Sie verhafteten den Mann, der den Tod von Brahian Alemáns Partner drohte: die Waffen, die in seinem Haus gefunden wurden

In der letzten Ausgabe des Platense-Klassikers, der Gymnastik gegen Estudiantes passte, hatte er einen verbalen Kampf zwischen Brahian Alemán und Fernando Zuqui. Was einfach ein Zusammenstoß auf dem Spielfeld zu sein schien, hatte eine bedauerliche Episode von außen, die mit dem Eingreifen der Polizei endete. Ein Cyber-Fan von Pincha bedrohte Florencia Cossio, ein paar uruguayische Flyer, über Instagram mit gefährlichen Nachrichten gegen ihren Partner und Sohn.

Der Fan wurde unter dem Namen Gonzalo Nicolás Escaray identifiziert und erhielt eine Razzia, bei der laut Polizeiquellen eine hochmoderne 9-Millimeter-Glock-Pistole und ein Revolver mit 32 Kalibern beschlagnahmt wurden, beide ohne Dokumentation. Andererseits nahmen die Sicherheitskräfte auch eine Festplatte mit Informationen, ein Mobiltelefon und andere zusätzliche Computerobjekte mit, die normalerweise zur Durchführung dieser Art von Cyberkriminalität verwendet wurden.

Die Beschwerde wurde am vergangenen Sonntag eingereicht, kurz nach der qualvollen Verbindung zwischen Gimnasia und Estudiantes. „Das sind deine Leute Estudiantes! Bedauerlich, legst du dich mit meinem Sohn an? Gewalttätig und Mist satt! Diese Leute sollten nicht existieren! Pass jetzt auf dich auf „, sagte Florencia in einem ihrer sozialen Netzwerke und enthüllte den Benutzer Lalo7a0 mit einem Screenshot. Er fügte hinzu, mit einem Foto des Verfahrens, das er mit der Polizei durchgeführt hat: „Wir gehen als Gesellschaft rückwärts! Das ist bedauerlich und absolut verwerflich! Wir dürfen uns niemals normalisieren und diese Dinge vergehen lassen.“

Die gewalttätigen Botschaften, die zur Kündigung von Florencia Cossio führten

Der Partner des Fußballspielers veröffentlichte auch ein Bild des Aggressors mit Juan Sebastián Verón angesichts der Weigerungen der Estudiantes-Fans. „Ah, sind das nicht deine Leute? Schau dir den gewalttätigen Mann an, mit dem er rumhängt. Damit jeder sein Gesicht sieht, ist es das in Rot!“ fuhr Florencia im Internet fort. Die starken Botschaften, die Cossio an die Öffentlichkeit brachte, sind mit einem hohen Maß an Bedrohung verbunden. „Wir werden dich und deinen Mann töten, wir wissen bereits, auf welche Schule dein Sohn geht. Pass auf dich auf „, war eine der Schriften, die vor Gericht gestellt wurden.

Die Operation wurde in der 73. Straße zwischen 6 und 7 in der Stadt Villa Elvira durchgeführt. Die Behörden fanden das Zuhause des Täters der Drohungen und nahmen den Angeklagten fest und brachten ihn in La Plata vor Gericht. Laut polizeilichen Quellen wurde der Fall wegen angeblicher „qualifizierter Drohungen und des Besitzes von Schusswaffen“ eingeleitet, und die Untersuchung würde an diesem Dienstag in der Staatsanwaltschaft Nummer 5 beginnen.

Das Foto des Aggressors mit Juan Sebastián Verón

Cossio benachrichtigte in seinen sozialen Netzwerken, als er die Beschwerde einreichte

LESEN SIE WEITER: