Lange Schlangen und leere Tankstellen: Treibstoffmangel in Havanna

Havanna, 22 Mrz Havanna und andere kubanische Gemeinden haben zunehmende Probleme mit der Kraftstoffknappheit. In vielen Servicezentren (Tankstellen) und Spendern stehen mehrstündige Warteschlangen an. Die kubanische Hauptstadt erwachte mit Warteschlangen, die sich drei und vier Blocks, Hunderte von Metern, von den Einrichtungen von Servicupet, dem staatlichen Tankstellennetz, und Fahrern, die bis zu acht Stunden auf das Auffüllen des Tanks warteten, schlängelten. Die Ränge in Havanna und Umgebung begannen am Sonntag zu wachsen, nachdem in der offiziellen Regionalzeitung Girón veröffentlicht wurde, dass von diesem Tag an in der Provinz Matanzas Kraftstoff rationiert wurde. „Für den Verkauf in Tanks werden wir bis zu 10 Liter Benzin und 20 Liter Diesel zulassen. Für den Fall, dass Sie es direkt in den Tank des Autos werfen, wären es 20 Liter Benzin und Diesel bis zu 40 „, erklärte der Koordinator der Programme und Ziele der Regierung von Matanzas, Geobel Quintero Hernández. Was am Sonntagmorgen Warteschlangen von einem Dutzend Fahrzeugen waren, an diesem Dienstag waren es bereits Reihen von Dutzenden von Autos. Mehrere Fahrer erklärten Efe, dass sie stundenlang darauf warteten, tanken zu können. Im Servicezentrum der Fifth Avenue und der Calle 112 in der Gemeinde Playa in Havanna wurden sie heute Morgen zum ersten Mal seit fünf Tagen nach Aussagen von Efe auf Lager gehalten. Rodrigo, ein Berufskraftfahrer, wurde um 4 Uhr morgens von einem Freund aus dem Bett gehoben, um ihn darüber zu informieren. Kurz darauf wartete ich in der Schlange, die erst nach 11 Uhr morgens endete. Vor mir hatte ich eine gute Handvoll Fahrer, die seit dem Vortag Wache standen. Dahinter befand sich eine endlose Reihe von Fahrzeugen, von denen viele befürchteten, dass es keinen Treibstoff für sie geben würde. „Sie ließen nur 40 Liter pro Auto hineinlegen. Und 20 in den Porrones (Carafas) „, erklärt dieser Fahrer, der sagt, er habe „gefrühstückt“, als er das Haus verlassen hat und den Autofahrer vor sich, der eine ältere Person war, in sein Fahrzeug genommen. Das Warten dauerte so lange, dass „einige von ihnen am Ende vom Auto weggeworfen wurden“ und andere für ein paar Minuten fliehen mussten, um auf die Toilette zu gehen und Vorkehrungen zu treffen, um ihre Schicht nicht zu verlieren. Rodrigo erzählt, dass es sogar Momente der Spannung gab, weil diejenigen, die mit Fallen zusammen waren, in einer separaten Warteschlange standen und nicht so lange warten mussten wie Autos. Dann holten sich einige Fahrer von den letzten Plätzen in der Reihe die Sauger, um das Warten zu überspringen. „Am Ende musste die Polizei kommen“, sagt Rodrigo. PROBLEME MIT DEM VERTRIEB Quintero argumentierte, dass die Situation zumindest im Fall der Provinz Matanzas nicht auf ein Mangelproblem zurückzuführen sei, sondern auf vorübergehende Ausfälle im Kraftstoffverteilungssystem. Er erklärte, dass Transcupet, das staatliche Kraftstoffversorgungsunternehmen, derzeit nur mit 62% seiner Tanker zusammenarbeitet. Es wird verstanden, dass der Rest außer Betrieb ist. Agenzia Efe bat die kubanische Regierung um eine Erklärung dieser Situation, um ihre Ursachen und ihren Umfang zu erfahren, aber bisher hat sie keine Antwort erhalten. Die offiziellen nationalen Medien ihrerseits haben bisher nicht darüber berichtet. Das Problem der Kraftstoffknappheit scheint auch schnell andere voneinander abhängige Sektoren wie Taxidienste und öffentliche Verkehrsmittel in Havanna zu betreffen. Einige Benutzer sagen, dass die Häufigkeit von Bussen (Stadtbussen) in der Hauptstadt, die sich bereits in einer prekären Situation befand und durch die Pannen kritisiert wurde, in den letzten Tagen zurückgegangen ist und die meisten von ihnen voll fahren.