COVID-19 in Mexiko: Frauen hatten mehr wirtschaftliche und arbeitsrechtliche Auswirkungen als Männer

16/09/2020 Latinoamérica.- La Cepal propone un ingreso de emergencia para 14 millones de mujeres latinoamericanas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de Naciones Unidas ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia para las 14 millones de mujeres que perdieron su empleo en 2020 a causa de la pandemia. POLITICA CENTROAMÉRICA MÉXICO LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL CARLOS TISCHLER / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

In Mexiko waren die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Frauen und Männer nicht dieselben.

Um diese Unterschiede sichtbar zu machen, führte das Nationale Institut für Statistik und Geographie (Inegi) eine geschlechtsspezifische Studie seiner verschiedenen Informationsprogramme durch und hob hervor, wie sich die Pandemie auf Frauen und Männer in fünf spezifischen Bereichen ausgewirkt hat: Beruf und Beschäftigung, Einkommen und Ausgaben, unbezahlte Arbeit und Bildung, Gesundheit sowie Sicherheit und Gewalt.

Inegi betonte, dass die Pandemie zu einem Rückgang der Wirtschaftstätigkeit geführt habe, was sowohl bei Frauen als auch bei Männern zu einem Rückgang des Arbeitsmarktes, zum Verlust der Beschäftigung und zu einem Rückgang des wirtschaftlichen Einkommens führte.

Foto: EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/ Archiv

Die Erholung verlief jedoch differenziert, was auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein könnte. Beispielsweise wirkte sich die Aussetzung von Aktivitäten auf Sektoren aus, in denen Frauen stärker involviert sind und deren Wiedereröffnung langsamer war, wie den Dienstleistungssektor.

Das Nationale Institut für Statistik und Geografie erklärte, dass die Teilnahme von Frauen ab 15 Jahren am Arbeitsmarkt durch die Aussetzung nicht wesentlicher Aktivitäten beeinträchtigt wurde.

„Obwohl es bereits vor der Pandemie einen deutlichen Unterschied in der Beteiligung von Frauen und Männern gab, stieg die nichtwirtschaftlich aktive Bevölkerung (PNEA) um 2,7 Millionen Frauen, die nicht wirtschaftlich aktiv waren Aktivitäten und suchte keine Arbeit, von denen 2,4 Millionen von der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung (EAP) stammten, die entweder beschäftigt oder arbeitslos waren (auf der Suche nach Beschäftigung) „, sagte er.

Sie gab an, dass Frauen innerhalb der PNEA zwar mit der allmählichen Öffnung der Wirtschaft zurückgegangen seien, sich das Niveau vor dem Gesundheitsnotfall jedoch noch nicht erholt habe.

Er hob hervor, dass im vierten Quartal 2021 (Oktober-Dezember) die Zahl der Frauen in der nicht wirtschaftlich aktiven Bevölkerung bei 28.738.387 Personen lag. Während in der wirtschaftlich aktiven Bevölkerung 23 Millionen 206 Tausend 103 Frauen waren; das heißt, es gibt mehr Frauen, die keinen Job haben als diejenigen, die dies tun.

Foto: EFE/Rodrigo Sura/Archiv

Zu den Staaten des Landes, in denen zu Beginn der Pandemie die meisten Arbeitsplätze für Frauen verloren gingen, gehören: Tabasco, Baja California Sur, Sonora und Mexiko-Stadt.

Die Studie hebt hervor, dass der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit aufgrund der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Krise hauptsächlich informelle Arbeitnehmer betroffen hat, da sie fast sofort ihren Lebensunterhalt verlieren und den Arbeitsmarkt verlassen.

Vor der Pandemie lag die Arbeitsinformalitätsrate 1 (TIL 1) für Frauen im ersten Quartal 2020 bei 56,7%, während Männer bei 55,3% lagen. Bis zum Ende des zweiten Quartals 2020 verzeichnete TIL einen Rückgang von 7,1 Prozentpunkten, was 3,5 Millionen Frauen entspricht.

