Stromausfall in Lima und Callao von Montag, 21. bis Sonntag, 27. März in diesen Bezirken

Achtung! März bis Sonntag, den 27. März, werden in mehreren Gebieten einiger Bezirke von Lima und Lima Stromausfälle (oder Strom) geplant Callao. Dies wurde von der Firma Enel Peru angekündigt. Der Grund für die Ausfälle ist die Durchführung von Wartungsarbeiten und die Erweiterung des elektrischen Systems.

Darüber hinaus gaben sie an, dass in diesen Tagen die Überprüfung, Wartung und Erweiterung des Stromnetzes in bestimmten Bereichen (Straßen, Alleen und/oder Blöcke) durchgeführt werden, um das Stromnetz in einem optimalen Zustand zu erhalten.

„Wir kümmern uns um Ihre Sicherheit und um die Qualität unserer Energiedienstleistungen. Aus diesem Grund führen wir jede Woche vorbeugende Wartungsarbeiten an Stromnetzen durch „, sagte Enel in einer Erklärung an die Öffentlichkeit.

Diese Woche finden geplante Stromausfälle in den folgenden Zonen und Zeiten statt:

STROMAUSFALL AM MONTAG 21-03-2022

Carmen de la Legua

08:00 — 10:00

EINREIBEN. INTERNATIONALER PARK FÜR INDUSTRIE UND HANDEL AV. ARGENTINIEN CDRAS 57,

58, 59, 60, 61, VON. ENRIQUE MEIGGS CDRA 3.

08:30 — 17:30

ZITADELLE PACHACUTEC MZ A, B, C, D, E, KLEINERES BESIEDELTES ZENTRUM EL MIRADOR NUEVO

MZ 1B, 1D, 1E, 1F, 1G, 1J, 2, 2A, 2B, 2C, 2E, 2E, 2F, 2 G, 2 G, 2 H, 2 I, 2 K, 2 L, 2 N, 3, 3A, 3B, 3C, 3D,

3E, 3F, 3 G, 3 H, 3I, 3 J, 3 K, 3 L, 3 M, 3 L, 3 O, 4, 4A, 4B, 4D, 4E, 4 F, 4 G, 4 H, 4 I, 4 J, 4 L, 4 L, 4 M, 4 N, 4 L,

4P, 4A, 4R, 4S, 4 T, 5 G, 5 B, 5 C, 5 G, 5 G, 5 G, 5 H, 5 I, 5 M, 5 M, 5 M, 5 M, 5 P, 5 Q, 5 R, 5 S, 5 T, 5 U, 6 A,

6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, J, Z.

08:30 — 09:30

EINREIBEN. ZARATE DIE HÜGEL CDRA 5, MZ A6, JR. BOX MARQUILLA CDRAS 12, 13, MZ A1, A6

E, E5, R, JR. VILLA UMO CDRAS 12, 13, MZ A6.

09:00 — 17:00

EINREIBEN. TORREBLANCA MICAELA BASTIDAS MZ EIN, B, C.

Fenster

09:30 — 12:30

SONDERPROJEKT INDUSTRIEPARK 4 MZ B, B3, C, D.

Callao

09:30 — 11:30

EINREIBEN. INDUSTRIEBETRIEB BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRAS 63, 64, 66.

Cercado

11:00 — 12:00

EINREIBEN. CHACRA RIOS NORTE REYNALDO SAAVEDRA CDRAS 21, 24, VARGAS STREET CDRA 17,

ALBERTO REYES STREET CDRA 17, ENRIQUE GUZMAN UND BARRON STREET CDRA 17, 24, 25, STRASSE

THEOPHILUS SCHLOSS CDRA 17, 24, JR. J. RIOS CDRA 17, MZ C, AMAUTA DURCHGANG CDRA 24, MZ B,

DURCHGANG BORDA CDRA 1.

