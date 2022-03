Töchter eines von den USA sanktionierten sandinistischen Abgeordneten verlassen diplomatische Posten

Managua, 22 Mrz Die vom Finanzministerium der Vereinigten Staaten sanktionierten Zwillingstöchter des sandinistischen Stellvertreters Walmaro Antonio Gutiérrez Mercado kündigten ihre diplomatischen Posten in Nicaragua, berichtete die offizielle Zeitung La Gaceta am Dienstag. Durch ein Ministerabkommen akzeptierte der nicaraguanische Außenminister Denis Moncada den Rücktritt von María Michelle Gutiérrez Gaitan als Beraterin bei der Ständigen Vertretung der Republik Nicaragua bei den Vereinten Nationen (OAS) mit Sitz in New York. Moncada akzeptierte auch den Rücktritt von María Fernanda Gutiérrez Gaitan als Beraterin mit konsularischen Funktionen in der Botschaft der Republik Nicaragua bei der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Die Zwillingsschwestern waren am 22. Januar 2020 von der Regierung von Präsident Daniel Ortega in diese diplomatischen Positionen berufen worden. Die Behörden erklärten weder die Gründe für den Rücktritt der Schwestern von Gutiérrez Gaitan noch wer sie ersetzen wird. DIE USA HABEN DEM GESETZGEBER DIE EINREISE VERBOTEN Der Rücktritt erfolgt 12 Tage, nachdem die Regierung der Vereinigten Staaten neun hochrangige nicaraguanische Beamte in eine Liste aufgenommen hat, die die Einreise von Personen, die sie für korrupt oder undemokratisch hält, in ihr Hoheitsgebiet verbietet, einschließlich des Gesetzgebers Gutiérrez Mercado. Nach Angaben der USA wurde Gutiérrez Mercado zusammen mit dem Präsidenten der Nationalversammlung, Gustavo Porras, und dem Gesetzgeber Wilfredo Navarro in die US-Liste aufgenommen, um der Regierung von Ortega „die Werkzeuge“ zur Durchführung ihres „Angriffs auf die Demokratie“ zu geben. Am 21. Dezember 2020 sanktionierte das US-Finanzministerium den sandinistischen Gesetzgeber, der der Ortega-Exekutive geholfen hatte, die Demokratie in Nicaragua zu „untergraben“. Das Finanzministerium stellte fest, dass Gutiérrez Mercado, der als Parlamentarier Vorsitzender des Ausschusses für Produktion, Wirtschaft und Haushalt der Nationalversammlung ist, öffentlich den umstrittenen Foreign Agents Regulation Act verteidigt hat, der besagt, dass bestimmte Personen und Organisationen, die Gelder aus dem Ausland erhalten, sich registrieren und dem Innenministerium ausführlich darüber Bericht erstatten. Infolge dieser Maßnahme werden alle Vermögenswerte und Anteile an den Vermögenswerten des Gesetzgebers, die sich in den Vereinigten Staaten befinden oder sich im Besitz oder unter der Kontrolle von US-Personen befinden, gesperrt und müssen dem Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) gemeldet werden. Darüber hinaus wird jedes Unternehmen gesperrt, das direkt oder indirekt im Besitz von 50% oder mehr der Betroffenen ist. Gutiérrez Mercado ist seit 1997 Abgeordneter der regierenden Sandinista National Liberation Front (FSLN) und befindet sich derzeit in der sechsten fünfjährigen Legislaturperiode in Folge. In Nicaragua brachen am 18. April 2018 Demonstrationen gegen Reformen der sozialen Sicherheit aus, die laut der Interamerikanischen Menschenrechtskommission (IACHR) zu einer Protestbewegung gegen Ortega wurden, die mehrere Monate lang 355 Tote zurückließ. Die politische und soziale Krise hat sich nach den umstrittenen Parlamentswahlen vom 7. November verschärft, bei denen Daniel Ortega für eine fünfte Amtszeit wiedergewählt wurde, den vierten in Folge und den zweiten Platz mit seiner Frau Rosario Murillo als Vizepräsident und seinen Hauptanwärtern im Gefängnis. lfp/av/cfa