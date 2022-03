„The Wild Girl“: erster Trailer zu dem Film, der den Erfolgsroman von Delia Owens adaptiert.

Produziert von Reese Witherspoon und Lauren Neustadter, veröffentlichte Sony Pictures heute den ersten offiziellen Trailer zu The Wild Girl, der für Kinos und mit Daisy Edgar-Jones bestätigt wurde. Der Film basiert auf dem literarischen Werk von Delia Owens und wird Taylor Swift im Hauptsoundtrack zeigen.

„Kya ist eine junge Frau, die von ihrer Familie verlassen wurde und in den südlichen Sümpfen aufgewachsen ist. Nach diesem Vorstoß wird die Frau zum Hauptverdächtigen bei der Ermordung eines Mannes, mit dem sie einst beteiligt war „, beschreibt die offizielle Zusammenfassung des Films. Es wird von Olivia Newman (First Match) inszeniert und von Lucy Alibar geschrieben, nominiert für einen Oscar für Beasts of the Southern Wild.

Delia Owens Roman „Where the Crawdads Sing“ aus dem Jahr 2018 befasst sich mit komplexen Themen wie Familienkonflikten, Isolation, Liebe und Verrat, und ihre Geschichte wurde zum Erfolg. Der Rahmen ist eine fiktive Küstenstadt und die Sümpfe von North Carolina. In der Mitte der Szene steht Kya, die durch eine Art Mythos, der um ihr Bild herum aufgebaut wurde, vom Rest der Stadt entfernt wurde. Das Buch wurde von der Schauspielerin Reese Witherspoon für eine Verfilmung ausgewählt.

Mit Daisy Edgar-Jones, der jungen Frau, die sich durch ihre Arbeit an der Serie Normal People auszeichnete, kommt von der Hauptrolle in einem anderen Film mit tiefen Themen wie Fresh, der auf Star Plus verfügbar ist. In diesem Fall wird sie in diesem Drama mit diesem melancholischen Blick mitspielen, den nur sie weiterführen kann. The Wild Girl ist ein Krimi, in dem Kya ums Überleben kämpfen muss, wenn sie sich mitten in einer Mordermittlung befindet und die Hauptverdächtige ist.

Reese Witherspoon präsentiert ihre Produktion von „The Wild Girl“

Der Trailer präsentiert auch eine weitere Neuheit: Taylor Swifts neues Original „Carolina“, eine Melodie, die sehr gut zur Entwicklung dieser Geschichte passt. Die Sängerin veröffentlichte den Teaser auf ihrem Instagram-Account und schrieb, sie wolle „etwas Verstörendes und Ätherisches schaffen, das mit dieser faszinierenden Geschichte zusammenfällt“.

Obwohl es in Lateinamerika keinen bestätigten Veröffentlichungstermin gibt, wird La chica salvaje im Juli, kurz vor der US-Premiere, veröffentlicht.

