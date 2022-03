Chiclayo: Junge wird von seinem Onkel auf der Straße brutal geschlagen und Nachbarn tun nichts, um ihn zu verteidigen

Ein Kind unter fünf Jahren wurde von seinem Onkel Maximo brutal angegriffen. Der Vorfall in einer Straße im Caserío La Cría de Patapó in Chiclayo wurde auf Video aufgezeichnet, was zu einer Reihe negativer Kommentare in sozialen Netzwerken führte.

Zuerst schlägt der robuste Mann den Jüngsten. Und damit nicht zufrieden, nimmt er ihn auf und schlägt ihm wieder in den Rücken. Der Junge rennt, damit er ihn nicht erreicht und das Subjekt kehrt zu seinen Freunden zurück, wo er angeblich Alkohol trinkt. Es fällt auf, dass die Nachbarn niemals den Aggressor für seine Handlungen fordern.

Was ich sehen muss ist, dass er ihn geschlagen hat. Ich habe nicht gesehen, was er ihr ins Gesicht geworfen hat „, sagte einer der Nachbarn.

Vertreter des Ombudsmannes trafen in der Polizeistation des Bezirks Patapó ein und sagten, der Täter sei vorbestraft. Mariela Carrillo, Kommissarin der Ombudsstelle, sagte gegenüber América TV, dass sie bestätigen konnten, dass „das Verfahren durchgeführt wird, ebenso wie die Kommunikation mit der Staatsanwaltschaft und dem Gericht“. Das Unternehmen beantragte, dass das Protokoll des Falls an das Familiengericht von Lambayeque geschickt wird.

Nachbarn wiesen darauf hin, dass die Tatsache ausschließlich in der Verantwortung der Eltern liegt. „Das Baby ist mit dem roten Gesicht von der Ohrfeige. Da wir Nachbarn sind, schauen wir nur zu und können nicht reinkommen, weil seine Mutter da ist „, sagte einer der Zeugen.

Es wurde bekannt, dass die Mutter des Kindes in Lima ist und derjenige, der die Beschwerde eingereicht hat, der Vater ist, der darauf hinwies, dass der Aggressor sein erster Cousin ist.

MIMP IST AUSGEPRÄGT

Das Ministerium für Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen berichtete darüber. In einer Erklärung in sozialen Netzwerken verurteilten sie die schweren Gewaltakte gegen einen fünfjährigen Jungen in Chiclayo. „Unser Team der Special Protection Unit (UPE) bietet Ihnen Pflege und Schutz in einer sicheren Umgebung. Wir werden die uneingeschränkte Ausübung ihrer Rechte garantieren „, argumentieren sie.

Sie riefen auch dazu auf, Gewalt nicht gleichgültig zu sein. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen muss von allen gewährleistet werden, insbesondere von ihrem familiären Umfeld.

„Wenn Sie wissen, dass ein Minderjähriger Opfer von Gewalt ist oder sein Wohlergehen in Gefahr ist, melden Sie dies sofort der gebührenfreien 1810 oder der Linie 100, die täglich 24 Stunden am Tag verfügbar ist“, sagen sie.

FÄLLE VON KÖRPERVERLETZUNG

Insgesamt 2.094 Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sowie andere Formen körperlicher, verbaler und psychischer Aggression wurden vom multidisziplinären Team des Moduls Child and Adolescent Abuse in Health (Mamis) des Krankenhauses Cayetano Heredia behandelt, berichtete das Gesundheitsministerium ( Minsa).

Die Direktorin der Gesundheitseinrichtung, Aida Palacios Ramírez, sagte, es sei möglich gewesen, das Wohlergehen von Minderjährigen, die Opfer von Missbrauch wurden, durch emotionale und psychologische Unterstützung zu gewährleisten.

Palacios erklärte, dass die im Programm am häufigsten behandelten Angriffe sexuelle, psychologische, persönliche Gewalt (Selbstmordversuch), familiäre Gewalt und fahrlässiger Missbrauch (Vernachlässigung) seien.

Es gibt einen hohen Prozentsatz an Gewalt gegen Kinder im Alter von 0-11 Jahren, gefolgt von Gewalt gegen Frauen in ihren verschiedenen Formen.

