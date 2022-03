Bewaffnete Gruppen blockieren seit Donnerstag die Straße von Cucuta zur Karibikküste.

Seit Donnerstag letzter Woche müssen Güterverkehrsfahrer auf der Straße, die Norte de Santander und die Karibikküste verbindet, Belästigungen durch illegale bewaffnete Gruppen ertragen, die in der Region Straßensperren errichten und unter Bedrohung durch ihre Traktomule fahren, um das Fahrzeug zeitweise zu blockieren Korridor auf der Höhe der Gemeinde Sardinata.

Der erste Vorfall wurde am Donnerstag letzter Woche im selben Verteidigungsministerium gemeldet, wo sie angaben, eine subversive Aktion zu verhindern, die offenbar von der PLA (People's Liberation Army) in diesem Gebiet durchgeführt wurde.

„Die Armee hat die Terroraktion in Sardinata neutralisiert, die offenbar Mitglieder der EPL gegen die Gemeinde und die Truppen durchführen wollten. Das Gebiet wurde gesichert und der Betrieb entwickelt sich weiter „, berichteten sie über den offiziellen Twitter-Account.

Zwei Tage später berichteten einige Einwohner der Region über soziale Netzwerke erneut von bewaffneten Gruppen, die erneut die Straße mit Lastfahrzeugen blockierten, die in derselben Gegend von Santander überquert wurden.

Und am Dienstagnachmittag überquerte eine nicht identifizierte bewaffnete Gruppe auf der Straße in den Sektoren La Chacona und La Avalancha in Sardinata Traktomules.

Im Caracol-Radiosender berieten sie sich mit den betroffenen Fahrern, die bewaffnete Männer versicherten, verbrannten Reifen und drohten ihnen, die Autos zu verlassen.

An dieser Station sprachen sie auch mit dem Bürgermeister von Sardinata, Hermidez Moncada, wo sie darauf hinwiesen, dass die Blockaden in dem Gebiet von Norte de Santander, das sich bereits auf die landwirtschaftlichen Erzeuger auswirkt, ständig werden, um das zu vermarkten, was sie anbauen.

„Wir könnten sagen, dass wir in den letzten Wochen sozusagen belagert wurden, weil diese Leute sporadisch auftreten und die Armee vor einigen Tagen einen der angeblichen Subversiven anstelle der Jungfrau entließ, er durchbohrte die Reifen der Muldenkipper und malte Schilder mit Anspielung. Für eine bewaffnete Gruppe haben wir derzeit aufgrund dieser Situation eine sehr große Spannung „, sagte er.





Bildungskrise in Norte de Santander

In der Zwischenzeit wurden in der Region Catatumbo Proteste von Schülern öffentlicher Schulen gemeldet, in denen mehr Lehrer gefordert wurden, um diejenigen zu ersetzen, die ihre Versetzung aus diesem Gebiet des Landes für das neue Schuljahr beantragt haben.

„Bitte achten Sie auf uns. Wir haben bereits das ordnungsgemäße Verfahren durchgeführt, wir haben bereits Briefe geschickt, sie haben uns auf der Warteliste, wir haben bereits Vormundschaften gesetzt und auch nichts. Wir haben das Recht auf Bildung, wir haben das Recht auf Lehrer „, sagten einige Schüler während der Proteste, die Anfang dieses Monats stattfanden.

Das Bildungsministerium von Norte de Santander bestätigte, dass die Zahl der vermissten Lehrer in der Abteilung 400 beträgt, was mehr als 160.000 Schüler betrifft.

Es gibt mehrere Gründe, warum es so vielen Lehrern fehlt, um die Bedürfnisse der Kinder dieser Abteilung zu erfüllen, insbesondere in der Region Catatumbo, aber der wichtigste wäre die Sicherheit.

In Norte de Santander, einem Ölsektor neben der venezolanischen Grenze, sind mehrere organisierte bewaffnete Gruppen tätig: Dissidenten der FARC, Eln, des Golfclans, der EPL und anderer Organisationen, die mit Schmuggel und Drogenhandel in Verbindung stehen und ein ernstes Sicherheitsproblem darstellen.





