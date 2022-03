„Es geht nicht um Tlayudas und Klassismus“: Denise Dresser rief dazu auf, die Kritik an der AIFA umzuleiten

Die Journalistin Denise Dresser forderte „Fokus“ auf die wahre Kritik am internationalen Flughafen Felipe Angeles (AIFA) angesichts der Kontroverse, die sich aus dem Verkauf von Tlayudas während der Einweihung am 21. März ergibt.

Über ihren Twitter-Account schloss sich die Kolumnistin der Welle der Kritik am St. Lucia Mega Project an, das unter anderem ist unvollendet, löst nicht die Sättigung des Flughafens Mexiko-Stadt (AICM) und weist Unregelmäßigkeiten in seinen Verträgen auf, meldete er sich an.

Dies, nachdem die Nachricht einer Frau, die während der Eröffnung von AIFA Tlayudas verkaufte, in sozialen Netzwerken viral wurde, was zu mehreren Reaktionen von Ekel zu einem großen Teil - dies war derjenige, den der Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) für rassistisch entschied.

„Es wurde mit unregelmäßigen und undurchsichtigen Verträgen gebaut“, sagte der Journalist. (Foto: Bildschirmfoto)

Während seiner morgendlichen Konferenz kritisierte der Präsident diejenigen, die der Verbreitung der Nachricht vom Verkauf von Tlayudas gegenüber der Perse-Einweihung von Felipe Ángeles Priorität einräumten, und stellte fest, dass dies den „Rassismus und Klassismus“ der konservativen Seite widerspiegele.

„Die Hauptnotiz war, dass eine Frau Tlayudas mit einer Verachtung verkaufte, die Mexiko, die Kulturen unseres Landes, wenig kennen“, sagte sie an ihrem Morgen am 22. März.

Um seine Argumentation zu demonstrieren, projizierte der Vorstandsvorsitzende einen Tweet, in dem die Journalistin Azucena Uresti die Tatsache dokumentierte: „Es ist Teil der Unkenntnis der kulturellen Größe Mexikos und des Überlegenheitsgefühls gegenüber anderen“, antwortete er, nachdem er die Publikation gelesen hatte.

Auf diese Weise reagierte die Milenio-Gastgeberin auf den Vorwurf der Tabasqueño: Durch ihr persönliches Konto versicherte Uresti, dass die Veröffentlichung über den Verkauf von Tlayudas ohne Qualifikationen oder Urteile und mit dem alleinigen Zweck der Berichterstattung erfolgte.

Der Präsident hat seit seinen Vormittagsvorträgen Vorwürfe gegen Uresti erhoben. (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

„Eine Frau sickerte in die Ankunftshalle von AIFA und begann, Tlayudas an Passagiere im Terminal zu verkaufen. Aufgrund des Mangels an Geschäften, in denen Lebensmittel verkauft werden, wurden lange Schlangen gebildet „, heißt es in dem am 21. März veröffentlichten Tweet.

Damit gab es bereits drei Gelegenheiten, bei denen der Journalist Gegenstand von Anschuldigungen von López Obrador war. Das erste war das vom 9. März, als er sie angeblich kritisierte Verteidigung von Interessengruppen nach der Veröffentlichung eines Berichts über den 8M-Marsch in CDMX.

In der Zwischenzeit, einen Tag später (10. März), erwähnte AMLO sie erneut vom Podium des Nationalpalastes aus und erklärte, dass sie einen Job erhalten hätte Angebot der Medien Latinus, für das der Journalist und leidenschaftliche Kritiker der Verwaltung, Carlos Loret de Mola, zusammenarbeitet.

Aus diesem Grund nutzte Azucena Uresti am 22. März seine Veröffentlichung, um Andrés Manuel daran zu erinnern, dass er immer noch die Beweise für die Triade der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen vorlegen muss.