Carmen de la Legua

11:00 — 13:00

EINREIBEN. INTERNATIONALER PARK FÜR INDUSTRIE UND HANDEL AV. ARGENTINIEN CDRAS 54,

55, 56, 57, 59, 62, MZ A, VON. MEIGGS CDRA 3, MZ A.

Bellavista

14.00 — 16.00

EINREIBEN. MEINE ZUFLUCHT AV. OSCAR R. BENAVIDES CDRA 53, STRASSE BORDA CDRA 3, STRASSE

EDMUNDO ZAPATEL CDRAS 1, 6, MZ C, JUNIOR GARCILASO DE LA VEGA CDRA 1, MZ C, JUNIOR SANTOS

SCHOCKIERENDES WACHS 1, MZ C, JR. RICARDO PALMA CDRA 1.

Brena

15:00 — 16:00

JR. CHAMAYA CDRA 2 JUNIOR FULGENCIO VALDEZ CDRAS 2, 3, 7, JR. LORETO CDRA 2 JUNIOR MORONA

CDRAS 2, 3, JR. PARIACOTO CDRAS 7, 8, JR. POMABAMBA CDRAS 2, 6, 7, 8, JR. UNGAR CDRAS

2, 3, 4.

Callao

15:00 — 17:00

EINREIBEN. LAS BRISAS DE OQUENDO NESTOR GAMBETA MZ A, MISSION UNSERE LIEBE FRAU VON

CARMEN, INTEGRALER TRANSPORT-KONZERN.

STROMAUSFALL AM DIENSTAG 22-03-2022

San Martín de Porres

08:30 — 14:30

ASSOC. VERLÄNGERUNG DES PAZIFISCHEN AV. ANTUNEZ DE MAYOLO MZ A, F2, S, T, ASSOC. HEILIGER

FRANCISCO DE CAYRAN MZ EIN, A2, F2, M, JUNIOR MALAGA CDRA1.

Cercado

09:00 — 16:00

EINREIBEN. INDUSTRIEGEBIET JIRON RICARDO HERRERA CDRA 6.

Johannes von Lurigancho

11:00 — 12:00

EINREIBEN. INKA MANCO CAPAC DIE ÖSTLICHEN GÄRTEN CDRA 7, AV. HEILIGE ROSE CDRA 17, MZ J,

J5, JUNIOR LAS LAJAS CDRA 17.

Bellavista

12.00 — 14.00

JR. COLINA CDRA 4 JUNIOR FRANCISCO BOLOGNESI CDRA 4 JUNIOR HEROS CDRAS 1, 4, 5, JR. MIGUEL

GRAU CDRAS 3, 4, FERDINAND VON ARAGON DURCHGANG CDRA 1.

San Juan de Lurigancho

13:30 — 14:30

EINREIBEN. MARKIERUNG DES NIEDRIGEN GRIFFES AV. HEILIGTUM CDRAS 15, MZ BIS, D, H, ICH, JR. HATUNCOLLA CDRAS

1, 2, 15, 16, MZ EIN, H, ICH, O, JR. MOXOCO CDRAS 3, 17, MS A, JR. PUNKARI CDRA 15, MZ EIN, B,

JR. TACAYMANO CDRAS 1, 2, 16, MZ ODER, Q, R, JR. TEMPEL DES MONDES CDRAS 2, 3, MZ N, R, JR.

TEMPEL DER SONNE CDRA 3, MZ Q, R, JR. SPÄTE TEMPELCDRAS 3, 5, MAX H, I, P, Q, URB. DAS

CARMELO MZ EIN, C, D.

15:00 — 17:00

AV. JOSE GALVEZ CDRAS 9, 10, JR. KÜNSTLER 2, 3, JR. BRASILIEN CDRAS 1, 2, 3, JR. TUPAC

AMARU CEDRA 9 JUNIOR UNION CDRAS 1, 2, 3, 4.

