López Obrador bedauert, dass die USA der Ukraine mehr Geld zur Verfügung stellen als der Migration

Mexiko-Stadt, 22 Mrz Der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, beklagte am Dienstag, dass die Vereinigten Staaten mehr Ressourcen — und zwar schneller — für den Krieg in der Ukraine bereitstellen, als die Entwicklung zur Lösung der Migrationskrise in der Region zu fördern. „Wir wollen, dass es investiert wird. Sie haben gerade Ressourcen für die Ukraine genehmigt, und das ist in Ordnung, denn es ist ihre Politik des Schutzes der Ukraine, das haben sie entschieden. Aber ich denke, der Kongress hat es in zwei Tagen genehmigt, und die Unterstützung der zentralamerikanischen Brüder dauert bereits vier Jahre, und es wird nicht genehmigt „, sagte der Präsident auf der Pressekonferenz des Nationalpalastes. López Obrador wurde zu dem jüngsten Besuch des US-Heimatschutzministers Alejandro Mayorkas befragt, der mit der Verhaftung eines Drogenbarons in Nuevo Laredo im Norden Mexikos zusammenfiel. Er versicherte, dass sich in dieser Grenzgemeinde, die am Tag der Verhaftung von Zusammenstößen zwischen den Behörden und der organisierten Kriminalität litt, alles „normal" wurde. Er sagte, dass während des Treffens hauptsächlich das Thema Migration diskutiert wurde. Und es wurde darauf bestanden, dass sie „in El Salvador, in Honduras und Guatemala investieren und unterstützen müssen", fügte der Präsident hinzu. „Es war nicht möglich, eine positive Reaktion zu erzielen", sagte der Präsident und war überzeugt, dass diese Unterstützung dazu beitragen würde, „das Phänomen der Migration zu mildern". Er betonte, dass Mexiko bereits bei den Sembrando Vida-Programmen, der Wiederaufforstung und bei Youth Building the Future, bei Auszubildenden und Stipendien hilft, aber „natürlich haben wir nicht genug Ressourcen". „Darüber sprechen wir (mit Mayorkas) und es gibt nicht nur Arbeit, sondern auch die Möglichkeit, Arbeitsvisa zu erhalten, den Migrationsfluss zu ordnen und die Politik zu ändern", fügte der Präsident hinzu. Er wünschte sich, dass Millionen von Mexikanern, die in den Vereinigten Staaten arbeiten und leben, ebenfalls reguliert würden. „Warum sind keine Ressourcen für Zentralamerika zugelassen? Was für die Ukraine genehmigt wurde, war ein viel größerer Betrag als das, was benötigt wird, um die armen Menschen in den Ländern Mittelamerikas und der Karibik zu unterstützen „, betonte er. Er fügte hinzu: „Die Beziehung ist wirklich gut, aber es gibt auch dort viel Bürokratie. Dieser Elefant ist größer und rheumatischer als unserer." Am 13. März genehmigte der Senat der Vereinigten Staaten ein umfangreiches Ausgabenpaket in Höhe von 1,5 Billionen US-Dollar, das 13,6 Milliarden US-Dollar an Hilfe für die Ukraine, Mittel gegen geschlechtsspezifische Gewalt und eine Bestimmung zur Vermeidung staatlicher Lähmung umfasst. Der Präsident von Mexiko wurde auch zu einer möglichen Unterstützung des US-Kongresses in Höhe von etwa 158 Millionen US-Dollar für Mexiko befragt. „Ich habe keine offiziellen Informationen zu diesem Fall. Und wir wollen dem Militär nicht helfen „, sagte der Präsident. Die Kämpfe zwischen Russen und Ukrainern dauern am siebenundzwanzigsten Tag seit Beginn der Feindseligkeiten an, und neben Tausenden von Todesfällen auf beiden Seiten beläuft sich die Krise bereits auf mehr als drei Millionen Flüchtlinge.