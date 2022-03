Bolivien besteht auf seiner maritimen Nachfrage mit Chile auf bilateraler

La Paz, 23 Mrz Bolivien schlug an diesem Mittwoch, dem Tag, an dem es an den Tag des Meeres und die 143 Jahre seit dem Verlust seiner Küste erinnert, vor, seinen maritimen Anspruch auf Chile bilateral fortzusetzen, da diese Route nach dem Urteil des Internationalen Gerichtshofs von Justice (ICJ) im Jahr 2018. Der bolivianische Präsident Luis Arce leitete die zentrale Veranstaltung dieser Veranstaltung in La Paz zusammen mit Vizepräsident David Choquehuanca, mehreren Staatsministern sowie der Anwesenheit des akkreditierten diplomatischen Korps im Land. Die Hommagen an Eduardo Abaroa, den bolivianischen Helden des sogenannten Pazifikkriegs von 1879, fanden auf der gleichnamigen Plaza Paceña statt, auf der sich die Herrscher des Landes normalerweise auf den jahrhundertealten bolivianischen Anspruch bezogen haben. GEDENKVERANSTALTUNGEN Die Zeremonie begann mit der Präsentation von Blumenopfern durch Vertreter einiger Botschaften, Ministerien und sozialer Organisationen sowie der Regierung selbst, die am Fuße des Denkmals des bolivianischen Helden standen. Später hissten Arce und Choquehuanca die Nationalflagge und die Wiphala, die hauptsächlich die indigenen Völker des westlichen Teils des Landes repräsentiert, während die Nationalhymne gesungen wurde. Während der Intonation der Hymne wurden Artillerie-Salven als Zeichen der Hommage an die maritime Sache und die Nationalhelden abgefeuert. Die Veranstaltungen hatten aufgrund der Covid-19-Pandemie keine traditionelle Militärparade, keine öffentlichen Einrichtungen und keine Kollegialkapellen und beschränkten sich auf die Teilnahme eines Bataillons der bolivianischen Marine. EINE „UNVERZICHTBARE“ ANFRAGE In seiner Rede betonte Arce, dass das Recht auf Meer „unveräußerlich und unveräußerlich“ sei und dass eine mögliche Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen zu Chile, die seit den 1970er Jahren ausgesetzt wurde, „nur im Rahmen der Lösung der maritimen Frage erreicht werden kann“. Der bolivianische Präsident verwies auf das Urteil des IGH im Jahr 2018 über die Seeklage, die Bolivien bei Chile eingereicht hatte, und die, wie er sagte, besagt, dass die Parteien „ihren Dialog und ihren Austausch im Geiste guter Nachbarschaft fortsetzen können“. Gerade in diesem Jahr war der IGH der Ansicht, dass Chile nicht verpflichtet war, den souveränen Zugang zum Pazifischen Ozean zugunsten Boliviens auszuhandeln, und war der Ansicht, dass die verschiedenen Ansätze zwischen den verschiedenen Regierungen beider Länder dieses Recht nicht hervorbrachten. Arce hob auch die Ankunft des fortschrittlichen Gabriel Boric in die chilenische Präsidentschaft hervor, zu dem ideologische Affinitäten bestehen, und er vertraute darauf, dass unter der „Führung“ des neuen chilenischen Präsidenten „die Sperrung des bolivianischen Volkes enden wird“. Kürzlich versicherte der neue chilenische Präsident, dass es eine „Veranlagung“ mit Bolivien gibt, um die Beziehungen zu verbessern, stellte jedoch klar, dass „Chile seine Souveränität nicht aushandelt“. DIE ALTERNATIVEN Das bolivianische Staatsoberhaupt zog auch eine Bilanz der wirtschaftlichen Auswirkungen des maritimen „Lockdowns“ in Bolivien und Maßnahmen zur Suche nach „alternativen Wegen“. Arce erwähnte, dass die bolivianische Mittelmeerregion dazu führt, dass die Produktion des Landes beim Export „30% mehr zahlt als das, was jedes andere Land in der Region im Durchschnitt zahlt“ und dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) aufgrund dieser Bedingung die Möglichkeit verliert, jährlich „um 1% zu wachsen“. Auf der anderen Seite erörterte der Präsident mit den peruanischen Behörden die Fortschritte bei der Entwicklung des peruanischen Hafens Ilo sowie den Fortschritt des Projekts auf der Ichilo-Mamoré-Wasserstraße für eine Ausfahrt zum Atlantik. Obwohl Arce auf diese Alternativen hinwies, betonte er die Möglichkeit, dass „durch aufrichtige Dialoge“ mit Chile die Aspekte, die beide Nationen trennen, „überwunden“ und „priorisiert“ werden können, was sie verbindet. Chile und Bolivien werden sich nächsten Monat aufgrund der Klage, die der chilenische Staat für die Nutzung von Silala-Gewässern eingereicht hat, und der drei Gegenansprüche, die auf bolivianischer Seite als Antwort eingereicht wurden, erneut treffen. CHEF grb/lnm/cfa (Foto) (Video)