Ukrainer, zweite ausländische Gemeinschaft in Portugal nach Brasilianern

Lissabon, 22 Mrz Mehr als 18.000 Anträge auf vorübergehenden Schutz für Flüchtlinge aus der Ukraine machten diese Gemeinde zum zweitgrößten Einwohner Portugals, an zweiter Stelle nach Brasilianern. Seit Ausbruch des russischen Krieges gegen die Ukraine am 24. Februar haben 18.410 Ukrainer um Aufnahme in Portugal gebeten, bestätigte der portugiesische Ausländers- und Grenzdienst (SEF) gegenüber Efe. Die Zahl erhöht die Zahl der ukrainischen Bürger in einem Land, in dem bereits rund 27.000 lebten, auf mehr als 45.000 und macht diese Gemeinde zur zweitgrößten Präsenz in Portugal, wodurch die Briten auf den dritten Platz gebracht werden. Das SEF erklärte Efe heute, dass es letzte Woche durchschnittlich 1.200 Anträge auf Schutz von Flüchtlingen aus der Ukraine pro Tag gab und dass es diese Woche bisher auf 2.000 Anfragen pro Tag gestiegen ist. Der portugiesische Außenminister Augusto Santos Silva bestand kürzlich darauf, dass die Türen Portugals für Ukrainer offen stehen, die vor dem Krieg fliehen, und erinnerte daran, dass diese Gemeinde in den 1990er Jahren mehr als 80.000 Menschen im Land hatte. „Wir sind noch weit von der Absorptionsfähigkeit unserer Gesellschaft entfernt", sagte der Minister letzte Woche während eines Treffens mit ausländischen Korrespondenten in Lissabon, wo er darauf hinwies, dass mehr als 10.000 Arbeitsplätze für ukrainische Flüchtlinge in verschiedenen Sektoren zur Verfügung stehen. Die Brasilianer sind die erste ausländische Gemeinschaft in Portugal - rund 210.000 Menschen -, gefolgt von Ukrainern und Briten - mehr als 42.000 - nach offiziellen Schätzungen. Portugal gewährte ukrainischen Flüchtlingen vorübergehenden Schutz für ein Jahr, verlängerbar um sechs Monate, und gewährte ihnen Steuerregistrierung, soziale Sicherheit, Schulbildung für Kinder und Zugang zum Arbeitsmarkt.