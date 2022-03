Kolumbien: Reinaldo Rueda arbeitet vor dem entscheidenden Spiel gegen Bolivien mit der gesamten Mannschaft zusammen

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Argentina v Colombia - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - February 1, 2022 Colombia coach Reinaldo Rueda REUTERS/Agustin Marcarian - HP1EI211TZV2E

Die kolumbianische Nationalmannschaft spielt ihr letztes Heimspiel in den südamerikanischen Qualifikationsspielen auf dem Weg nach Katar 2022. Dies wird am kommenden Donnerstag, dem 24. März, um 6:30 Uhr nachmittags im Metropolitano-Stadion in Barranquilla vor seinem bolivianischen Amtskollegen sein. Zwei Tage nach diesem Treffen wird Reinaldo Rueda seine erste Trainingseinheit mit der gesamten Spielergruppe haben.

Die letzten Spieler, die in der Nacht vom Montag, dem 21. März, ankamen, waren Luis Muriel, Davinson Sánchez, Matheus Uribe, Rafael Borré und William Tesillo. Diese Spieler haben am Dienstagmorgen Erholungsarbeiten durchgeführt und am Nachmittag werden sie zur Gruppenarbeit in die Sportzentrale des kolumbianischen Fußballverbandes reisen.

Einige dieser Aufrufe, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen, sind der Flügelspieler der Boca Juniors Frank Fabra und der Flügelspieler von Feyenoord Luis Sinisterra, die mit den Medien sprachen und an diesem FIFA-Termin ihre Eindrücke von der bevorstehenden Herausforderung für Kolumbien gaben.

Der erste, der sprach, war Frank Fabra, der nach einem Jahr Abwesenheit zurückkehrte. Dort enthüllte er, was einer der Schlüssel war, um im Alter von 31 Jahren in einem seiner besten sportlichen Momente zu sein:

Über die Möglichkeit, sich nicht für Katar 2022 zu qualifizieren, war Fabra aufrichtig und versicherte, dass dies ein Thema ist, das im internen Team nicht behandelt wird. Im Moment wollen sich alle Streitkräfte für das wichtigste Nationalmannschaftsturnier der Welt qualifizieren:

Dann war Luis Sinisterra an der Reihe, der in die Nationalmannschaft kam, nachdem er im niederländischen Klassiker gegen Ajax geschossen hatte und eine Figur in der Conference League war. Der Flügelspieler forderte vor Venezuelas Spiel Gelassenheit und machte sich erste Sorgen um den Rivalen Boliviens am kommenden Donnerstag, den 24. März:

Wie diese Schlüsselspiele für die Qualifikation für Katar 2022 im Kader erlebt werden, kommentierte der junge Spieler:

Schließlich war Sinisterra selbstkritisch und versicherte, dass es, obwohl es in der kolumbianischen Mannschaft viel Talent gibt, mehr als 100% geben muss, um die sechs Punkte in beiden Spielen zu erhalten:

