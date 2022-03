Die kleinsten Bomben, die die Ukraine in eine Atomzone verwandeln könnten

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

In Bezug auf die Zerstörungskraft überschatteten die Riesen des Kalten Krieges die amerikanische Atombombe, die Hiroshima zerstörte. Washingtons größte Testexplosion war 1000-mal größer als die in der japanischen Stadt ausgelöste, und die von Moskau war 3.000-mal größer. Auf beiden Seiten bestand die Idee darin, feindliche Angriffe abzuwehren, indem große Repressalien wie die gegenseitige gesicherte Zerstörung, auch MAD genannt, drohten. Die psychologische Messlatte war so hoch, dass nukleare Angriffe als undenkbar angesehen wurden.

Heute verfügen sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten über Atomwaffen, die viel weniger zerstörerisch sind: Ihre Macht ist nur ein Bruchteil der Stärke der Hiroshima-Bombe; aber ihr Einsatz ist vielleicht weniger beängstigend und assimilierbarer.

Die Besorgnis über diese kleineren Waffen ist in die Höhe geschossen, seit Wladimir Putin im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine mehrmals vor ihrer Atomkraft gewarnt, seine Atomkräfte in Alarmbereitschaft versetzt und seine Armee veranlasst hat, riskante Angriffe auf Kernkraftwerke auf ukrainischem Territorium durchzuführen. Die Angst ist, dass Putin, wenn er sich zu irgendeinem Zeitpunkt während des Konflikts in die Enge getrieben fühlt, sich dafür entscheiden wird, eine seiner kleineren Atomwaffen zu detonieren und damit das vor 76 Jahren nach Hiroshima und Nagasaki festgelegte Tabu zu brechen.

Analysten weisen darauf hin, dass russische Truppen den Übergang von der konventionellen zur nuklearen Kriegsführung schon lange versucht haben, insbesondere um sich nach Verlusten auf dem Schlachtfeld einen Vorteil zu verschaffen. Und das Militär, so fügen sie hinzu, das das größte Atomarsenal der Welt betreibt, habe eine Vielzahl von Eskalationsoptionen untersucht, aus denen Putin wählen könnte.

„Die Chancen sind gering, steigen aber“, sagte Ulrich Kühn, Nuklearexperte an der Universität Hamburg und Carnegie Endowment for International Peace. „Der Krieg läuft für die Russen nicht gut“, bemerkte er, „und der Druck aus dem Westen nimmt zu.“

DATEIFOTO - Das Atom-U-Boot K-549 Knyaz Vladimir mit ballistischen Raketen kommt zur Parade zum Marinetag in Kronstadt, Russland. 16. Juli 2021 (Reuters/Igor Russak)

Putin könne eine dieser Waffen in einem unbewohnten Gebiet und nicht auf Truppen abfeuern, sagte Kuhn. In einer Studie aus dem Jahr 2018 stellte er ein Krisenszenario vor, in dem Moskau eine Bombe über einem abgelegenen Teil der Nordsee detonierte, um weitere tödliche Angriffe zu signalisieren.

„Es fühlt sich schrecklich an, über diese Dinge zu sprechen“, erklärte Kühn in einem Interview. „Aber wir müssen berücksichtigen, dass dies zu einer Möglichkeit wird“, fügte er hinzu.

Washington erwartet in den kommenden Tagen weitere Atombewegungen vom russischen Präsidenten. Moskau wird sich wahrscheinlich „zunehmend auf seine nukleare Abschreckung verlassen, um den Boden für den Westen zu schaffen und seine Stärke zu projizieren“, da der Krieg und seine Folgen Russland schwächen, sagte General Scott D. Berrier, Direktor der Defense Intelligence Agency, am Donnerstag dem Armed Services Committee des Repräsentantenhauses.

Präsident Joe Biden wird diese Woche zu einem NATO-Gipfel in Brüssel reisen, um über die russische Invasion der Ukraine zu diskutieren. Auf der Tagesordnung wird erwartet, dass bewertet wird, wie das Bündnis reagieren wird, wenn Russland chemische, biologische, Cyber- oder Atomwaffen einsetzt.

James R. Clapper Jr., ein pensionierter General der Luftwaffe, der als Direktor des nationalen Nachrichtendienstes von Präsident Barack Obama diente, sagte, dass Moskau seinen Atomverbrauch nach dem Kalten Krieg gesenkt habe, als die russische Armee in Unordnung geriet. Heute, fügte er hinzu, betrachte Russland Atomwaffen als etwas Utilitarisches und nicht als etwas Undenkbares.

„Es war ihnen egal“, sagte Clapper über die Zeit, als russische Truppen Anfang dieses Monats eine Strahlungsfreisetzung riskierten, indem sie den Standort des Kernreaktors Zaporizhzhya angriffen (der größte nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Europa). „Sie haben sich gemeldet und ihn erschossen. Das ist ein Hinweis auf die russische Haltung des Laissez-Faire. Sie machen nicht die Unterscheidungen, die wir mit Atomwaffen treffen.“

Ein Pilot überprüft das Flugzeug der russischen Luftwaffe MiG-31 (Russisches Verteidigungsministerium/Handout über REUTERS)

Putin kündigte letzten Monat an, dass er die russischen Atomkräfte in „besondere Kampfbereitschaft“ versetzen werde. Pavel Podvig, ein langjähriger Forscher in den russischen Nuklearstreitkräften, sagte, die Warnung habe das russische Kommando- und Kontrollsystem wahrscheinlich auf die Möglichkeit vorbereitet, einen nuklearen Befehl zu erhalten.

