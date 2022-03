AFP Sports Prognosen der 12H00 GMT

- FUSSBALL

Südamerika-WM-Qualifikation 2022

Montevideo:

Ecuador und Uruguay für ihre Tickets für die Weltmeisterschaft Katar 2022

Da sich Brasilien und Argentinien bereits seit letztem Jahr qualifiziert haben und alle von oben betrachtet werden, endet das Qualifikationsspiel für die südamerikanische Weltmeisterschaft mit einem doppelten Datum, an dem Ecuador und Uruguay einen Schritt von Catar-2022 entfernt sind und Peru, Chile und Kolumbien immer noch träumen.

Von Mauricio ARBILLA

Montevideo:

Präsentation des Spiels zwischen den Teams von Uruguay und Peru zum siebzehnten Termin der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft Qar-2022.

Barranquilla, Kolumbien:

Präsentation des Spiels zwischen den Nationalmannschaften von Kolumbien und Bolivien zum siebzehnten Termin der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft Qar-2022.

Annahme:

Präsentation des Spiels zwischen den Mannschaften von Paraguay und Ecuador zum siebzehnten Termin der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft Qar-2022.

Rio de Janeiro:

Präsentation des Spiels zwischen den Teams von Brasilien und Chile zum siebzehnten Termin der südamerikanischen Qualifikation für die Weltmeisterschaft Qar-2022.

Convacaf-Weltmeisterschaft 2022-Qualifikation

Kingston:

Präsentation des Spiels zwischen den Nationalmannschaften Jamaikas und El Salvador zum zwölften Termin der Convacaf-Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Panamá:

Präsentation des Spiels zwischen den Teams von Panama und Honduras zum zwölften Termin der Convacaf-Qualifikation für die Catar-2022-Weltmeisterschaft.

Mexiko:

Präsentation des Spiels zwischen den Teams von Mexiko und den Vereinigten Staaten zum zwölften Termin der Convacaf-Qualifikation für die Catar-2022-Weltmeisterschaft.

San José:

Präsentation des Spiels zwischen den Teams von Costa Rica und Kanada zum zwölften Termin der Convacaf-Qualifikation für die Weltmeisterschaft Qar-2022.

Europameisterschaft Repech-2022

Paris:

CR7, Lewandowski, Ibra, Donnarumma: Ein europäischer Star wird nicht nach Katar-2022 gehen

Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigi Donnarumma, Gareth Bale, David Alaba... Mehrere europäische Fußballstars werden in weniger als einer Woche an der großen Veranstaltung des Weltfußballs teilnehmen, die vom 21. November bis 18. Dezember in Katar stattfinden wird.

Paris:

Sieben Teams für die letzten drei Europaplätze für die Weltmeisterschaft

Nach dem Ausschluss Russlands aufgrund der Invasion der Ukraine starten sieben Teams an diesem Donnerstag den europäischen Hoffnungslauf für die letzten drei Plätze auf dem Kontinent für die Weltmeisterschaft in Katar-2022 (vom 21. November bis 18. Dezember).

Palermo, Italien:

Vier Jahre später erlebt Italien den Albtraum der WM-Wiederholungsfahrt

Italien hat nie zwei Weltmeisterschaften in Folge verpasst: Roberto Mancinis Europameister haben zwei Spiele, um einer historischen Staatskasse zu entgehen und das Trauma des Ausscheidens in der Wiederholung von Russland 2018 zu überwinden.

Skopje:

Nordmazedonien will Italien zum zweiten Mal verbittern

Auf dem Papier scheint das Halbfinale der Wiederholung, die Italien am Donnerstag gegen Nordmazedonien spielen wird, sehr unausgewogen zu sein, aber der Balkan geht davon aus, dass er die Partei zum zweiten Mal in die Azzurra gießen wird, nachdem er es 2018 erreicht hat.

Von Darko Daridanski

In Lissabon:

Cristiano Ronaldo stand vor der Drohung, von seiner letzten Weltmeisterschaft ausgelassen zu werden

Mit 37 Jahren sollte Catar-2022 die letzte Weltmeisterschaft für Cristiano Ronaldo sein, vorausgesetzt, Portugal qualifiziert sich für die Wiederholung, die an diesem Donnerstag in Porto gegen die Türkei (19:45 GMT) für die Portugiesen beginnt.

Von Bruno CRAVO

Marseille, Frankreich:

Cenzig Ünder, „Kleiner Prinz“ der Türkei, der mit Sampaoli lernt

Der türkische Flügelspieler Cengiz Ünder, der in Marseille als eines der Schlüsselstücke für Jorge Sampaoli bestätigt wurde, hofft nun, seinem Team helfen zu können, das Halbfinale des Playoffs der Weltmeisterschaft 2022 am Donnerstag in Porto gegen Portugal zu überwinden.

Von Stanislas TOUCHOT

- TENNIS

Ashleigh Bartys Rückzug

Sidney:

Ashleigh Barty gibt ihren Ruhestand als Nummer 1 in der WTA bekannt

Die Australierin Ashleigh Barty, Nummer eins im WTA-Ranking, überraschte die Tenniswelt am Mittwoch mit der Ankündigung ihres Rücktritts aus dem Sport im Alter von 25 Jahren.

Sidney:

Die wichtigsten frühen Abhebungen in der Tennisgeschichte

Die Nummer 1 der Welt Ashleigh Barty gab am Mittwoch ihren Ruhestand im Alter von nur 25 Jahren bekannt und überraschte die Tenniswelt einige Wochen nach ihrem Triumph bei den Australian Open.

Sidney:

Ashleigh Barty kurz

Miami Open

Miami:

Zusammenfassung des Tages bei den Miami Open, Masters 1000 in der ATP und WTA 1000.

- RUGBY

Mord an Federico Martín Aramburu

Paris:

Hauptverdächtiger beim Tod des in Ungarn festgenommenen argentinischen Rugbyspielers Aramburu

Der Hauptverdächtige des ehemaligen argentinischen Rugbyspielers Federico Martín Aramburu am Samstag in Paris wurde in Ungarn festgenommen, teilten Quellen in der Nähe der Untersuchung gegenüber AFP am Mittwoch mit.

