Managua, 22 Mrz Die Haftstrafen zwischen 8 und 13 Jahren gegen 7 Oppositionsführer, die bei den Wahlen im vergangenen November in Nicaragua mit dem Herrscher Daniel Ortega um die Präsidentschaft kämpfen wollten, zeigen eine alternative „Politik gegen alle Führung“, so die Beobachtungsstelle Open Urns. Dienstag. „Das Schuldbekenntnis gegen die sieben Rivalen, die Ortega und (Rosario) Murillo konfrontieren wollten, ist der Vollzug der politischen Verfolgung und Strafverfolgung gegen jede oppositionelle Führung oder Kraft, die die Macht durch Abstimmung bestreiten wollte“, sagte Urbas Abiertas, eine unabhängige Stelle, in einer Erklärung. Die sieben Politiker, die ihre Absicht verkündeten, Kandidaten für die Präsidentschaft der Opposition zu werden, und die verurteilt wurden, sind Arturo Cruz (Alter 9), Cristina Chamorro Barrios (Alter 8), Felix Maradiaga (13), Juan Sebastián Chamorro (13), Medardo Mairena (13), Miguel Mora (Alter 13) und Noel Vidaurre (Alter 9). Nicaraguanische Gegner wurden wegen Verbrechen verurteilt, die als Verrat oder Geldwäsche gelten, obwohl sie sie laut humanitären Organisationen nicht begangen haben. Einige von ihnen müssen zusätzlich Geldstrafen für Millionäre zahlen, während andere nicht in der Lage sein werden, vom Volk gewählte Positionen zu innehaben, selbst wenn sie ihre Strafe bezahlt haben. „Sie sind null und nichtig, sie sind unschuldig, wir fordern sofortige Freilassung“, sagte das nicaraguanische Zentrum für Menschenrechte (Cenidh), das die Fälle begleitete. Die letzte, die verurteilt wurde, war Chamorro Barrios, Tochter der ehemaligen Präsidentin Violeta Barrios de Chamorro, die Ortega bei den Wahlen 1990 überraschend besiegte. SIE KENNZEICHNEN URTEILE ALS NULL UND NICHTIG „Wir fordern die Einstellung dieser Verurteilungen und ungültigen Gerichtsverfahren, die auftreten, weil das Land vor einer Diktatur steht, die die Menschenrechte von Menschen verletzt, die anders denken“, hob die in Costa Rica ansässige NGO Human Rights Collective Nicaragua Nunca Más in einer Erklärung hervor. Urnen Abiertas stellte mindestens sieben Unregelmäßigkeiten in den Prozessen der Opposition gegen ehemalige nicaraguanische Präsidentschaftskandidaten fest, unter denen er „willkürliche Verhaftungen ohne angemessene gerichtliche Kontrolle“ und „Durchsuchungen ohne gerichtliche Anordnung und ohne Ausstellung von Aufzeichnungen über die Besetzung von Eigentum“ hervorhob. Auch die „Verlängerung der Untersuchungshaft um mehr als 90 Tage“, in einigen Fällen auf bis zu neun Monate, „Gerichtsverfahren und unbegründete Beweise“, „Verletzung der Unschuldsvermutung“ oder „Nichteinhaltung und Ablehnung von Rechtsmitteln für die persönliche Ausstellung“. Sie betonte auch das „Verbot von Häftlingen, vor oder während des Prozesses mit ihren Anwälten zu kommunizieren“, „Verletzung öffentlicher Anhörungen“ und das „Recht, von unparteiischen Richtern vor Gericht gestellt zu werden“. Die Verhaftung von Gegnern vor den Wahlen am 7. November veranlasste laut Open Ballot Boxes 81,5% der Wähler, am Wahltag nicht zur Wahl zu gehen, eine Zahl, die von den nicaraguanischen Behörden nicht akzeptiert wurde. Bei diesen Wahlen wurde der sandinistische Führer für seine fünfte Amtszeit wiedergewählt, Vierter in Folge und Zweiter zusammen mit seiner Frau Rosario Murillo als Vizepräsident, angesichts der Ablehnung des Großteils der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS). Laut Open Ballot Boxes enthielten sich 81,5% der Nicaraguaner der Stimme. Der nicaraguanische Präsident hat die inhaftierten und versuchten Gegner als „Verräter des Heimatlandes“, „Kriminelle“ und „Hurensöhne der Yankee-Imperialisten“ gebrandmarkt. CHEF wpr/lfp/av/lll