Die schrittweise Wiedereröffnung der Aktivitäten hat die Wiederherstellung verlorener Arbeitsplätze ermöglicht. Die Arbeitslosenquote von Frauen liegt jedoch weiterhin auf einem höheren Niveau als vor dem durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Gesundheitsnotstand beobachtet wurde.

Im vierten Quartal 2021 waren 4 von 100 wirtschaftlich aktiven Frauen arbeitslos, was bedeutet, dass fast 108 Tausend Frauen in diesem Zustand mehr waren als vor der Pandemie.

In Bezug auf die Auswirkungen von erwerbstätigen Frauen auf das Arbeitseinkommen betonte Inegi, dass Lockdown-Maßnahmen einen schweren Schlag für die Haushaltswirtschaft in Mexiko darstellten. Insbesondere das Einkommen von Frauen war in den Monaten April bis Juli 2020 aufgrund reduzierter wirtschaftlicher Aktivitäten beeinträchtigt.

Vor der Pandemie lag die Arbeitsinformalitätsrate 1 (TIL 1) für Frauen im ersten Quartal 2020 bei 56,7%, während Männer bei 55,3% lagen. (Grafik: Inegi)

Inegi betonte, dass im April 2020 fünf von zehn erwerbstätigen Frauen ihr Arbeitseinkommen verringerten; während bis Juli 2020 4 von 10 Frauen ihr Einkommen weiter zurückgingen.

Im ersten Quartal 2020 haben sowohl Frauen als auch Männer ihr Einkommen im Vergleich zu 2018 erhöht. Der Rückgang der Wirtschaftstätigkeit infolge der Pandemie führte jedoch zu einem Rückgang des durchschnittlichen monatlichen Einkommens für 2020.

Im Jahr 2020 hatten Frauen ein um 2.500 Pesos pro Monat niedrigeres Durchschnittseinkommen als Männer. Im ersten Quartal 2020 betrug das monatliche Einkommen der Frauen im Durchschnitt 5.021 Pesos. Bis Ende desselben Jahres lag der Monatsdurchschnitt bereits bei 4.883 Pesos.

Im Gegensatz dazu hatten Männer im ersten Quartal 2020 ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 8.317 Pesos, während ihr durchschnittliches monatliches Einkommen am Ende des Jahres 7.432 Pesos betrug.

Inegi hob hervor, dass das monatliche Geldeinkommen von Frauen im Jahr 2020 und im Vergleich zu 2018 für Personen mit High-School-Niveau und darüber zurückging. Zum Beispiel erwarb eine Frau mit einem vollständigen oder unvollständigen Aufbaustudium im Jahr 2018 durchschnittlich 22.289 Pesos pro Monat, aber bis 2020 fiel ihr durchschnittliches monatliches Einkommen auf 18.924 Pesos.

Im Gegensatz dazu hatten Frauen mit vollständiger oder unvollständiger Sekundarbildung im Jahr 2018 ein durchschnittliches monatliches Einkommen von 3.417 Pesos, aber bis 2020 stieg ihr Einkommen leicht auf 3.587 Pesos pro Monat.

Foto: CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIV

Die Haft führte auch zu einer Zunahme der Arbeit in Häusern, traditionell von Frauen, während die Aktivitäten, die einen Transfer außerhalb des Hauses erfordern, zurückgingen.

Inegi betonte, dass der wirtschaftliche Wert unbezahlter Arbeit in den Haushalten im Jahr 2020 6,4 Milliarden Pesos betrug, was 27,6% des BIP des Landes entspricht. Davon trugen Frauen 2,7-mal mehr wirtschaftlichen Wert als Männer für ihre Hausarbeit und häusliche Pflege bei. Das heißt, für jedes Gewicht, das Männer im Jahr 2020 beigetragen haben, haben Frauen 3 beigetragen.

