Adrián Ascues enthüllt den Schlüssel zur Führung von Deportivo Municipal: „Wir sind alle engagiert“

Das Ziel von Adrián Ascues führte zu Deportivo Municipal eröffnete die Wertung gegen Atlético Grau, Die Piurano-Besetzung fand jedoch das Unentschieden durch Arly Benites, wer mit 54 die endgültige Auslosung fand.

Adrián Ascues, 19, spielt bereits sein drittes und letztes Jahr in Folge Profi am Wochenende erzielte er sein zweites Tor im Profifußball. Dieses Ziel, wie er Infobae offenbarte, ist seinem Onkel Manuel Earl gewidmet, der im Himmel ist. „Der 20. war sein Geburtstag und das Ziel ist ihm gewidmet“, erzählt uns der junge Flieger.

Wir unterhielten uns dann ein paar Minuten mit Adrián Ascues, der den Erfolg von Deportivo Municipal wird der Anführer der Liga 1 und gesteht seine Ziele für 2022.

Sag mir, wie analysierst du diesen Saisonstart sowohl für dich selbst als auch auf Gruppenebene?

Mit Beginn der Saison glücklich, glücklich, mit der Gruppe, für die Dinge, die wir erreicht haben. Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, unsere Vorstellung vom Spiel verwirklicht und so weitergemacht haben, gut trainiert und Spiel für Spiel vorgegangen sind, wie ich denke, dass wir es getan haben.

Welche Hinweise gibt Ihnen Professor Hernán Lisi?

Der Professor bittet mich, ziemlich viel in die Gegend zu treten, den Angriff zu erreichen und die Räume stark anzugreifen, zu der Zeit, als „El Búfalo“ Ovelar die Räume, die er verlässt, aufnimmt und angreift.

Wie lebst du dein Geschenk bei Deportivo Municipal?

Ich lebe diesen Moment sehr ruhig und bin bestrebt, mich zu bemühen, das Training auf die beste Weise fortzusetzen, um weiterhin einen Beitrag zur Gruppe zu leisten.

Der Fan von Deportivo Municipal sieht sein Team nach langer Zeit als Anführer. Was würden Sie ihm sagen?

Ich sage den Fans, dass sie weiter ins Stadion gehen sollen, um uns weiterhin zu unterstützen. Wir wissen, dass sie in guten und schlechten Zeiten bei uns sein werden. Ich freue mich sehr, sie immer im Stadion sehen zu können und dass sie die schöne Atmosphäre erzeugen, die gelebt wird.

Welche Dinge haben Sie verbessert und was brauchen Sie, um ein Elite-Fußballer zu werden?

Ich denke, ich habe versucht, die von meinen Teamkollegen hinterlassenen Felder stärker anzugreifen, und ich denke, ich muss das Defensivproblem ein wenig verbessern.

Welches Ziel haben Sie sich für dieses Jahr gesetzt?

In diesem Jahr 2022 möchte ich mich im Team festigen und viel zum Gruppenthema beitragen. Gott will und in der Lage, ins Ausland auszuwandern und auch in der Nationalmannschaft zu sein, was ein Traum und ein Ziel jedes Spielers ist. Ich konzentriere mich jetzt auf Deportivo Municipal und darauf, die Arbeit weiterhin bestmöglich zu erledigen.

Für die Playoffs geht League 1 in die Pause. Welche Dinge müssen funktionieren, um in dieser Linie fortzufahren, die es ihnen ermöglicht, wichtige Dinge zu erreichen?

Alles, was bleibt, ist, weiter so zu arbeiten, wie wir es getan haben, uns alle der gleichen Demut zu verpflichten, die uns auszeichnet, und den Anweisungen, die der Lehrer uns während der Woche gibt, um dies bestmöglich zu tun.

Was machst du dir Sorgen über den nächsten Rivalen Alianza Atlético?

Wir wissen, dass Alianza Atlético eine großartige Mannschaft ist, es ist ein starker Gegner, genau wie alle Teams im Turnier. Sie werden vor Ort sein und alle Teams in ihren Lokalen sind stark, aber wir werden so arbeiten, dass Gott in der Lage sein möchte, die drei Punkte zu erhalten.

Was ist Ihrer Meinung nach der Schlüssel für Municipal, um heute in League 1 führend zu sein?

Wofür setzen wir uns alle ein und die Gruppe versammelt sich am besten, der interne Wettbewerb ist sehr stark, wir sind alle auf Augenhöhe. Dies hilft uns, auf einem guten Niveau zu sein und die Dinge tun zu können, um die der Lehrer uns bittet.

