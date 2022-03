Das salvadorianische Handelsdefizit steigt 2022 nach Angaben der Zentralbank um 55,5%

San Salvador, 22 Mrz Das Handelsdefizit von El Salvador stieg in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2021 um 55,5% und erreichte 1.571 Millionen US-Dollar. Dies geht aus Daten der Central Reserve Bank (BCR) hervor, die am Dienstag von Efe konsultiert wurden. Das kumulierte Handelsdefizit zwischen Januar und Februar 2021 betrug 1.010,3 Millionen $, eine Differenz von 560,7 Millionen $, was einem Anstieg von 55,5 Prozent entspricht. Dieses kumulative Handelsdefizit ist das höchste, das die BCR seit 1994 im Januar und Februar eines jeden Jahres verzeichnet hat. Laut der Außenhandelsdatenbank des BCR sammelten sich die Exporte zwischen Januar und Februar 2022 auf 1.177,8 Millionen US-Dollar, während die Importe 2.748,8 Millionen $ erreichten und ein Defizit von 1.571 Millionen $ hinterließen. Allein im vergangenen Februar exportierte El Salvador 614 Millionen US-Dollar und importierte 1.359,2 Millionen US-Dollar. Der salvadorianische Präsident Nayib Bukele betonte auf seinem Twitter, dass dies mit den Verkäufen von Waren und Dienstleistungen im vergangenen Februar „der Monat mit den meisten Exporten in unserer Geschichte wird“. Er fügte hinzu, dass die Exporte in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 „im Vergleich zu 2021 um 14,3% gestiegen sind (Jahr, in dem unser BIP um 10,3% gestiegen ist)“. Für den salvadorianischen Präsidenten „prognostiziert dies auch in diesem Jahr ein starkes Wirtschaftswachstum“. ÜBERWEISUNGEN STEIGEN UM MEHR ALS 10% BCR-Daten zeigen auch, dass die Überweisungen von Familien in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 um 10,31% von 1.020,24 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf heute 1.125,38 Millionen Dollar gestiegen sind. Diese Währungen, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten, sind eine der Säulen der salvadorianischen Wirtschaft und machten bis 2018 20,7% des salvadorianischen Bruttoinlandsprodukts aus. Allein im Februar erhielt El Salvador 572,64 Millionen Dollar, 13,26% mehr als die 505,6 Millionen, die im selben Monat 2021 berechnet wurden. CHEF hs/sa/cfa