Johannes von Lurigancho

15:00 — 16:00

RIMAC DE CAMPOY AV. VERLÄNGERUNG TSCHECHISCHEN DAMM MZ: D LT: 1B, MZ: ICH LT: 02,

KOOPERATIVE SAN MIGUEL DE PALLANCHACRA AV. TSCHECHISCHE PROMENADE ERWEITERUNG MZ:

EINER.

Huaura

09:30 — 15:30

AV. CEFERINO RAMIREZ BLOCK 6; AV. FREIHEITSBLÖCKE 4, 5 UND 6; DURCHGANG ALCIBIADES

PACHECO; VILLANUEVA PASSAGE; IM BEZIRK SANTA MARIA.

10.00 — 15.00

AV. ARENALES (SUMME: 1833782); BEFINDET SICH IM BEZIRK HUACHO.

Oyon

09:30 — 11:00

INNENSTADT VON ANDAJES: FORTSCHRITTSSTRASSE, SALAVERRY STREET, STRASSE 28 DE JULIO, STRASSE

MAI 02; SHANAHUAY STREET; BEFINDET SICH IM BEZIRK PACHANGARA.

11:30 — 13:00

GEMEINSCHAFT VON ANDAJES STRASSEN PLAZA DE ARMAS, 28 DE JULIO, ZWEI DE MAYO, STRASSE

GRAU, CENTENNIAL PARK; BEFINDET SICH IM BEZIRK OYÓN.

14:30 — 16:00

DORFZENTRUM LA CHIMBA, BEFINDET SICH IM BEZIRK PACHANGARA

17:00 — 18:30

CHURÍN STADTZENTRUM, RAMON CASTILLA STRASSE, BEFINDET SICH IM BEZIRK

PACHANGARA.

STROMAUSFALL AM MITTWOCH 23.03.2022

Callao

08:00 — 10:00

EINREIBEN. INDUSTRIELLE SANTO DOMINGO DE BOCANEGRA AV. NESTOR GAMBETA CDRA 46,

HUNDERTJÄHRIGE ERWEITERUNG CDRA 4, 19, 22, 25, MZ A, 8.

Callao

08:00 — 10:00

EINREIBEN. INDUSTRIEBETRIEB BOCANEGRA AV. CARLOS IZAGUIRRE LT 4, 5.

Kommas

08:30 — 18:00

FUNDO AGRARIO CHACRA CERRO MZ A, B, C, D, ICH, L, M, N, R, R12, Y, 5.

Magdalena

09:00 — 16:00

AV. BRASILIEN CRAS 33, 34, 35, 36, 37, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRAS 2, 3, STRASSE

SONNTAG PONTE CDRAS 3, 4, JR. DANIEL ALCIDES AAS CDRAS 1, 2, 3, 4, 5, JR. FELIX

DIBOS CDRAS 1, 2, 3, JR. INCLAN CDRA 4 JUNIOR LARCO HERRERA CDRAS 1, 8, 9, 10, JR. MOORE

CDRA 4, JUNIOR RAYMONDI CDRAS 4, 6, JUNIOR RICARDO REY BASADRE CDRAS 1, 2, 3, JUNIOR SIMON

BOLIVAR CDRAS 1, 2, 3.

San Juan de Lurigancho

09:30 — 10:30

EINREIBEN. ZARATE VON. FÜR CHIMU CDRAS 4, 11, 12, 13, MZ B6, ODER. LAS LOMAS CDRAS 1, 2, 3, 4,

AV. MIGUEL CDRAS CDRAS 11, 12, AYLLU CDRA STREET 3, INTI CDRAS STRASSE 4, 12, 13, MZ P,

LOS CHASQUIS CDRAS STRASSE 3, 11, JR. DIE CURACA CDRA 4, JR. DIE HARAVICU CDRA 3, JR.

HUAMAMPOMA CDRA 2, JUNIOR DIE AMAUTAS CDRAS 2, 3, 11, 12, 13, MZ P, X5, JR. DER VARAYOC

CDRAS 1, 2, 3, 4, JR. TAHUANTINSUYO CDRA 11 JR. TIHUANACO CDRAS 11, 13, JUN. VILLA

EIN CDRAS 12, 13, MZ BIS, A6.

