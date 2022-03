„Bis wir uns wiedersehen“ wird zu einem Trend auf Netflix und geht in mehr als 70 Ländern in die Top 10

Der erste in Peru produzierte Film von Netflix, „Bis wir uns wiedersehen“, war veröffentlicht am letzten 18 im März international und alles scheint darauf hinzudeuten, dass die Liebesgeschichte zwischen Salvador (Maxi Iglesias), einem Der Spanier, der nach Cusco kommt, um ein Sieben-Sterne-Projekt zu schaffen, und eine peruanische Backpackerin Ariana (Stephanie Cayo) hat fasziniert Tausende von Fans.

So wurde der Film von Bruno Ascenzo Tage nach seiner Veröffentlichung bald in die Liste der meistgesehenen Filme auf der Streaming-Plattform aufgenommen. Die Handlung, auf der Machu Picchu und andere Städte in Peru die Hauptbühne sind, hat innerhalb und außerhalb Perus an Relevanz gewonnen.

Laut einer Social-Media-Veröffentlichung von „Tondero“, die für die Produktion des Films verantwortlich ist, gehört die romantische Komödie zu den Top 5 der Welt und in mehr als 75 Ländern, darunter Costa Rica, Griechenland, Israel, Portugal, Rumänien und Spanien.

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Tatsache inmitten der Kontroverse auftritt, die durch „Bis wir uns wieder treffen“ in der peruanischen Öffentlichkeit ausgelöst wurde, da viele seit der Veröffentlichung des Trailers das Mitglied der Cayo-Familie zu befragen begannen, da sie glauben, dass eine Schauspielerin mit andinen Gesichtszügen viel besser dafür geeignet gewesen wäre die Handlung.

Sie kritisierten auch, dass das siebte Weltwunder der Schauplatz für eine solche „Klischee“ -Handlung ist. Aber nicht nur das, nachdem der Film veröffentlicht wurde, nannten ihn mehrere „langweilig“ und „einfach“. Dies war jedoch kein Hindernis dafür, dass es zu einem Trend wurde und von Millionen von Menschen gesehen wurde.

Darüber hinaus gab es eine große Gruppe von Twitter-Nutzern, die Stephanie Cayos Arbeit beglückwünschten und schmeichelten. Er war sogar für den Film, da er Cusco auf filmischer Ebene in die Augen der Welt bringen wird.

„Bis wir uns wiedersehen“ ist in mehreren Ländern die Top 10. (Foto: Tondero)

