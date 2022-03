Aguirre wird am Mittwoch nach Spanien reisen, um von Mallorca präsentiert zu werden

Mexiko-Stadt, 22. März Javier Aguirre wird diesen Mittwoch nach Spanien reisen, um in den kommenden Tagen als neuer Trainer von Mallorca vorgestellt zu werden, berichtete am Dienstag der Fernsehsender TUDN, einer der wichtigsten in Mexiko. Der 63-jährige mexikanische Trainer wird der Ersatz für den Spanier Luis García Plaza sein, der entlassen wurde, weil er die Zinnober in der LaLiga-Saison 2021/2022 in der Abstiegszone auf den 18. Platz in der Qualifikation geschickt hatte. Aguirre, ein ehemaliger Stratege von Atletico Madrid, muss seine Fähigkeit nutzen, Umkleideräume zu verwalten und zu verhindern, dass Mallorca nur ein Jahr nach seiner Beförderung in die iberische zweite Liga zurückkehrt. Mallorca hat sechs Niederlagen in Folge gegen Betis, Valencia, Real Sociedad, Celta de Vigo, Real Madrid und Espanyol und hat seit dem 15. Februar kein Spiel mehr gewonnen, als sie Athletic Bilbao mit 3:2 besiegten. Darüber hinaus ist das Inselteam die zweite Mannschaft in LaLiga mit den meisten erlaubten Toren mit 49, hinter dem letzten Finisher Levante, der 58 hat. Javier Aguirre wurde am 26. Februar als Trainer des Mexikaners Rayados de Monterrey entlassen, den er ihnen letztes Jahr den Titel der Convacaf Champions League gab. Der „Vasco“ scheiterte jedoch am Ziel, das Finale der Klub-Weltmeisterschaft Anfang Februar zu erreichen, in dem er Fünfter wurde und in drei Turnieren unter dem Kommando von Monterrey, dem wertvollsten Kader Mexikos, keine Liga-Trophäe gewinnen konnte. Auf Mallorca wird Aguirre eine Gruppe anführen, in der Namen wie der spanische Torhüter Reina und der japanische Flügelspieler Takefusa Kubo hervorstechen.