Jesus Maria

09:00 — 16:00

EINREIBEN. DIE PATRIZIER AV. GREGORIO ESCOBEDO CDRA 4, 5, 6, COSTA RICA STRASSE CDRA 1, JUNIOR

NICARAGUA CDRA 1, 4, 5, JR. RIO DE JANEIRO CDRA 6.

Kommas

09:30 — 16:30

P.J. CARMEN ALTO CALLE RICARDO BENTIN CDRA 1, 5, 6, MZ O, O2, P, P1, P2, Q1, R, R2, S, S1,

S3, T, T4, HUAYNA CAPAC CDRA DURCHGANG 2, 3, MZ EIN, P, P1, Q, Q1, R, FREIHEITSDURCHGANG MZ P,

P4, DURCHGANG PACHACUTEC MZ Q, Q1, R, R1, R3, S, T, SINCHI GESTEINSDURCHGANG MZ O2, R, R2, R4,

R4A, R5, S, S2, SIERRA MAESTRA STRASSE MZ B, Q, R, S, S1.

Der Augustiner

10.00 — 17.00

ASOC. DANIEL ALCIDES AAS MZ A, B, C, D, AH HELDEN DEL PACIFICO MZ C, J.

Johannes von Lurigancho

11:00 — 12:00

ASSOC. MONTERRICO DE CAMPOY MZ A, B, C, D, E, F, G, AH. RIMAC DE CAMPOY MZ AV.

TSCHECHISCHE PROMENADE VERLÄNGERUNG CDRA 10 MZ EIN, C.

Fenster

12.00 — 17.00

A. H. LAS LOMAS MZ B, B1, B2, B3, B4, B5, E, E1, E2, E3, C7, C8.

Unabhängigkeit

10:30 — 17:30

EINREIBEN. TAHUANTINSUYO CONTISUYO CDRAS 2, 3, CA. HURIN CUSCO CDRAS 1, 2, 3, STRASSE

CAPAC YUPANQUI CDRAS 1, 2, MZ A1, Q, MAYTA CAPAC CDRA 1 STRASSE, STRASSE

QUIPUCAMAYOC CDRA 1, JR. CAPAC SIHUAS CDRAS 1, 2, JR. INTI RAYMI CDRA 1, JUNIOR, QUIPAN

CDRA 1, MZ C, C1.

St. Martin de Porres

12.00 — 14.00

EINREIBEN. DIE MEILE AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 13, URB. FIORI ALFREDO MENDIOLA CDRAS

5, 14, 15, 16, 17, MZ M, N, S, AV. ENRIQUE FERMI CDRAS 4, 5, 7, MZ R, U, STRASSE PADUA CDRA

5, MZ N, STRASSE VERONA CDRA 5, MZ M, JR. TURIN-PARK CDRA 5, MZ R, S, JR. PERUGIA CDRA

14, MZ BIS, JR. FRÜHLING CDRA 4, JR. TORINO CDRA 4, 5, MZ Q, S, U, DURCHGANG FONIA CDRA 14.

St. Martin de Porres

15:00 — 17:00

EINREIBEN. LASS MILLA LOS. TOMAS VALLE CDRA 6, WOHNMOBIL, VON. TOMAS MOLKE 985.

Stein-Brücke

14.00 — 16.00

ASSOC. HALB-RUSTIKALE LAGE LOLIZACIÓN CALLE LOS CEREZOS MZ F, G.

STROMAUSFALL AM DONNERSTAG 24-03-2022

Cercado

08:00 — 17:00

JR. ANCASH BLOCKIERT. 3, 13, 14, 15, JR. SEBASTIAN LORENTE CDRAS. 3, 4, 5, 6.

Callao

08:30 — 10:30

AV. KONTERADMIRAL ERNESTO DE MORA CDRAS. S/N, 4, 6, IGNACIO MARIATEGUI STRASSE

CDRA. 4.

