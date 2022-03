Umfrage zeigt, dass acht von zehn Eltern von Kindern unter 6 Jahren Angstzustände, Depressionen oder Stress haben

Eines der Themen, die im Land nicht sehr angesprochen werden, ist die psychische Gesundheit, aber es stimmt, dass sich Tausende von Eltern jeden Tag über die Arbeit gestresst fühlen und sich gleichzeitig um ihre Kinder zu kümmern, was überhaupt keine leichte Aufgabe ist. Dies zeigt eine landesweite Umfrage unter 59.000 Eltern von Kindern im Alter von 6 Monaten bis 6 Jahren, aus der hervorgeht, dass 86,1% von ihnen, dh 8 von 10, Angst haben . Depressionen oder Stress.

Dies ist die siebte Runde der kontinuierlichen Bewertung der Auswirkungen von COVID-19 (ECIC-19), die von der Baltazar y Nicolás-Stiftung in Zusammenarbeit mit Copera Infancia und der Päpstlichen Katholischen Universität von Peru ( PUCP).

„Aufgrund der Pandemie war die emotionale Gesundheit von Kindern und Eltern beeinträchtigt. Bei Kindern konnten sie aufgrund der Isolation ihre sozialen Fähigkeiten nicht entwickeln und mit ihren Emotionen umgehen, und auf der Seite der Eltern mussten sie lernen, ihre Kinder während dieser Zeit zu erziehen und zu betreuen Haft „, sagt er. Rommy Ríos, Manager der Byn Foundation und Vizepräsident von Copera Childhood.

Andere Daten aus der Studie zeigen, dass 32,4% der Betreuer (Väter und Mütter) seit Beginn der Pandemie die Betreuung ihrer Kinder schwieriger fanden, während 30% der Ansicht waren, dass es schwierig war, Wutanfälle zu behandeln.

In ähnlicher Weise zeigt die Umfrage, dass Apurimac Puno und Ayacucho sind die Regionen mit den höchsten Angstzuständen, Depressionen oder Stress. mit 90,4%, 89,1% bzw. 88,9%.

Ebenso sind 44,6% der Pflegekräfte sehr besorgt über das Lernen oder die Entwicklung ihres Kindes, während 46,7% über ihr Verhalten besorgt sind.

Diese Zahlen zeigen, dass es notwendig ist, Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in Bezug auf die psychische Gesundheit von Mädchen, Jungen und ihren Familien zu priorisieren, betont der Spezialist.

Es wird auch auf die Notwendigkeit hingewiesen, die sektorübergreifenden Bemühungen um eine umfassende Betreuung von Familien zu verstärken, da es sich unter anderem um eine gemeinsame Arbeit von Gesundheit, Bildung, Entwicklung und sozialer Eingliederung handelt, und fordert, Initiativen zu formulieren, die dazu beitragen, Familien bei der Förderung positiver Beziehungen zu unterstützen.

PEDRO CASTILLO UND PSYCHISCHE GESUNDHEIT

Pedro Castillo | Foto: Präsidentschaft der Republik

Der Präsident der Republik, Pedro Castillo, war dadurch gekennzeichnet, dass er in einer konservativen Partei war, die keine oder keine Kampagne zu ihren wichtigsten hat Vorschläge psychische Gesundheitsprobleme, die er hervorgehoben hat, ist das Problem der körperlichen Gesundheit, insbesondere bei Kindern. Dies sind einige Vorschläge, die der Präsident in seinem Wahlkampf und in seiner Rede vom 28. Juli hatte.

1. Pedro Castillo schlug das Programm Psychologist by School vor: von grundlegender Bedeutung für die psychische Gesundheit von Schulkindern und Jugendlichen in einem Land, das von sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten geprägt ist. Der Psychologe muss ein neuer Lehrertyp werden, der beauftragt wird, Selbstmord, Schulabbrecher und Mobbing zu vermeiden.

Dieser Vorschlag wurde in 8 Monaten der Regierung noch nicht umgesetzt, noch wurden Gesetzesvorlagen oder Anträge dazu im Plenum des Kongresses vorgeschlagen.

Andererseits erwähnte er in seiner Rede am 28. Juli 2021, dass die körperliche und geistige Gesundheit die oberste Priorität der Regierung sein wird. „Wir werden ein universelles, einheitliches, freies, dezentrales und partizipatives Gesundheitssystem schaffen“, sagte er.

2. Er sagte, dass sie zu diesem Zweck die Krankenhausversorgung verbessern und „die Bildung von 15.000 umfassenden kommunalen Betreuungsteams fördern werden, die ein territoriales Kriterium haben werden, damit keine peruanische Familie ohne medizinische Versorgung bleibt“.

3. „Am Ende meiner Amtszeit werde ich spezialisierte Krankenhäuser nach Regionen liefern, unter denen wir Mütter- und Kinderkrankenhäuser, neoplastische Krankenhäuser, chirurgische klinische Krankenhäuser, Tropenmedizin und Mundkrankenhäuser priorisieren werden“, fügte er hinzu.

Dieser Vorschlag steht noch aus. Es sei darauf hingewiesen, dass die Fortschritte bei der Impfung seit Beginn seiner Regierung erzielt wurden, aber leider, seit Hernando Cevallos die Brieftasche verlassen hat, bei Kindern um 39% gesunken ist.





