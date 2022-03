Zwei brasilianische Fußballer werden gefeuert, nachdem sie zu einer Party gegangen sind, die mit Schüssen endete

Sao Paulo, 22 Mar El Avaí, das dieses Jahr wieder in der ersten Liga der brasilianischen Meisterschaft spielen wird, gab an diesem Dienstag die Kündigung des Vertrags der Angreifer Jô und Lourenço bekannt, nachdem sie an einer Party teilgenommen hatten, die in der Nähe der Stadt Florianópolis geschossen hatte. „Die Institution hat eine detaillierte Bewertung der Situation der Fußballer durchgeführt, bevor sie die Entscheidung getroffen hat“, erklärte der Santa Catarina State Club in einer kurzen Erklärung. Jô und Lourenço gingen am frühen Montagmorgen an einem Ort in der Gemeinde Sao José auf eine Party, wo ein Kampf ausbrach, nachdem ein Mann mit seinem Partner zu streiten begann und laut dem Portal „ge“ vom Sicherheitspersonal vom Tatort entfernt wurde. Wenige Minuten später begann eine Schießerei vor dem Haus. Der Vorfall hat einige Verletzte hinterlassen und wird bereits von der Polizei untersucht, was die Beteiligung der beiden Avaí-Spieler ausschloss. Trotzdem entschied sich das Team von Florianópolis, den Vertrag sowohl von Jô, der sich bereits mit dem Verein in Streitigkeiten befand, um seine Freiheit zu beantragen, als auch von Lourenço, der sich im letzten Abschnitt seines Vertragsverhältnisses befand, zu kündigen. „Avaí dankt den Spielern für ihre Dienste auf dem Feld und wünscht ihnen viel Erfolg in ihrer Karriere“, schloss das Sportunternehmen in der Notiz ab. Avaí wird in diesem Jahr in die Golddivision des brasilianischen Fußballs zurückkehren, nachdem er in der brasilianischen Zweitligia-Meisterschaft 2021 Vierter wurde. CHEF cms/matte/auto