Los Olivos

09:00 — 18:00

JR. DIE AQUARINE CDRAS. 1, 2, JR. MOOSE CDRA. 1, AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA.

39, JUNIOR CARLOS AUGUSTO SALAVERRY CDRAS. 38, 39, JR. DIE GRANATEN CDRAS. 5, 40, 41,

PSJE. LOS SAUCOS CDRA. 1, 41, PSJE LAS AMAPOLAS CDRAS. 2, 5, PSJE. CDRAS MIT NIEDRIGEN CLAVELES.

2, 3, AV. LOS ALISOS CDRA. 5, PSJE. DIE NELKEN CDRAS. 2, 3, JR. IGNACIO MERINO CDRA.

39, JUNIOR DIE FEIGEN CRA. 41, PSJE. LOS CARDOS CDRA. 1, 3, 54, PSJE. DIE GUAYAQUILES

CDRA. 3, REIBEN. MICAELA BASTIDAS MEHR. EIN, B1, C, D, E, G, H, ICH, K, N.

Carabayllo

09:30 — 17:30

AV. DIESE. MARIA MZS. EIN, B, L, PSJ. PRIVAT MZ. B, STRASSE S/N MZS. A, B, C ODER.

Callao

09:30 — 11:30

VERLÄNGERN. HUNDERTJAHRFEIER CDRAS. 0, 6, 13, MEHR. A2

Carmen De La Legua Reynoso

12.00 — 14.00

VON. ELMER HAHN CDRAS. 3, 4, 5, P.J. REYNOSO MZ. 6, G, AV. WASSERHAHN C/ JR. PIURA, VON.

JULIO CAESAR TELLO CRA. 1, PSJE. CAHUIDE CDRAS. 0, 1, JOSÉ SANTOS CHOCANO STRASSE

CDRA. 1, JUNIOR PUURTA CDRA. 5.

Callao

12.00 — 14.00

GENANNT NUEVE S/N URB. INDUSTRIELLE OQUENDO (ENTEL PERU S.A.)

Callao

15:00 — 17:00

PSJE. ADLER CDRAS. 0, 1, 2, AV. ARGENTINIEN CDRAS. 1, 33, 34, 35, JR. DIE SONNE CDRAS. 2, 30,

32, 34.

Callao

15:00 — 17:00

STRASSE LOS FERROLE CDRAS. 1, 2, PUNTA PARIÑAS STRASSE CDRA. S/N, 1, 7

Oyon

08:30 — 10:00

AV. MIGUEL GRAU S/N, JUNIOR MIGUEL GRAU, EIN. VICTOR LARCO HERRERA, AUS. VERMEIDUNG,

STÄDTISCHER MARKT, CA. MIGUEL GRAU, L. PRADO 200 ESQ. LARCO, CA. ABSTIEG NACH

KANAL, FUSS. HEILIGER MARTIN, LEONTIUS. WIESE, KURBEREICH VON CHURÍN, FAYENCE

SPORT DER GEMEINDE, TINTA PACCHA, CP AYARPONGO SCT CHURÍN;

BEFINDET SICH IM BEZIRK PACHANGARA.

10:30 — 12:00

AV. GRAU CUADRA 3 UND 4; LARCO HERRERA STREET BLOCK 3 BIS 5, BEFINDET SICH IM BEZIRK

13:30 — 15:00

STREET MARISCAL CASTILLA BLOCK 2; STRASSE AUF DEM WEG ZU BAÑOS DE CHURÍN; STREET LA

PLATEAU, BEFINDET SICH IM BEZIRK PACHANGARA.

15:30 EIN 17:00

SAN FELIPE STRASSE; AH. CHIWINTAMA; REIBEN. SAN FRANCISCO, BEFINDET SICH IM BEZIRK

PACHANGARA.

