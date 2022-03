Der Kraftstoffmangel in Kuba ist auf die gestiegene Nachfrage zurückzuführen, sagen Beamte

Die kubanischen Behörden führen die jüngsten Auswirkungen auf die Kraftstoffverteilung an Tankstellen im Land auf eine gestiegene Nachfrage und ein verbessertes Angebot an Stromerzeugungsgeräten zurück, veröffentlichte die offizielle Zeitung Granma am Mittwoch.

Seit letztem Wochenende müssen Autofahrer aus Havanna und anderen Städten des Landes stundenlang an den Tankstellen warten, um die Tanks ihrer Fahrzeuge beladen zu können.

Laut Granma berichtete das Kraftstoffhandelsunternehmen Cupet, das dem Ministerium für Energie und Bergbau angeschlossen ist, „dass die Verteilung von Diesel und Benzin an die Servicezentren des Landes in den letzten Tagen unter anderem aufgrund eines Anstiegs der Nachfrage beeinträchtigt wurde“.

Cupet sagte, er werde trotz der globalen Wirtschaftskrise und der steigenden Ölpreise sowie der Verschärfung des US-Embargos und der finanziellen Schwierigkeiten des Landes „enorme Anstrengungen“ unternehmen, um die regelmäßige Kraftstoffversorgung sicherzustellen, fügte die Zeitung hinzu.

Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es seit Sonntag mehr Kraftstoff an die Stationen geliefert hat, als normalerweise geliefert wird, und die Versorgung mit elektrischen Generatoren erhöht, um Schäden an einem großen thermoelektrischen Kraftwerk im Land zu verringern.

Die jüngsten Ausfälle bei Kraftwerken in Kuba haben den Einsatz von Generatoren, die große Dieselverbraucher sind, verstärkt.

Am Montag kündigte ein Beamter der Provinz Matanzas, ein Nachbar von Havanna, die Kraftstoffrationierung an, sagte jedoch, es sei ein „vorübergehendes Problem“.

Im September 2019 gab es eine Krise der Kraftstoffverteilung, als die Sanktionen der Vereinigten Staaten die Ankunft venezolanischer Tanker blockierten, die Öl nach Kuba transportieren. Viele Autofahrer mussten dann mehrere Tage und sogar frühe Stunden vor den Tankstellen verbringen.

Für Jorge Piñón, Experte für kubanische Energiepolitik an der University of Texas, „gipfelt eine Reihe von Ereignissen in der aktuellen Situation“, einschließlich des Rückgangs der nationalen Ölproduktion (-20% seit 2010).

Venezuela, der Rohöllieferant nach Kuba, an den die Insel mit der Entsendung von Ärzten zahlt, ist seit einigen Jahren weniger großzügig.

Laut Piñón stieg Venezuelas Angebot an Rohöl und Kraftstoff von 100.000 Barrel pro Tag im Jahr 2016 „auf einen Durchschnitt von 56.000 Barrel pro Tag im letzten Jahr (2021)“.

lp/rsr