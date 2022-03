La Liendra verrät, ob sie die Ex-Freundin Luisa Castro wirklich vermisst

La Liendra durchläuft derzeit ihr erstes Jahr romantischer Geschichte mit Dani Duke, jedoch vor ihrer Werbung mit dem besagten Content-Ersteller, Die ebenfalls Influencerin ging mit einer anderen Kollegin aus: Luisa Castro. Mitte 2020 führte ihre Liebesgeschichte jedoch zu einem letzten Punkt. Obwohl es seit ihrer Trennung viel geregnet hat, mangelt es angesichts der Tatsache, dass sie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sind und in sozialen Medien und Influencern sehr beliebt sind, nicht an den Momenten, in denen sowohl Luisa als auch Liendra voneinander befragt werden.

Und vor kurzem ist es wieder passiert, aber im Rahmen einer Herausforderung, die Mauricio Gómez (Vorname des Influencers) für seinen Instagram-Account durchgeführt hat. Um es besser zu erklären, machten sich die Paisa und sein Freund Maxiolly (der als urbaner Sänger arbeitet) daran, sich gegenseitig herauszufordern, wobei einer von ihnen darin bestand, „unangenehme und schwere Fragen“ zu beantworten. Auf diese Weise stellte der Reggaeton-Spieler dem Influencer die Frage: „Was vermisst du an Luisa?“.

Aufgrund der Gesten von La Liendra war die Frage sofort unangenehm, aber er beantwortete sie immer noch: „Ich vermisse sie oder sie nicht“, aber Maxiolly war mit der Antwort nicht zufrieden und wiederholte die Frage, dann behauptete der Ersteller von Inhalten mit Nachdruck: „Nichts! Ich bin voll von der Frau, die ich gerade habe! Ich bin nicht in der Vergangenheit, ich bin in der Gegenwart.“ Aber die Herausforderung endete nicht dort, da der Urban-Sänger mit seiner Frage bestand. „Nichts! dann lüge ich dann?... Aber ich verpasse nichts!“ , waren La Liendras letzte Worte zu dem fraglichen Thema.

Auf der anderen Seite hat La Liendra in Bezug auf ihre romantische Beziehung zu Dani Duke immer erkannt, wie zufrieden sie mit der Werbung war. Gemeinsam haben sie eine Vielzahl von Inhalten für ihre jeweiligen sozialen Netzwerke geteilt, z. B. ihre Reisen, die Veranstaltungen, an denen sie teilgenommen haben, und sie haben als Paar auch auf mehrere Fragen ihrer Fans geantwortet. Zum Beispiel erhielten sie letzten Februar über Instagram eine Frage, die sich darauf konzentrierte, ob sie zusammen leben würden.

„Wir sind seit einem Jahr da, am 18. Januar sind wir ein Jahr alt und wann planen Sie zusammen zu leben? Wir haben noch keine Pläne, zusammen zu leben, da es uns so sehr gut geht „, sagte Duke zu der Zeit.

Und jetzt, da das Thema ihres Jubiläums erwähnt wird, als Geschenk für den Abschluss ihres ersten Jahres als Braut und Bräutigam, La Liendra gab ihrem Partner eine Chanel-Brieftasche, die weder fünf noch zehn noch fünfzehn Millionen Pesos kostete, die Zahl betrug 32 Millionen. Das Stück wurde vom Ersteller des Inhalts als „ein Juwel“ beschrieben. Es sei daran erinnert, dass Dani Duke bereits mehrfach seinen Geschmack für Taschen und Brieftaschen erkannt hat und diese unabhängig von ihren Kosten sammelt. In Bezug auf diese neue Chanel-Tasche hat die Paisa ein Video gemacht, um sie im Detail zu zeigen.