STROMAUSFALL AM FREITAG 25-03-2022

Los Olivos

08:00 — 17:00

AV. UNIVERSITÄT NORTH CDRAS. S/N, 1, 44, 45, 46, 49, 59, 60, 61, 62, REIBEN. PARKS VON

VILLA VERKAUFT MZS. EIN, B, C, C1, D, URB. VILLA VERKAUFT MZS. EIN, EIN', A1, B, B1, D, D1, ICH, Q, R, S, T, U, V,

W, X, Y, Z, URB. VILLA DEL NORTE MZS. N, N1, JAHR, O1, AV. LAS PALMERAS CDRA. 57, A.H.

OLIVENBÄUME MEHR ALS 25, 26, 28A, JR. ABEL ZELA CERAS. 1, 2, 3, 4, MEHR. ST TOMÁS OLAYA STRASSE

CDRA. 2, MZ. ZU, ANTONIA MORENO STRASSE VON CÁCERES CDRAS. 1, 2, MEHR. ZU, UND, JR. ARMANDO

BLONDELL MZ. B, CDRAS. 1, 2, 3.

Stein-Brücke

08:00 — 16:00

Z.B. STEIGUNGEN DER QUIETSCHENDEN 6. VERLÄNGERUNG MZS. S, S7, P.J. HÄNGE VON QUIETSCHENDEN 7MA

WEITERE ERWEITERUNG. R 5, 7.

Johannes von Lurigancho

09:00 — 18:00

GRUPPE. FAM. DIE GROTTE VON SANTA MARIA MZS. EIN, A1, B1, E1, G, GU, GU1, GU2, GU3, GU4

GU5, GU5A, GU6, GU7, GU8, GU9, GU10, GU11, GU12, GU13, GU14, GU15, GU16, GU17

GU19, GU20, GRUPPE. FAM. 28. FEBRUAR MZS. GU, EIN, Z, Z1, A2, STRASSE S/N MZS. EIN-A2-B-B2-

C-C1-C2-D-D1-D2-E1-F-F1-G-H1-GU-H-H1-H2.

Callao

10.00 — 12.00 Uhr

AV. ELMER FAUCETT CDRA. 51, CALLE SAN JUAN MASÍAS CDRA. 1 EHEMALIGE TABOADA-FARM

St. Martin de Porres

10.00 — 12.00 Uhr

JR. SAN LUCAS CDRAS. 4, 5, SAN CRISTOBAL STRASSE CDRA. 9, SAN VIRGILIO STRASSE CDRAS. 5, 9,

AV. JUAN NICOLINI CDRA. S/N, 3, 4, 5, JR. HEILIGER IGNATIUS CDRAS. 4, 5, JR. SAN FRANCISCO

CDRAS. 3, 9, 10, JR. MANUEL RAMÍREZ CDRA. 3, STRASSE ELOY ESPINOZA CDRAS. 4, 8, PSJE. HEILIGER

MATTHÄUS CDRA. 9

Fenster

11:00 — 13:00

COOP. KAWACHI MZS. EIN, B, C, D, E, F, G, H, J, O, P.

Callao

13:00 — 15:00

AV. PACASMAYO CDRAS. 1, 2, MISSIONAR ALVAREZ STRASSE CDRA. 2, MISSIONARISCHE STRASSE

CIMINI CARA. 1, PJE. EL POZO CDRA. 2, CALLE EL CONVENTO CDRA. 2, CALLE LA CAPILLA

CDRA. 1, AV. THOMAS VALLE CDRAS. 1, 2.

Callao

16:00 — 18:00

CALLE LOS CAPULÍES CDRA. 5, EIN. PACASMAYO CDRA. 5.

Callao

15:00 — 17:00

VON. NÉSTOR GAMBETTA CDRA 9.

STROMAUSFALL AM SAMSTAG 26-03-2022

Callao

08:00 — 10:00

AV. ADMIRAL MIGUEL GRAU CDRAS. 1, 2, 3, JUNIOR MAGDALENA CDRA. 1, FANNING STREET

CDRA. 2, JUNIOR ALBERTO SECADA CDRA. 1, BUENOS AIRES STRASSE MZ. V9, PSJE. ECHTER PHILIP S/N

EINREIBEN. CHUCUITO.

