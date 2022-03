Viral auf TikTok: Benutzer isst rohes Bullenfleisch und Hoden, um „Muskelmasse aufzubauen“

TikTok ist das soziale Netzwerk der Gegenwart. Viele Menschen enthüllen den Alltag in ihrem Leben, und das ist der Fall eines Tiktokers, der Wunder und Kontroversen ausgelöst hat. in sozialen Netzwerken. Dies nach einer Diät, die nicht zu glauben ist, die „reich an Proteinen und Mineralien“ ist und ihm hilft, eine beneidenswerte Muskulatur zu erhalten.

Der Name des Tiktokers ist Weam Breiche und er ist 31 Jahre alt. Er ist Gesundheits- und Fitnesstrainer in Los Angeles. In fast allen seinen Videos zeigt er, dass rohes Fleisch seinem Körper eine beneidenswerte Muskelmasse zugelegt hat.

Wie auf dem Bild zu sehen ist, zeigt der Athlet keine Bedenken beim Verzehr von Rohkost, sondern es handelt sich nicht nur um rohes Fleisch. Seine Ernährung geht weiter, bis er Gehirne, Bullenhoden und ähnliche Fleischstücke isst, offensichtlich alles im rohen Zustand.

„Ich bin ein 100% fleischfressender Athlet mit der Mission, das maximale Gewicht meines Körpers zu erreichen und mich gleichzeitig auf tierisches Fett zu verlassen“, liest er in seiner YouTube-Biografie, in der er klarstellt, dass er kein Arzt ist und seine Lebensweise kein „medizinischer Rat“ ist, sagt er in seinen Videos.

In einigen Clips ist zu sehen, dass er seine Diät unter anderem mit Kartoffelchips, Orangensaft, begleitet, aber der Konsum von rohem Fleisch Schweine seine tägliche Fütterung.

Weam zögert nicht, klarzustellen, dass es für ihn eine ausgezeichnete Alternative ist, Fleisch ohne Kochen zu essen, insbesondere wenn er keine Zeit zum Kochen hat. Hinzu kommt, dass seine Ernährung laut seiner eigenen Version gut für die Gesundheit ist.

DAS IST IHRE TÄGLICHE DIÄT

Wir wissen, dass Sie von allem, was wir Ihnen verraten, fassungslos sein sollten, und deshalb zeigen wir Ihnen, wie Warms tägliche Ernährung aussieht. Laut seinen TikTok-Videos können Sie die verschiedenen Fleischsorten sehen, die er in seinem Kühlschrank aufbewahrt. Diese reichen von „normalen“ Fleischstücken bis hin zu Gehirnen und Bullenhoden, von denen er behauptet, sie hätten einen „hohen Zinkwert“.

Frühstück

Ihr Frühstück ist eines der leichtesten Gerichte in Bezug auf Rohkost. Verzehre 6 Eigelb als Energy-Drink. Hinzu kommt die Aktivität des Eintauchens in Wasser mit Eis,

Mittagessen

Beim Mittagessen sind zwei Kalbshoden, ein Kalbsgehirn, Lammleber, Kalbsherz, Kalbsniere, Kalbsknochenmark und rohe Butter vorhanden und roh verzehrt.

Preis

Zum Abendessen rohes Steak und Butter zu sich nehmen, die manchmal mit einem Proteinshake kombiniert werden.

Eine weitere Tatsache laut Weam ist, dass er unmittelbar nach dem Verzehr des rohen Fleisches trainiert und sieben Tage die Woche ins Fitnessstudio geht. Sie fügt drei- oder viermal pro Woche Eisbäder hinzu und meditiert, um ihre psychische Gesundheit unter Kontrolle zu halten.

REAKTIONEN DER NUTZER

Die Nutzer des sozialen Netzwerks haben nicht gezögert, auf ihre Beiträge zu reagieren, und sie waren sehr vielfältig. Aus Reaktionen der Überraschung, des Staunens und der Angst um die Gesundheit der Person. Die häufigste Frage ist die der Bakterien, die dieses Fleisch im rohen Zustand haben könnte und die am Ende wirklich gesundheitsschädlich sind und Lebensmittelvergiftungen verursachen würden.

Nach Ansicht mehrerer Spezialisten ist rohes oder ungekochtes Fleisch eine der Hauptquellen für Lebensmittelvergiftungen, da Bakterien wie Escherichia coli, Salmonellen oder Listerien vorhanden sind.

