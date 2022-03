Spanien setzt sich für einen gerechten und egalitären ökologischen Übergang bei der UNO ein

Vereinte Nationen, 22 Mrz Die spanische Gleichstellungsministerin Irene Montero rief an diesem Dienstag zu einem gerechten und gleichberechtigten ökologischen Übergang bei den Vereinten Nationen auf, bei dem „die Umsetzung internationaler Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter“ in allen Bereichen beschleunigt wird. „Die Verantwortung internationaler Institutionen und aller Regierungen besteht heute darin, einen gerechten ökologischen Übergang zu fördern (...) Dies bedeutet, die Umsetzung internationaler Verpflichtungen zur Gleichstellung der Geschlechter und auch zur Umwelt zu beschleunigen und die Gender- und Menschenrechtsperspektive in allen Bereichen und Programmen im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu fördern „, sagte der Minister. Montero nahm elektronisch an den jährlichen Treffen der UN-Frauenkommission teil, in denen bei dieser Gelegenheit die Gleichstellung der Geschlechter als Motor für Lösungen für den Klimawandel und Umweltkatastrophen erörtert wurde. Der Minister stimmte mit den übrigen Teilnehmern überein, dass Frauen und Mädchen am meisten unter den Folgen der Covid-19-Pandemie gelitten haben, aber auch unter „hohen Temperaturen, Umweltverschmutzung, Dürren, Verlust der biologischen Vielfalt und Wüstenbildung, Zwangsmigration oder Naturkatastrophen“. „Frauen und Mädchen sind nicht für die Klimakrise verantwortlich, wir leiden jedoch mehr unter den negativen Folgen und leiden mehr unter den Auswirkungen auf unsere körperliche und geistige Gesundheit“, sagte die spanische Politik. In einer fünfminütigen Rede bestand Montero darauf, dass „geschlechtsspezifische Gewalt auch in Krisen und Naturkatastrophen zunimmt und politische Gewalt gegen weibliche Umweltaktivisten gerichtet ist, die das Territorium, den Planeten und die Menschenrechte schützen“. Um diese Ungleichheiten zu beheben, plädierte der Minister von Unidas Podemos für die Verteidigung der öffentlichen Dienste und der Infrastruktur, um den Zugang zu Bildung, Gesundheit, Verkehr sowie Ressourcen und Versorgung zu gewährleisten. Laut Montero ist es notwendig, „sich für einen wirtschaftlichen und sozialen Wandel einzusetzen, bei dem die Bedürfnisse der Menschen in den Mittelpunkt gestellt, die Arbeit des öffentlichen Sektors gestärkt wird und wir uns auf ein wirklich nachhaltiges Wirtschaftsmodell zubewegen“. In diesem Zusammenhang argumentierte er, dass die ökologische Krise „koordinierte Maßnahmen auf der ganzen Welt erfordert“ und verteidigte die Bedeutung des „feministischen Projekts“ und des „sozialen Umweltschutzes“, um „der Klimakrise zu begegnen“ und „in eine bessere und gerechtere Welt zu gehen“. CHEF jfu/mvs/dmt