Der britische VPI stieg im Februar auf 6,2%, die höchste Rate seit 30 Jahren

London, 23 Mrz Der britische Verbraucherpreisindex (CPI) lag im Februar bei 6,2 Prozent, gegenüber 5,5 Prozent im Vormonat, was der höchsten Rate seit 30 Jahren ist, berichtete das National Statistics Office (ONS) am Mittwoch. Laut dem Analysten Grant Fitzner, Chefökonom der Regierungsbehörde, „stieg die Inflation im Februar stark an, als die Preise für eine breite Palette von Waren und Dienstleistungen in so unterschiedlichen Produkten wie Lebensmitteln, Spielzeug und Spielen stiegen“. „Kleidung und Schuhe erlebten im Februar eine Rückkehr zu den traditionellen Preiserhöhungen, die im letzten Jahr festgestellt wurden, als viele Geschäfte geschlossen wurden“, sagte er in einer Erklärung. Zu diesem Anstieg trugen auch die Erhöhungen der Möbelpreise, Brennstoffe und Energieprodukte bei. „Der Preis für Waren, die britische Fabriken verlassen, ist ebenfalls erheblich gestiegen und befindet sich jetzt auf dem höchsten Stand seit 14 Jahren“, sagte Fitzner. Die neue Inflationsrate ist am selben Tag bekannt, an dem der britische Wirtschaftsminister Rishi Sunak voraussichtlich seinen Finanzplan für das Vereinigte Königreich vorlegen wird, mit dem er die steigenden Lebenshaltungskosten angehen und gleichzeitig einen Teil des während der Pandemie geschuldeten Defizits beseitigen will. Am 17. erhöhte die Bank of England die Zinssätze im Vereinigten Königreich von 0,5% auf 0,75%, den dritten Anstieg in Folge, den die Bank zur Eindämmung der Inflation durchführt. Dieser dritte Anstieg in nur vier Monaten wurde als Versuch der englischen Zentralbank wahrgenommen, den Anstieg der Lebenshaltungskosten im Vereinigten Königreich auszugleichen, wobei die Inflation deutlich über dem Ziel des Instituts von 2% lag.