Fernández räumt Diskrepanzen mit CFK ein und bittet um Einheit

BUENOS AIRES (AP) — Der argentinische Präsident Alberto Fernández räumte am Dienstag seine Diskrepanzen mit Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner ein, die die Regierungskoalition an den Rand eines Bruchs gebracht haben, und forderte die Einheit der Regierungspartei auf, um zu verhindern, dass die Mitte-Rechts-Mitte 2023 an die Macht zurückkehrt.

„Es ist klar, dass wir kein ähnliches Aussehen haben“, sagte Fernández in einem Interview mit El Destape Radio über seine Differenzen mit dem Vizepräsidenten und ehemaligen Präsidenten (2007-2015), die in letzter Zeit so akuter geworden sind, dass beide nicht miteinander sprechen, so die Sprecherin des Präsidenten.

Reibungen zwischen dem peronistischen Führer und seinem Machtpartner waren bei der Abstimmung über das Gesetz deutlicher denn je, das es der Exekutive ermöglichte, die mit dem Internationalen Währungsfonds getroffene Vereinbarung zur Refinanzierung einer Schuld von rund 45 Milliarden Dollar umzusetzen, die Argentinien während der Amtszeit des ersteren aufgenommen hatte konservativer Präsident Mauricio Macri (2015-2019).

Der Vizepräsident, eine Referenz für eine Mitte-Links-Strömung innerhalb des Peronismus, die den IWF und seine Anpassungspolitik ablehnt, stimmte den Bedingungen, unter denen der Pakt ausgehandelt wurde, nicht zu.

Das Gesetz wurde letzte Woche vom Senat verabschiedet, und während der Abstimmung fehlte Fernández de Kirchner, Leiter des Oberhauses, um seine Missbilligung auszudrücken. Sowohl im Senat als auch in der Abgeordnetenkammer stimmten die Gesetzgeber, die auf den Vizepräsidenten reagierten, gegen das Abkommen.

Der Präsident gab an, dass er denjenigen zuhört und sie respektiert, die seine Entscheidungen „nicht begleiten“, und dass er trotz dieser Diskrepanzen nicht derjenige sein werde, der die Regierungsallianz stören werde. Gleichzeitig bestätigte er seine Autorität, indem er erklärte, er sei der Präsident und derjenige, der „die Entscheidungen treffen muss“ und „Sie können keine kollegiale Präsidentschaft haben“.

„Was ich denke ist, dass wir es uns nicht leisten können, aus welchem Grund auch immer, sei es Narzissmus, Selbstsucht oder Politik, sich zu trennen“, fügte Fernández hinzu.

Der Präsident gab zu, dass er kein Problem damit habe, sich mit der Vizepräsidentin und ihrem Sohn, dem Kongressabgeordneten Máximo Kirchner, dem Vorsitzenden einer regierungskritischen Strömung, zuzustimmen, und betonte, dass die Einheit des regierenden Frente de Todos, der Ende 2019 an die Macht kam, notwendig ist, um zu verhindern die Rückkehr des Oppositionsbündnisses zwischen denen, die sich auf den ehemaligen Präsidenten Macri beziehen.

Die Entfremdung zwischen Fernández und Fernández de Kirchner wurde aufgedeckt, als ein Regierungsbeamter vor Tagen sagte, dass der Vizepräsident nicht auf die Nachrichten geantwortet habe, die ihr regierender Partner ihr in Solidarität mit dem Angriff auf ihr Büro am 10. März durch Demonstranten geschickt hatte, die das Abkommen zurückweisen. mit dem IWF.

Während der Behandlung im Unterhaus brachen mehrere Demonstranten die Fenster des Büros des Vizepräsidenten mit Steinen auf und beschädigten das Innere. Fernández de Kirchner bedauerte es, angesichts seiner kritischen Haltung gegenüber dem IWF Opfer des Angriffs geworden zu sein, und erklärte, dass dies geplant sei, ohne auf irgendjemanden bestimmten hinzuweisen.

Der Präsident verteidigte sich auch gegen die Kritik einer Gruppe von Intellektuellen an „Mäßigung“ in seinem Management, als er sich fragte, was passiert wäre, wenn er nicht mit dem IWF einverstanden wäre und Argentinien eine Zahlungseinstellung erlitten hätte. „Er war kein Gemäßigter, er war ein Revolutionär, aber er hat 45 Millionen Argentinier verletzt“, sagte Fernández.