COVID-19: Nuevo León diskutiert die Beseitigung der obligatorischen Verwendung von Gesichtsbedeckungen für jeden Raum

Der Gouverneur von Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, gab bekannt, dass seine Regierung die Möglichkeit erwäge, die Verwendung von Masken in jedem Raum (offen oder geschlossen) als optional zu deklarieren.

Angesichts des Rückgangs der COVID-19-Fälle trat am 13. März die Abschaffung der obligatorischen Verwendung von Masken für Außengehege in Kraft - angekündigt am 10. März vom Präsidenten emecista - damit ist das Unternehmen das erste in der mexikanischen Republik, das dieses Mandat umsetzt.

Etwas mehr als eine Woche später berichtete der Gouverneur, dass er das staatliche Gesundheitsministerium angewiesen habe, dem Ausschuss vorzuschlagen, die Maßnahme „aufgrund der sehr positiven Ergebnisse“ auf andere Bereiche auszudehnen.

„Heute bitte ich Dr. Alma, (...) dem Ausschuss vorzuschlagen, was wir noch voranbringen können; was können wir noch behandeln; welche Räume oder Orte können wir erweitern“, sagte sie auf einer Pressekonferenz am 22. März.

Samuel Garcia. Foto: @samuel_garcias

Samuel García stellte klar, dass der Vorschlag der Analyse eines Gesundheitsausschusses und eines anderen Experten vorgelegt wird, deren Urteil, sobald es genehmigt wurde, für die Analyse seiner Anwendung innerhalb der Regierung stehen wird: „Es hängt nicht von Samuel ab“, betonte er.

Zum ersten Mal in der gesamten Pandemie, am 21. März, traten die 32 Staaten der Mexikanischen Republik an die epidemiologische grüne Ampel (geringes Risiko) ) von COVID-19, die bis zum nächsten 03. April gültig sein wird.

Dies würde das Ende der „vierten Infektionswelle“ bestätigen, die zu Beginn von 2022 aufgezeichnet wurde und durch das Vorherrschen der Ómicron-Variante gekennzeichnet ist. Daher ermittelten mehrere Unternehmen die vollständige Rückkehr zu den Aktivitäten sowie die optionale Verwendung von Gesichtsbedeckungen, wie dies in Nuevo León und Quintana Roo der Fall war.

(Foto: Cuartoscuro)

Die zweite Einheit, die die obligatorische Verwendung von Masken in offenen Räumen abschaffte, war Quintana Roo: „Ich weiß, dass Sie mir die Genugtuung mitteilen, dieses Stadium erreicht zu haben, und wir stehen vor einem neuen Szenario, das lange Zeit weit entfernt schien“, sagte Gouverneur Carlos Joaquín Gonzáez.

Er erklärte, dass es nicht obligatorisch sei, es zu verwenden, wenn Sie in offenen Räumen (wie am Strand oder auf der Straße) trainieren, aber nicht an Bord öffentlicher Verkehrsmittel oder an geschlossenen Orten wie Büros, Supermärkten, Banken und an Orten mit Menschenmassen wie Tianguis und Märkten.

Trotzdem stellte der Gouverneur klar, dass das Dekret vorübergehend ist und seine Gültigkeit vom Fortschritt und Verhalten von COVID-19 in den kommenden Wochen abhängen wird, wobei der Osterzeit besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde.

Laut dem jüngsten Bericht des Gesundheitsministeriums (SSA) verzeichnete Mexiko in den letzten 24 Stunden 15 neue Todesfälle und 671 Infektionen durch das Coronavirus, was die kumulierte Zahl auf 5.635.500 positive Fälle und 322.107 Todesfälle erhöhte.

Am 22. März berichtete Hugo López-Gatell, Unterstaatssekretär für Gesundheit, dass Mexiko bereits „sieben aufeinanderfolgende Wochen Zeit hatte, um die Epidemie zu reduzieren“, und sagte, dass „dies bereits ein sehr nachhaltiger Trend ist“ und nach der vierten Infektionswelle sicherlich „Mindestwerte dieser Epidemie“ erreichen werde.

