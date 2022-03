Bewertung Kolumbien Dienstag, 22. März: 'Arelys Henao: song not to cry' setzt sich gegen andere Produktionen durch

„Arelys Henao: Ich singe, um nicht zu weinen“ von Caracol Televisión wiederholt die Geschichte vom Freitag, dem 18. März: Es ist erneut unter den Top 10 der Bewertung. Diesmal erzielte die Biovela über den Sänger der populären Musik 12,11 Punkte über der Melodie vom Freitag, die 10,98 war. Es sei daran erinnert, dass dieser Montag, der 21. März 2022, ein Feiertag war.

Unnötig zu erwähnen, dass die biografische Produktion seit kaum zwei Monaten auf dem Bildschirm zu sehen ist, da ihr Veröffentlichungsdatum auf den 11. Januar zurückgeht.

In Bezug auf den zweiten Platz in dieser Liste der zehn wichtigsten Produktionen sollte „Desafío The Box“ (2022), ebenfalls von Caracol Televisión, erwähnt werden. Das Ergebnis des Reality-Sportwettbewerbs war 11,38. Dieses Reality-Programm ist auch Teil von Caracols Premieren für dieses Jahr 2022, da es am vergangenen 8. März ausgestrahlt wurde.

'Caracol News' ist in seiner Auslieferung um 19:00 Uhr mit 10,51 Punkten Dritter. Anschließend wurde die Wiederholung von „New Rich, New Poor“ an vierter Stelle, diesmal mit einer Punktzahl von 9,42. Es sei daran erinnert, dass diese Seifenoper von Caracol aus dem Jahr 2007 stammt.

Jetzt tritt Canal RCN zum ersten Mal im Namen von MasterChef Celebrity Colombia (2022) auf der Liste auf, dessen Datum im Kalender für seine Premiere der 21. Februar war. Die gastronomische Reality-Show ist Fünfter mit 7,93 Punkten. In Bezug auf die Episode, die an diesem Dienstag, dem 22. März, präsentiert wurde, sah das kolumbianische Publikum die Entwicklung einer neuen Ausscheidung: Jair Romero (Schauspieler) spiegelt sich nun zufällig in der Liste der ausgeschiedenen Prominenten wider.

Bisher eliminierte Prominente in „MasterChef Celebrity Colombia“ (2022): Luis Eduardo Arango (Schauspieler), Martín Karpan (argentinischer Schauspieler), Lady Noriega (Schauspielerin und Sängerin), Jair Romero (Schauspieler).

Prominente, die die Show verlassen haben: Alexandra Montoya (Imitatorin und Komikerin).

Eine weitere Wiederholung spielt auf der Liste, in diesem Fall 'Vecinos', von Caracol Televisión. Die Seifenoper belegte Platz sechs mit einer Punktzahl von 6,98. Und „Caracol News“, jetzt in seiner Lieferung um 12:30 Uhr, ist mit 6,17 Punkten Siebter.

Die Wiederholung von 'Pure Sangre' von Canal RCN ist Achter mit einer Punktzahl von 6,06. Es sei daran erinnert, dass die Seifenoper am Freitag, den 18. März 2022 nicht auf der Liste stand. Das ursprüngliche Erscheinungsdatum für diese Geschichte ist 2007.

'Noticias Caracol' ist erneut in den Top 10 vertreten, jetzt mit seiner Sendung um 23:30 Uhr, die mit einer Punktzahl von 5,62 Neunter ist. 'Kizim' liegt wie am Freitag, den 18. März, mit 5,21 Punkten auf dem zehnten Platz. Diese Geschichte ist eine türkische Serie, die von Caracol Televisión gesehen wird.

