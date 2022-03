Die Partei des venezolanischen Leopoldo López sammelt in einem Monat 140 Rücktrittserklärungen

Caracas, 22 Mrz Mindestens 140 Mitglieder der venezolanischen Oppositionspartei Voluntad Popular (VP) unter der Leitung von Leopoldo López, in der Juan Guaidó seine Karriere gemacht hat, haben ihre Mitgliedschaft im letzten Monat zurückgetreten, nachdem an diesem Dienstag 40 weitere Abbrüche angekündigt wurden, die zu weiteren 100 hinzugefügt werden aufgenommen im letzten Monat, Februar, berichtete das bereits ehemalige Mitglied der Formation David Sosa. Der ebenfalls Präsident der Federation of University Centers (FCU) der Central University of Venezuela (UCV), der seinen Rücktritt über Twitter ankündigte, teilte einen Brief mit, der von 39 anderen Aktivisten aus den Staaten Anzoátegui, Miranda, Portuguesa und Caracas unterzeichnet wurde und erklärte „Bürger, die sich zur Zusammenarbeit mit allen verpflichten die demokratischen Faktoren, um diese Form der Politik zu retten, die junge Menschen erfreut“. Sie wiesen auch darauf hin, dass VP zwar ein Lernraum sei, sie aber nicht weiterhin „das systematische Regime von Fehlverhalten und Fehlverhalten tolerieren können, das letztendlich zum täglichen Leben der Partei wurde“. „Viele dieser Fehler wurden gemeldet, wie dies beim massiven Rücktritt der Führer von Caracas der Fall war, und viele andere wurden in mehreren Regionen des Landes schweigend erlitten“, fügten sie hinzu. Die Führer behaupteten, diese „Fehler“ angeprangert zu haben, aber die Leiter der Organisation „haben weggeschaut, während diese Ungerechtigkeiten begangen werden“. „Schlechte Praktiken, wo immer sie auftreten, betreffen alle und schädigen die Organisation. Sie können nicht versuchen, venezolanische Institutionen zu retten, wenn Sie die institutionellen Mechanismen innerhalb Ihrer eigenen Organisation nicht kultivieren und respektieren „, sagten sie. Ebenso hoffen sie, dass diese Entscheidung als Reflexion dienen wird, mit der interne Reformprozesse ausgelöst werden können, die „eine große Anzahl“ von Aktivisten dringend fordert.“ Am 19. Februar kündigten mehr als 100 regionale Führer und Militante aus Caracas ihren Rücktritt an, wie der ehemalige Koordinator der Unterstützer in der Hauptstadt, Javier Gonzáez, berichtete. Wie Gonzáez zu dieser Zeit erklärte, war die Entscheidung auf die Tatsache zurückzuführen, dass „lange Zeit verschiedene Respektlosigkeit, Ignoranz und Segregation unter politischen und sozialen Führern geweckt wurden, die trotz des mitschuldigen Schweigens der nationalen Führung dieser Organisation jahrelang arbeiteten“. „Es gab immer interne Laster, mit denen wir zu kämpfen hatten. Heute erreichen wir jedoch den Punkt, an dem wir das Regime der Willkür und des Fehlverhaltens, zu dem das tägliche Leben der Partei geworden ist, nicht weiter tolerieren können „, sagte Gonzáez laut der Pressemitteilung. VP wird vom venezolanischen Gegner Leopoldo López angeführt, der seit Ende Oktober 2020 in Spanien im Exil ist. CHEF sc/sb/laa