Im Gegensatz dazu betrug der wirtschaftliche Wert der unbezahlten Arbeit in den Haushalten im Jahr 2019 5,6 Billionen Pesos und machte 22,9% des BIP aus.

Zwischen 2019 und 2020 waren die Aktivitäten, die den größten Anstieg verzeichneten, Pflege und Unterstützung, Bereitstellung von Lebensmitteln, Reinigung und Wartung des Hauses.

Beim Vergleich des wirtschaftlichen Werts der Arbeit von Frauen zwischen 2019 und 2020 ist ersichtlich, dass während der Pandemie Aktivitäten wie Pflege und Unterstützung, Bereitstellung von Lebensmitteln, Reinigung und Instandhaltung von Wohnungen stärker zugenommen haben.

Foto: CLAUDIO CRUZ /AFP/ARCHIV

Im Falle der Beteiligung von Männern nahmen diese Aktivitäten ebenfalls zu. Trotz dieser Änderung fallen die Haushalts- und Pflegeaktivitäten weiterhin hauptsächlich auf Frauen. Für jedes Gewicht, das Männer im Jahr 2020 zur Bereitstellung von Nahrungsmitteln beigetragen haben, trugen Frauen 5 bei.

Im Jahr 2020 stieg die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in der Haus- und Pflegearbeit. Bei Frauen war die Aktivität, die das größte Wachstum verzeichnete, die Bereitstellung von Hilfe für andere Haushalte, gefolgt von der Bereitstellung von Nahrungsmitteln sowie der Reinigung und Instandhaltung von Wohnungen.

Im Gegensatz dazu gab es einen Rückgang der Aktivitäten, die einen Transport außerhalb des Hauses erfordern, wie Einkaufen und Verwaltung, Zeit für Freiwilligenarbeit und Pflegeaktivitäten wie die Mitnahme eines Haushaltsmitglieds zur Schule, Arzttermine oder andere Aktivitäten.

Vergleicht man die Stunden, die Frauen und Männer für bestimmte Aktivitäten aufwenden, können wir die Ungleichheiten erkennen, die heute andauern und die während der Pandemie nicht gelöst wurden, zum Beispiel: Im Jahr 2020 arbeiteten Frauen durchschnittlich eine Woche 13,9 Stunden (13,7 im Jahr 2019), um Lebensmittel bereitzustellen, und Männer 4,3 Stunden (4,2 Stunden im Jahr 2019).

Foto: EFE/Ulises Ruiz Basurto/Archiv

Im Jahr 2020 war der wirtschaftliche Wert der unbezahlten Arbeit von verheirateten oder vereinten Frauen mehr als doppelt so hoch wie der von alleinstehenden Frauen und dreimal so hoch wie der von verheirateten oder vereinten Männern. In Haushalten mit Kindern unter 6 Jahren leisten Frauen dreimal mehr unbezahlte Arbeit als Männer. Dieser Anteil wurde zwischen 2019 und 2020 beibehalten.

Die Haft aufgrund der Pandemie führte auch zu einer Zunahme der häuslichen Gewalt.

In der Zeit von Januar bis September 2020 gaben 9,2% der Frauen ab 18 Jahren an, Gewalt im familiären Umfeld erlebt zu haben. Im gleichen Zeitraum des Jahres 2021, als die Haftmaßnahmen gelockert und die wirtschaftlichen Aktivitäten wiedereröffnet wurden, sank dieser Prozentsatz jedoch um 2 Prozentpunkte auf 7,2%.

Von den Frauen ab 18 Jahren, die im familiären Umfeld Gewalt erlitten hatten, waren die Haupttäter Personen ohne Verwandtschaft, gefolgt vom Ehemann/romantischen Partner und einem weiteren Familienmitglied.

Wenn Sie die vollständige Studie ansehen möchten, klicken Sie hier.

