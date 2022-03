Gonzalo Ketelhohn ist der neue Präsident von BritCham Argentina

BritCham Argentina gab bekannt, dass Gonzalo Ketelhohn zum Präsidenten des Unternehmens ernannt wurde , das seit mehr als 100 Jahren im Land ist - es wurde 1913 als Fortsetzung der 1810 gegründeten British Traders' Show gegründet - und mehr als 80 Mitglieder hat. Seine Aufgabe ist es, Investitionen und Handel zwischen Argentinien und dem Vereinigten Königreich zu fördern.

Ketelhohn verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Führung von Organisationen und Teams, der Entwicklung von Vertriebskanälen, Umstrukturierungen und Teambuilding, die hauptsächlich auf den Versicherungs- und Finanzdienstleistungsmärkten sowie in der IT-, Kommunikations- und Unterhaltungsbranche erworben wurden.

Gonzalo Ketelhohn hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft und einen nationalen Wirtschaftsprüfer von der Universidad Católica Argentina sowie ein Management-Entwicklungsprogramm von der IAE und ein weiteres in Digital Business (UDESA/Minders).

Derzeit ist er Vertriebs- und Marketingdirektor von Willis Towers Watson Argentina, wo er auch Mitglied des Verwaltungsrats ist. Bis zu seiner jüngsten Ernennung zum Präsidenten von BritCham hatte er die Vizepräsidentschaft der Institution inne.

Zu Ketelhohn gesellt sich Patricia Bindi (HSBC), Vizepräsident; Javier Vinokurov (BP), 2. Vizepräsident; Javier Magnasco (Beccar Varela), Sekretär; María Celina Cartamil (SMS). Schatzmeister; und Javier Etcheverry Boneo (Marval, O'Farrell & Mairal) als Schatzmeister.

Die größten britischen Investoren in Argentinien sind Mitglieder der Kammer, ebenso wie zahlreiche lokale Unternehmen, KMU und unabhängige Partner mit Sitz im In- und Ausland.

BritCham ist Teil des Netzwerks der britischen Handelskammern in Lateinamerika und der Karibik (BRITLAC), der BCC-British Chambers of Commerce, der Union of Foreign and Binational Chambers of Commerce (UCCEB) und des Business Convergence Forum (FCE). Es entwickelt auch eine aktive Politik der Beziehungen zu Institutionen in beiden Ländern wie der ICC UK-International Chamber of Commerce UK, ICC Argentina, der BACC-British Argentine Chamber of Commerce und dem Canning House, unter anderem.