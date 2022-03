El Tino Asprilla schickte eine Nachricht an diejenigen, die eintraten, um seine Farm auszurauben: „Sie müssen mich töten“

Vor einigen Wochen berichtete der berühmte ehemalige Fußballspieler Faustino Asprilla, dass er Opfer eines Raubüberfalls auf seiner Farm in der Gemeinde Tuluá, Valle del Cauca, geworden sei. Über seine sozialen Netzwerke berichtete „el Tino“, dass vier Räuber das Grundstück betraten und alles auf ihren Weg nahmen und auch die Verantwortlichen für die Bewachung des Ortes angriffen.

„Heute Nachmittag kamen auf meiner Farm in San Jerónimo in Tuluá (Valle del Cauca) vier Männer bewaffnet, griffen und würgten die Menschen, die uns bei der Pflege des Hauses helfen, und sie sind bereits ältere Menschen. Sie haben das Haus verlassen und Werkzeuge, Haushaltsgegenstände und die persönlichen Dinge der Menschen mitgenommen, die uns helfen „, sagte der ehemalige Fußballer.

Ebenso erklärte Asprilla, der derzeit Diskussionsteilnehmer für Sportprogramme ist, dass er die entsprechende Beschwerde eingereicht habe: „Wenn Sie Informationen haben, senden Sie uns Nachrichten an den DM und wir werden kommunizieren. Es wird eine Belohnung gegeben, um den Verbleib dieser Menschen herauszufinden.“

Mehr als eine Woche nach dem Unglück erschien „el Tino“ in der Sendung „Ich weiß alles“ auf Channel 1 und enthüllte mehr Details darüber, was passiert ist. Seinem Bericht zufolge war es das fünfte Mal, dass Kriminelle dieses Anwesen in seiner Heimatstadt Tuluá gestohlen hatten: „Sie legten dem Butler, der Person, die dort ist, eine Waffe an den Kopf. Sie drohten ihm sogar, dass sie hinter den Kindern her wären, wenn er nichts aushändigen würde.“

Im Anschluss daran gestand die historische Referenz der kolumbianischen Nationalmannschaft, dass er aufgrund verschiedener Verpflichtungen normalerweise nicht auf seiner Farm ist. Wenn er jedoch anwesend ist, erklärte er, dass er sich nicht von der Anwesenheit der Räuber einschüchtern lassen werde: „Eines Tages werden sie mich auf der Farm finden und sie werden es sicherlich tun muss mich töten, weil ich nicht stehlen lasse“.

In den letzten Stunden kündigte der Sekretär für Koexistenz und Bürgersicherheit des Tals, Walter Camilo Murcia, an, dass spezielle Strategien zur Gewährleistung der Sicherheit in der Region eingeführt werden: „Wir haben rund 400 Polizeibeamte der Verkehrsbehörde, die spezielle Kontrollen in Tuluá, in Buga, und wir haben eine zusätzliche Komponente der Armee, die in ländlichen Gebieten territoriale Kontrollaktivitäten durchführt und nicht nur an den Wahltagen, sondern auch an der ordnungsgemäßen Aufrechterhaltung der Sicherheit auf Abteilungsebene teilnahm.“

Es sei daran erinnert, dass die Zuckergilden Procaña und Asocaña sowie die Farmers and Livestock Societies (SAG) von Valle und Cauca vor einigen Wochen die Generalstaatsanwaltschaft, die nationale Regierung und die Gouverneure beider Abteilungen aufgefordert haben, konkrete Maßnahmen gegen die Unsicherheit zu ergreifen und Gewalt.

In der Vergangenheit hat Asprilla mehrere Raubüberfälle gegen ihn gemeldet. Einer von ihnen fand im März letzten Jahres in Bogotá statt. Wie er damals mitteilte, nutzten einige Diebe über digitale Plattformen die Tatsache, dass er zu einem Kassierer im Norden der Hauptstadt ging, um sein Fahrzeug im Parque de la 93 zu plündern.

„Ich bin zu einer Kassiererin gegangen und sie haben mein Glas zerbrochen. Sie haben eine Tasche rausgeholt, die ich hier hatte. [...] Eine Minute war ich zu spät, eine Minute. Ich ging zur Kasse, stieg aus und mein Glas war bereits zerbrochen „, sagte er damals.

Weiter zurück in der Zeit, im Jahr 2019, brachen die Diebe in seine Farm in San Jerónimo ein und stiehlten fünf Kühe. Unter diesen Tieren wurde auch ein Bulle gestohlen, den Asprilla „Lagrimon“ nannte. Die Nationalpolizei förderte die jeweiligen Operationen und konnte sie einige Stunden, nachdem der ehemalige Fußballer die Ereignisse gemeldet hatte, wiederherstellen.

