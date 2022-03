Miley Cyrus: „Bogotá, meine Lieblingssendung“

Eines der am meisten erwarteten Konzerte in dieser ersten Jahreshälfte war genau das von Miley Cyrus. Die 29-jährige Sängerin tourte durch einige Länder Südamerikas, wo sie Argentinien, Chile und Brasilien mit ihrer Teilnahme an der Lollapalooza in diesen Ländern einschloss und die in Brasilien vermisste.

In der Zwischenzeit wird Paraguay seine Passage durch diese Länder am 23. März mit dem Asunciónico-Festival schließen. Wenn es jedoch um ihre Präsentation in Bogotá, Kolumbien, ging, erlebte die Schauspielerin aufgrund der Höhe der Stadt auch einen peinlichen Moment.

Cyrus musste die Show für einen Moment beenden, als er das Gefühl hatte, sich übergeben zu wollen. Die Teilnehmer verstanden jedoch die Situation und die Musik setzte sich mit dem Besten ihrer Choreografie und Inszenierung fort, wie es für die Sängerin charakteristisch ist.

In den sozialen Netzwerken freuten sich die Teilnehmer und Fans des Sängers über die Veranstaltung, bei der rund 15.000 Menschen in der Movistar Arena anwesend waren. Dort zeigten sie einige Outfits, die normalerweise Teil von Mileys Followern sind, noch vor dem Konzert, das sie twitterte:

Natürlich widersetzten sich seine Anhänger nicht, auf ihn zu reagieren, und luden ihre Fotos mit den Kostümen hoch, die sie zum Cyrus-Konzert tragen würden. Einige von ihnen waren außerhalb des Hotels, in dem der Popstar wohnte, und die ganze Nacht über sangen sie einige seiner Lieder, was ihn glücklich machte, obwohl er seinen Schlaf unterbrach.

Während des Konzerts wurde Miley Cyrus gesehen, wie sie ein schwarzes einteiliges Outfit mit einigen Löchern trug, die ihre Haut teilweise zeigten. Er trug auch eine große dunkle Brille.

Zu den Liedern, die er für das kolumbianische Publikum aufführte, gehörten Fly on the Wall, 23, Wrecking Ball, We Can't Stop, The Climb, Party in den USA und Angels Like You, einer der Songs, die vom Kaffeepublikum am meisten erwartet werden.

Das kolumbianische Publikum schaffte es, Miley Cyrus so zu fesseln, dass sie während des Konzerts anerkannte, dass das Konzert in Bogotá ihr Favorit war, was das Publikum verrückt machte, wie in diesem Video zu sehen ist.

Cyrus hinterließ große Gefühle bei ihren Fans, die bereits bei einer nächsten Gelegenheit auf ihre Rückkehr warten und hoffentlich nicht so weit, wie es diesmal passiert ist, da der Amerikaner seit 11 Jahren nicht mehr auf kolumbianischem Boden gelaufen ist.

Vielleicht wird er mit dem großen Empfang, den seine Anhänger ihm in diesem Teil der Welt entgegengebracht haben, mehr gewollt haben. Das Land wird jedoch zunehmend zu einem obligatorischen Ort für mehrere der wichtigsten Künstler und Bands der Welt, unabhängig vom Genre.

Dies stellt sich als eine Pause für die Kulturindustrie heraus, die heutzutage mit der erneuten Verschiebung eines der wichtigsten und massivsten Festivals des Landes, wie dem Jamming Festival, einen schweren Schlag erlitt. Dies war die letzte Minute, als die Teilnehmer bereits in der Stadt Ibagué ankamen, wo die dreitägige Veranstaltung geplant war.





