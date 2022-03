Sie entwickeln ein Kommunikationsgerät für Menschen mit totaler Lähmung

London, 22 Mrz Laut einer am Dienstag in „Nature“ veröffentlichten Studie ist es einem Team von Wissenschaftlern gelungen, eine Person mit totaler Lähmung, die nicht sprechen kann, über ein Gerät mit Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) zu kommunizieren. Die vom Wyss Center for Neuroengineering (Schweiz) und der Universität Tübingen (Deutschland) geleitete Forschung entwickelte diese Methode bei einer Person mit fortgeschrittener amyotropher Lateralsklerose (ALS). Der Patient, ein 34-jähriger Mann, der sich in einem Zustand „totaler Blockade“ befindet, sendet Gehirnsignale an das BCI und decodiert sie in einem Prozess, den Experten als „auditives Neurofeedback-System“ bezeichnen. Frühere Arbeiten hatten bereits ähnliche Tools entwickelt, mit denen Menschen mit ALS durch die Bewegung der Augen oder der Gesichtsmuskeln „sprechen“ können. Sobald die Krankheit jedoch degeneriert und die Muskelkontrolle verliert, können sie nicht mehr auf diese Weise kommunizieren. Um dieses Problem zu lösen, verwendete das Team von Jonas Zimmermann, Neurowissenschaftler am Wyss Center in Genf, diese Art von akustischem Feedback BCI (Neurofeedback), das aus zwei intrakortikalen Mikroelektroden besteht, die chirurgisch in den motorischen Kortex implantiert wurden. Der Patient ist vom sogenannten Total Captivity Syndrom (CLIS) betroffen - für das Lähmung absolut ist -, aber es war bisher nicht bekannt, ob er auch „die Fähigkeit seines Gehirns verloren hat, Kommunikationsbefehle zu generieren“, erklärt der Experte in einer Erklärung. Während zweijähriger Arbeit lernte diese Person, Gehirnaktivität zu erzeugen, indem sie verschiedene Bewegungen testete, Gehirnsignale, die von Mikroelektroden erfasst und dann durch ein Echtzeitmodell für maschinelles Lernen dekodiert wurden. Dieses Tool für künstliche Intelligenz „bildet“ die Signale ab, um ihnen die Bedeutung von „Ja“ oder „Nein“ zu geben, und um zu entziffern, was der Teilnehmer kommunizieren möchte, buchstabiert ein Rechtschreibprogramm die Buchstaben des Alphabets laut. Und hier kommt das „auditive Neurofeedback“ ins Spiel, da das Subjekt nach Identifizierung des Tons und der Frequenz des Feedbacks zwischen „Ja“ oder „Nein“ wählen kann, um einen Buchstaben zu bestätigen oder zu verwerfen, um vollständige Wörter und Phrasen mit einer Geschwindigkeit von etwa einem Zeichen pro Minute zu bilden. „Zuvor wurde eine erfolgreiche Kommunikation durch BCIs bei Menschen mit Lähmungen erreicht. Wir glauben jedoch, dass unsere Studie die erste ist, die Kommunikation in Fächern erreicht, die alle Bewegungsfähigkeit verloren haben. Daher ist dieser BCI das einzige Kommunikationsmittel „, sagt Zimmermann. CHEF ha/jm/yam