Letzte Woche hat die EZB die aufgrund der Pandemie verursachten Schuldenkäufe um 13,5%

Frankfurt (Deutschland), 22 Mrz Die Europäische Zentralbank (EZB) berichtete am Dienstag, dass sie letzte Woche die wöchentlichen Forderungskäufe aufgrund der Pandemie um 13,5% auf 7.672 Millionen Euro reduziert hat. Die EZB hat bisher Schulden in Höhe von 1.694.001 Millionen Euro erworben und wird mit diesem geldpolitischen Konjunkturprogramm, mit dem sie auf die Coronavirus-Krise reagiert hat, bis Ende März 2022 Schulden in Höhe von insgesamt 1.850 Milliarden Euro kaufen. Sie können diesen Betrag möglicherweise erst Ende März vollständig ausschöpfen. Die EZB hat beschlossen, die Schuldenkäufe aus einem anderen geldpolitischen Konjunkturprogramm vor der Pandemie zu Beginn des dritten Quartals einzustellen, und wird die Zinssätze irgendwann nach Abschluss des Schuldenkaufs „schrittweise" erhöhen. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte in einem Interview mit der deutschen Zeitung „Handelsblatt", dass die Risikoprämien Italiens und Spaniens wie vor der Pandemie sind und dass die Zinssätze nicht unbedingt sofort steigen werden, nachdem sie aufgehört haben, Schulden zu kaufen. Der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel, ist der Ansicht, dass die EZB ihre Geldpolitik angesichts des starken Anstiegs der Inflation normalisieren sollte, und sobald sie den Kauf von Schulden abgeschlossen hat, was sie im dritten Quartal plant, eröffnet sie die Möglichkeit, die Zinssätze in diesem Jahr bei Bedarf zu erhöhen.