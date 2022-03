Dissident Ivan Márquez wurde 1997 des Todes von 4 kolumbianischen Soldaten beschuldigt

Bogotá, 22 Mrz Die kolumbianische Staatsanwaltschaft beschuldigte den Führer des FARC-Dissens, bekannt als „Segunda Marquetalia“, Luciano Marín, alias „Iván Márquez“, der Ermordung von vier Soldaten und der Entführung eines weiteren bei Ereignissen in der Abteilung von Antioquia (Nordwesten) im Jahr 1997 während er Teil der Guerilla war. Dies wurde am Dienstag von der Staatsanwaltschaft berichtet, die in einer Erklärung darlegte, dass mit dieser Entscheidung ein Haftbefehl gegen den Chef der „Segunda Marquetalia“ aufrechterhalten wurde, der Chefunterhändler der FARC-Guerilla im Friedensabkommen war. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft suchten am 2. Juli 1997 Spezialtruppen der Nationalarmee nach zwei Kameraden, die in der ländlichen Gegend der Stadt Currulao in der Gemeinde Turbo vermisst wurden. Bei dieser Operation stellten sie sich dem Nordwestblock der ausgestorbenen FARC gegenüber und dort wurden drei uniformierte Männer verletzt, Kapitän Carlos Enrique Vidal Aponte und die Soldaten William Amado Suárez und Iván Ramírez Muñoz. Aus diesem Grund griffen die Kampfkrankenschwester Fabio Pinedo Serna und Sergeant Pedro José Guarnizo Ovalle ein, aber als das geschah, entführten die Guerillas sie und brachten sie in ein Lager. „Die drei verletzten Soldaten und der Krankenpflegesoldat wurden mit scharfen und Gewehrschüssen getötet, die aus nächster Nähe abgefeuert wurden. Auf der anderen Seite wurde der Sergeant fast sechs Jahre lang entführt „, fügten die Informationen hinzu. Der Offizier wurde bei einer Operation gerettet, bei der die Armee versuchte, den damaligen Gouverneur von Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, den Friedensberater des Departements, Gilberto Echeverri Mejia, und andere Mitglieder der Sicherheitskräfte, die sich ebenfalls in Gefangenschaft befanden, zu befreien. BETEILIGUNG VON MARQUEZ „Die Beweise deuten darauf hin, dass diese Ereignisse vom damaligen FARC-Sekretariat angeordnet worden wären, zu dem auch der Alias „Iván Márquez“ gehörte, der auch der Koordinator der Fronten sein würde, die sich in Antioquia und Caldas eingemischt hatten „, erklärte die Staatsanwaltschaft. Aus diesem Grund muss sich der Leiter des Dissens vor Gericht für die Verbrechen des schweren Mordes, des versuchten Mordes an einer geschützten Person und der verschärften erpresserischen Entführung verantworten. „Ivan Márquez“ sowie Hernán Darío Velásquez, alias „El Paisa“ und andere ehemalige FARC-Chefs, gaben das Friedensabkommen auf und kündigten am 29. August 2019 ihre Rückkehr zu den Waffen an und behaupteten einen „Verrat des Friedensabkommens von Havanna durch den Staat“. CHEF jga/ime/rrt