahlen, hat seine Kandidatur für die Präsidentschaft noch nicht bestätigt, aber niemand bestreitet dies und er hat bereits die erklärte Unterstützung der PSB und anderer Formationen des progressiven Bogens. Bei der Teilnahme an der Veranstaltung sagte der Gouverneur des Bundesstaates Pernambuco, Paulo Cámara, ein wichtiger Maßstab der PSB, dass diese Formation „um Lulas Kandidatur vereint ist“ und darauf zählt, dass Alckmin ein „neues demokratisches Projekt“ aufbaut, um sich der Rechtsextremen von Präsident Jair Bolsonaro zu stellen. PT-Präsident Gleisi Hoffmann sprach auch über die Einheit der „demokratischen und populären“ Kräfte, die Lula bei der Zeremonie vertraten, und betonte die „Bedeutung“ des von Alckmin unternommenen Schritts „für die Zukunft Brasiliens“ in klarer Anspielung auf seine mögliche Kandidatur für die Vizepräsidentschaft. Alckmin wiederum erwähnte dieses Geheimnis nicht offen, begrüßte jedoch die Entscheidung der PSB, Lula zu unterstützen, und sagte, dass „Demut erforderlich ist, um zu verstehen, dass er derjenige ist, der das Gefühl und die Hoffnung des brasilianischen Volkes am besten interpretiert“ und „für wahre Demokratie steht“. Alckmin ist 69 Jahre alt und fünf Jahrzehnte alt in der Politik, in der er sich hauptsächlich auf die Social Democracy Party (PSDB) konzentrierte, die schließlich die Mitte-Links-Mitte verließ, wo er 1988 geboren wurde, um näher an neoliberale und Mitte-Rechts-Positionen heranzukommen. Er war 2006 Präsidentschaftskandidat, als er gegen Lula verlor, und kehrte bei den Wahlen 2018, bei denen er mit 4,76% der Stimmen den vierten Platz belegte, an die Spitze der PSDB zurück. Trotzdem hat er einen großen Einfluss im Bundesstaat Sao Paulo, dem größten Wahlkollegium des Landes, dessen Gouverneur er zwischen 2001 und 2006 und dann zwischen 2011 und 2018 war. Während seines politischen Lebens war er einer der größten Gegner von Lula, von dem er sich in seiner wirtschaftlichen Vision und auch in seinem absoluten Mangel an Charisma unterscheidet, was ihm den Spitznamen „Chuchú-Eis“ eingebracht hat, eine geschmacklose tropische Frucht, die in einigen lateinamerikanischen Ländern als Chayota bekannt ist. Im vergangenen Dezember trat er aus der PSDB zurück, inmitten von Verhandlungen mit Lula, die bereits auf die Möglichkeit hinwiesen, dass er im kommenden Oktober sein Kandidat für den Vizepräsidenten sein würde, als eine Art „Garantie“ der wirtschaftlichen Mäßigung angesichts der Finanzmärkte. Lulas Wunsch findet jedoch Widerstand in den linken Flügeln der PT, die auf einen Kandidaten für den Vizepräsidenten drängen, der stärker mit Progressivismus identifiziert wird, und vergessen Sie nicht, dass Alckmin 2016 den Prozess unterstützt hat, der zur Entlassung der damaligen Präsidentin Dilma Rousseff führte.