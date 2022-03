Lasso: Ecuador wird das Urteil des britischen Gerichts im Fall Assange respektieren

Quito, 22 Mrz Der Präsident von Ecuador, Guillermo Lasso, sagte am Dienstag, er werde die Entscheidung des britischen Obersten Gerichtshofs respektieren, die am 14. März der Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange gewichen sei. „Das ist ein schwerwiegender Fall, im britischen Justizsystem werden wir die Entscheidung der britischen Gerichte respektieren und als Land alle geeigneten Einrichtungen gemäß dieser Entscheidung bereitstellen“, sagte das Staatsoberhaupt. Der Herrscher war der Ansicht, dass Assanges „ein sehr kontroverses politisches Thema war, bei dem die Regierung von (Rafael) Correa (2007-2017) ecuadorianische Gesetze zum Schutz eines Hackers, eines Piraten digitaler Systeme, zwang“. „Ich werde mir darüber sehr klar sein, wir werden auf der Seite von Recht und Ordnung stehen und niemals kriminelle Handlungen schützen“, sagte er und wurde von der jüngsten britischen Entscheidung im Rahmen seines Programms „Let's Meet for Citizenship“ konsultiert, zu dem jede Woche zwei Journalisten aus verschiedenen Medien eingeladen werden. FREIER WEG ZUR AUSLIEFERUNG Am 14. März wies der Oberste Gerichtshof, das höchste Gericht des Vereinigten Königreichs, eine Berufung des Gründers von WikiLeaks ab, die grünes Licht für seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten gab. Danach geht der Fall an den britischen Innenminister Priti Patel über, der die Kapitulation genehmigen muss, obwohl erwartet wird, dass die Verteidigung auf andere Teile des Prozesses zurückgreifen wird, was ihn verlangsamen könnte. Der Australier, der sich im Londoner Belmarsh-Gefängnis in Haft befindet, hatte gegen ein Urteil des High Court vom 10. Dezember Berufung eingelegt, das seiner Auslieferung an die USA zustimmte, indem er wiederum einer Berufung Washingtons gegen ein Urteil vom 21. Januar 2021 zustimmte. Der Oberste Gerichtshof lehnte Assanges Antrag in diesem Monat jedoch mit der Begründung ab, dass er „keinen strittigen rechtlichen Punkt“ aufwirft, was bedeutet, dass das Urteil des Obersten in Kraft bleibt und die Abschiebung vollstreckt werden kann, wenn sie schließlich vom Minister ratifiziert wird. Washington legte im Dezember Berufung gegen das Urteil der Prozessrichterin Vanessa Baraitser vom 21. Januar 2021 ein, die die Entbindung des WikiLeaks-Gründers mit der Begründung verweigerte, dass er ein Selbstmordrisiko darstellt und dass die Haftbedingungen in den USA ihn verschärfen könnten. Die Richter des Vorgesetzten stimmten den USA zu, dass Baraitser sie zu diesem Zeitpunkt um Garantien bezüglich des Gefängnisregimes hätte bitten sollen, die für den Angeklagten gelten würden, um die Risiken für seine Gesundheit zu minimieren. Sie hielten auch die Sicherheitsvorkehrungen, die ihnen von der US-Justiz nachträglich vorgelegt wurden, für ausreichend, darunter unter anderem, dem „Ex-Hacker“ medizinische Versorgung anzubieten und nicht von Anfang an extreme Isolationsmaßnahmen aufzuerlegen. „DOPPELTE STAATSANGEHÖRIGKEIT“ Assanges Verteidigung hat erklärt, dass er „das Recht hat, seine Argumente innerhalb von vier Wochen zu präsentieren, bevor (Patel) eine Entscheidung trifft“. Darüber hinaus hat die Anwaltskanzlei Birnberg Pierce daran erinnert, dass Baraitser im Januar letzten Jahres wegen Selbstmordrisikos die Auslieferung blockiert habe, aber andere von der Verteidigung vorgebrachte Gründe zurückgewiesen, gegen die „noch keine Berufung eingelegt wurde“. Auf der anderen Seite versicherte der Anwalt Carlos Poveda, ein Mitglied des Rechtsteams von Assange, am 15. März, dass sein Mandant „immer noch Ecuadorianer ist“ und dass er immer noch Argumente habe, um die Entscheidung des britischen Obersten anzufechten. Der Fall Assange, der fast sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London im Asyl verbrachte und 2017 ecuadorianisch verstaatlicht wurde, hat Auswirkungen auf das Andenland, das seinen internationalen Schutz im April 2019 zurückzog und es den britischen Behörden ermöglichte, ihn zu verhaften. Poveda erinnerte daran, dass die Justiz dieses Landes die Staatsangehörigkeit von Assange im Jahr 2021 zurückgezogen habe, eine Entscheidung, gegen die Berufung eingelegt wurde und die das Nationalgericht noch nicht entschieden habe. Bis dahin, versicherte er, habe der Australier die doppelte Staatsangehörigkeit und „bleibt ecuadorianisch“, gemäß der Verfassung eines Landes, das ihm seiner Meinung nach konsularische Unterstützung anbieten sollte. Die Vereinigten Staaten verlangen, dass Assange ihn wegen 18 Verbrechen der Spionage und des Eindringens von Computern im Zusammenhang mit den Lecks seines WikiLeaks-Portals strafrechtlich verfolgt, das 2010 und 2011 Missbräuche dieses Landes in der Haftanstalt Guantánamo (Kuba) sowie angebliche Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan aufgedeckt hat. CHEF sm/rrt (Foto) (Video)