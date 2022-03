Andy Polo: Das Frauenministerium fordert die Universität nachdrücklich auf, „sofort gegen den Stürmer vorzugehen“

Das Ministerium für Frauen und gefährdete Bevölkerungsgruppen entschied über A.. Andy Polo und die Beschwerde wegen Körperverletzung, die ihm von seinem ehemaligen Partner Gennessis Alarcón auferlegt wurde. Die neue Anziehungskraft der Universitario de Deportes kehrte nach der Enthüllung von Audios, die dies bestätigen würden, in das Auge des Sturms zurück verletzte seine noch Frau vor ihren kleinen Kindern.

Über seine sozialen Netzwerke veröffentlichte das Portfolio eine Nachricht, in der es hieß, dass „Fußballspieler, Sportler oder Reputation niemals ein Vorwand sein sollte, um Gewalt gegen Frauen zu rechtfertigen, zu tolerieren und zu normalisieren“.

Sie drückten auch ihre Solidarität mit Gennessis Alarcón und ihren Kindern aus, denen sie bekräftigten, dass die rechtlichen und psychologischen Dienste des Ministeriums für Frauenangelegenheiten „für die ganze Familie“ sofort verfügbar sind.

Schließlich wandten sie sich an das Cream Square und forderten sie auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, nachdem sie weitere Gewaltstellen mit ihrem Stürmer enthüllt hatten. „Wir fordern den Hochschulsportclub nachdrücklich auf, unverzüglich Maßnahmen in Bezug auf die bedauerliche Situation der Gewalt zu ergreifen, die gestern in journalistischen Medien aufgedeckt wurde und an der Andy Polo direkt beteiligt ist“, heißt es in der Erklärung.

„Mann, der verletzt, Ehemann, der missbraucht, und Vater, der angreift, müssen bestraft werden. Eltern sollten keine Gewalt fördern, geschweige denn gegen ihre Töchter/Kinder „, heißt es in der Botschaft weiter.

Andy Polo: Erklärung des Frauenministeriums.

NEUE BEWEISE GEGEN ANDY POLO

Gestern Abend hat Gennessis Alarcón im Magaly Medina-Programm unveröffentlichte Audios ausgestrahlt, in denen der peruanische Fußballspieler in Gegenwart seiner Kinder, die über die Situation seiner Mutter zu weinen beginnen, mit einer gewalttätigen Haltung zu hören ist. Einer von ihnen fragt seine Mutter sogar unter Tränen: „Bitte, Mama, schlag dich nicht.“

„Und du sagst, es ist eine Lüge? Und so sagst du, dass du deine Kinder liebst? Denkst du ich könnte das erfinden? Dort schreibe ich an meinen Freund, um 911 anzurufen, weil ich nicht einmal einen Chip hatte, um die Polizei zu rufen. Ich war mit meinen Kindern im Zimmer eingesperrt „, sagte Alarcón unter Tränen.

Es sei darauf hingewiesen, dass er im Audio mit seinen Kleinen in den zweiten Stock flieht, nachdem er einen heftigen Streit mit seinem Ex-Partner geführt hatte, der die Kinder Sekunden zuvor gebeten hatte, „nach oben zu gehen“, um angeblich mit Alarcón allein zu sein.

„Was würde ich tun, wenn meine Kinder ins Zimmer gehen würden? Er ist ein Mann, er ist größer, er ist stärker. Was wäre zu dieser Zeit passiert? Was ist, wenn er mich tötet? Oder stimmt etwas nicht mit mir? Was wollte ich dort alleine machen?“ „, fügte er hinzu.

ANDY POLO AUSFÜHRUNG

Letzten Sonntag sprach Polo über Beschwerden über familiäre Gewalt gegen ihn. Im Interview mit dem D-Day-Programm sagte die ehemalige Nationalmannschaft, dass das, was sein Ex-Partner sagte, eine Lüge sei und dass er sich nicht viel bewegen könne, da er am Knie verletzt sei.

„Ich halte aus Respekt vor meinen Kindern die Klappe. Ich ging raus, um für meine Familie zu sprechen, meine Mutter, die sehr leidet. Das sehen die Leute nicht, aber man ist auch ziemlich schockiert „, kommentierte der Spieler „Merengue“. Was die Ohrfeigen und Schläge betrifft, die Alarcón behauptete, unter ihm gelitten zu haben, bestritt der ehemalige Angreifer von Portland Timbers eine solche Aggression rundweg. „Es ist absolut falsch. Es ist nie passiert. Nein (ich habe sie geschlagen), ich bin kein Aggressor.“

Es sei darauf hingewiesen, dass diese Tatsache noch untersucht wird und dass der Anwalt von Genessis Alarcón, Michael Fuller, der seinen Fall in den Vereinigten Staaten bearbeitet, erklärte, dass Andy Polo wegen Gewalt vor diesem Zivilprozess stehen wird. Darüber hinaus wurde er von Major League Soccer suspendiert, nachdem sein Fall angehört worden war.