Callao

08:30 — 18:30

NÉSTOR GAMBETTA KM. 9.7, STRASSE 2, STRASSE S/N

Stein-Brücke

08:30 — 09:30

MCAL GAMARRA STRASSE MZS. A, A1, A2, D, E, CDRAS. 114, 140, APURIMAC STRASSE MZ. E

Callao

09:30 — 11:30

AV. SAENZ PENA CDRA. 6, JUNIOR CUZCO CDRA. 1

Johannes von Lurigancho

11:00 — 12:00

0 15 26 S

STRASSE DIE SCHWÄNE CDRAS. 3, JR. DIE FALKEN CDRAS. 1, 3, AV. VERLÄNGERN. TSCHECHISCHE PROMENADE

CDRAS. 3, 15, CA. DIE HELDEN CARA. 1, PSJE. KOLIBRIS CDRA. 3, JR. LOS PAUJILES

1, 3, 15, PSJE. LOS CANARIOS CDRA. 3, A.H. MANUEL SCORZA MZS. A, B, C, D, E, F, Z,

A.H. APRIL 12 MZS. OZ, COOP. DANIEL ALCIDES AAS MEHR. A, B, C, ASSOC. DIE TÜRME

VON CAMPOY MZ. ZU, A.H. RIVERA DE CAMPOY MEHR. EIN, B, AH SAN JUAN DE PACHECO MZ. D,

COOP. DAS TAL MZS. EIN, B, ASSOC. VILLA MERCEDES MEHR. EIN, B

Johannes von Lurigancho

13:00 — 14:00

EINREIBEN. DIE MEISTEN VEILCHEN. B, B8 ODER P, T, AV. HELDEN DER UNABHÄNGIGKEIT CDRAS. 15, 16,

EINREIBEN. LINDENBLÜTEN MEHR. C, N, P, T, URB. GÄRTEN VON SAN JUAN MZS. D, D1, JR. DAS

EICHELN 2, 12, 14, JR. DIE CORALLINAS CDRA. 2, JR. DIE OBSTGÄRTEN CDRA. 1, JR. DAS

EMPFINDLICHE CDRA. 2, JR. LOS ACEBOS CDRA. 1.

Huaura

08:00 — 16:00

KLEINES BEVÖLKERUNGSZENTRUM VON HUMAYA, BEZIRK SAYÁN, HEILIGER BEWÄSSERUNGSSEKTOR

ROSA.

STROMAUSFALL AM SONNTAG 27-03-2022

Callao

09:00 — 17:00

NENNT NEUN CDRAS. S/N, 2, 3

SAN JUAN DE LURIGANCHO 09:30 — 17:30

A.H. J. C. MARIÁTEGUI SCT 5 MZ A, A1, A3, B, C, D, E, F, G, H, ICH, J, K, N, N, O, Q, R, S, U, V, V5,

V5A, V5B, V5D, V5E, V5F, V5H, V5I, V5J, V5K, V5K, V5M, V5.

Carabayllo

09:30 — 18:00

CP CASINELLI AB. CHAVIÑA MZ A, B, C, D, E, N, U, 1W, CP TROCKENER FLUSS MZ C, C1, C2, C3, STRASSE

DIE ORCHIDEEN D, D1, D2, D3, D5, D7, E, E1, E3, E4, E6, F, F3, STRASSE DIE GÄNSEBLÜMCHEN MZ G,

G1, G2, H, I, J, J2, K, L, L2, M, N, O, STRASSE DIE NELKEN CDRA 1, CP. HAUS HUERTA EL

PARADIES JICAMARCA MZ EIN, A2, A3, B, B1, B2, B3, C, C4, D.

Callao

15:00 — 17:00

VERLÄNGERN. HUNDERTJAHRFEIER CDRAS. 5, 7

