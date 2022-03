Coldplay bringt das dominikanische Publikum in die Stratosphäre

Maria Montecelos Santo Domingo, 23 Mrz Die britische Band Coldplay führte das dominikanische Publikum mit dem Konzert, das sie diesen Dienstag in Santo Domingo im Rahmen ihrer Tour „Music of the Spheres“ gaben, in die Stratosphäre, eine Show, die viel mehr als Musik bietet. Eine farbenfrohe Inszenierung mit Projektionen, Laserlichtern, Pyrotechnik, Fackeln und Konfetti gab den Zuschauern endlose Reize parallel zur Aufführung von Chris Martin und seinem eigenen, der das Konzert mit dem Thema begann, das den Titel dieser Tour gibt, voller Botschaften zugunsten der Pflege des Umgebung. Das Olympiastadion in der dominikanischen Hauptstadt war ein kleines Universum voller Sterne, angedeutet von den LED-Armbändern der Teilnehmer, die ihren Ton im Takt von Hits aus verschiedenen Epochen der Gruppe änderten, wie „Viva la vida“, „Higher Power“, „Yellow“ oder „Clocks“. Martin schwitzte das Hemd, so widmete er sich der Öffentlichkeit wie der Öffentlichkeit. Wenn der Sänger das Publikum aufforderte, die Hände zu heben, sie zu heben, wenn sie sie zum Springen aufforderten, sprangen sie, und wenn sie sie baten, ihre Handys mindestens für ein Lied aufzugeben, behielt das Publikum sie gehorsam. Er bemühte sich auch, den Wettbewerb auf Spanisch anzusprechen, bis die Gruppe die Bühne verließ. Zu diesem Zeitpunkt ließ das Auditorium, das die meistgespielten oh, oh, oh in der Geschichte sang („Viva la vida“), die Band wieder auftauchen, um den Fans mit mehreren Zugaben zu gefallen, aber nicht am erwarteten Ort. In Erwartung der Hauptbühne und der Satellitenstruktur, die durch einen Laufsteg mit ihr verbunden war, auf dem Martin in einer Fashion Week mehr als ein Model reiste, dauerte es einige Zeit, bis die Teilnehmer erkannten, dass sich der Anführer der Band an einem anderen unerwarteten Ort befand. In einer dritten Struktur mit kleinen Dimensionen und nachdem er gefragt hatte (diesmal auf Englisch), dass das Publikum seine Energie in eine Welt schickt, die eine schwierige Zeit durchmacht, überraschte er das Publikum mit einigen Versen von Juan Luis Guerras Lied „Bachata rosa“, das er nur in Begleitung einer Akustikgitarre aufführte. Das Lied „Biutyful“, das als Duett mit einer Puppe gespielt wird, beendete (diesmal) etwa zwei Stunden positiver Energie und einigen Marsmomenten bei Coldplays Uraufführung in der Dominikanischen Republik. Es war auch ihr erstes „klimaneutrales“ Konzert in der Karibik, da die Band forderte, dass die Organisatoren die Abfälle von Plastik, Pappe oder anderen Materialien recyceln, die während ihres Auftritts anfallen. Tatsächlich unternimmt die Band auf dieser Tour, die am 18. März in Costa Rica begann und die sie nach Mexiko, in die USA, Deutschland, Polen, Frankreich, Belgien, Schottland, England und Brasilien führen wird, alles Mögliche, um die Schadstoffemissionen zu minimieren. mmv/lml (Foto)