Es ist nicht klar, wie Russland die Kontrolle über sein Arsenal an weniger zerstörerischen Waffen ausübt. Einige US-Politiker und Experten prangerten jedoch an, dass kleinere Waffen auf beiden Seiten das globale Gleichgewicht des nuklearen Terrors zu stören drohen.

Für Russland weisen Militäranalysten darauf hin, dass avantgardistische Darstellungen der am wenigsten zerstörerischen Waffen es Putin ermöglicht haben, seinen Ruf als riskanter Mann zu verbessern und den Bereich der Einschüchterung zu erweitern, den er benötigt, um einen blutigen konventionellen Krieg zu führen.

„Putin nutzt nukleare Abschreckung, um in der Ukraine davonzukommen“, sagte Nina Tannenwald, Politikwissenschaftlerin an der Brown University, die sich kürzlich mit weniger mächtigen Rüstungsgütern befasste. „Ihre Atomwaffen verhindern, dass der Westen eingreift.“

Ein weltweiter Wettlauf um kleinere Waffen nimmt zu. Obwohl solche Waffen nach Maßstäben des Kalten Krieges weniger zerstörerisch sind, zeigen moderne Schätzungen, dass das Äquivalent einer halben Hiroshima-Bombe, wenn sie in der Innenstadt von Manhattan detoniert wird, eine halbe Million Menschen töten oder verletzen würde.

Präsident von Russland Wladimir Putin (REUTERS/UMIT Bektas/File Photo)

Gegen diese Waffen wird vorgegangen, dass sie das bestehende nukleare Tabu untergraben und Krisensituationen noch gefährlicher machen. Kritiker sagen, dass seine weniger zerstörerische Natur die Illusion der Atomkontrolle befeuern kann, wenn ihre Verwendung tatsächlich plötzlich zu einem vollwertigen Atomkrieg führen kann. Eine von Experten der Princeton University entwickelte Simulation beginnt damit, dass Moskau einen nuklearen Warnschuss abfeuert, auf den die NATO mit einem kleinen Angriff reagieren würde. Der daraus resultierende Krieg würde in seinen frühen Morgenstunden mehr als 90 Millionen Opfer bringen.

Kein Rüstungskontrollvertrag regelt kleinere Sprengköpfe, manchmal auch als taktische oder nicht strategische Atomwaffen bekannt, sodass die nuklearen Supermächte so viele produzieren und einsetzen, wie sie wollen. Laut Hans M. Kristensen, Direktor des Nuclear Information Project der Federation of American Scientists, einer privaten Gruppe in Washington, hat Russland vielleicht 2.000. Und in den Vereinigten Staaten gibt es in Europa etwa 100, begrenzt durch innenpolitische Streitigkeiten und die politische Komplexität, sie unter NATO-Verbündeten zu stützen, deren Bevölkerung sich häufig gegen das Vorhandensein von Waffen wehrt und gegen sie protestiert.

Russlands Atomkriegslehre wurde als „Klettern zur Deeskalation“ bekannt, was bedeutet, dass besiegte Truppen eine Atomwaffe abfeuern würden, um einen Aggressor zu betäuben, um sich zurückzuziehen oder zu unterwerfen. Moskau übte wiederholt Taktiken in Feldübungen. 1999 simulierte beispielsweise ein großer Bohrer einen NATO-Angriff auf Kaliningrad, die russische Enklave in der Ostsee. Die Übung hatte die russischen Streitkräfte in Unordnung gebracht, bis Moskau Atomwaffen auf Polen und die Vereinigten Staaten abfeuerte.

Kühn von der Universität Hamburg sagte, dass die Defensivtrainingsübungen der 1990er Jahre in den 2000er Jahren offensiv geworden seien, als die russische Armee einen Teil ihrer bisherigen Stärke wiedererlangte.

Gleichzeitig mit seiner neuen Offensivstrategie begann Russland eine Modernisierung seiner Nuklearkräfte, einschließlich seiner am wenigsten zerstörerischen Waffen. Wie im Westen erhielten einige der Sprengköpfe variable Sprengstofferträge, die je nach militärischer Situation erhöht oder verringert werden konnten.

Militärparade in Russland

Ein Herzstück des neuen Arsenals war der Iskander-M, der 2005 erstmals eingesetzt wurde. Der mobile Werfer kann zwei Raketen abfeuern, die fast 500 Kilometer zurücklegen. Raketen können sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen. Russische Figuren platzieren die kleinste nukleare Explosion dieser Raketen auf etwa ein Drittel der Hiroshima-Bombe.

Bevor die russische Armee in die Ukraine einmarschierte, zeigten Satellitenbilder, dass Moskau Iskander-Raketenbatterien in Weißrussland und im Osten auf russischem Territorium eingesetzt hatte. Es gibt keine öffentlichen Daten darüber, ob Russland einen der Iskander mit Atomsprengköpfen bewaffnet hat.

Nikolai Sokov, ein ehemaliger russischer Diplomat, der in der Sowjetzeit Rüstungskontrollabkommen aushandelte, sagte, Atomsprengköpfe könnten auch auf Marschflugkörper eingesetzt werden. Waffen, die in geringer Höhe fliegen und von Flugzeugen, Schiffen oder vom Land aus abgefeuert werden, kehren in die Nähe des lokalen Geländes zurück, um nicht durch feindliches Radar entdeckt

Aus russischem Gebiet sagte er: „Sie können ganz Europa erreichen“, einschließlich des Vereinigten Königreichs.

Im Laufe der Jahre haben die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten versucht, mit Russlands Arsenal kleinerer Atomwaffen mithalten zu können. Es begann vor Jahrzehnten, als die Vereinigten Staaten begannen, Kampfflugbomben an Militärstützpunkte in Belgien, Deutschland, Italien, der Türkei und den Niederlanden zu schicken. Kühn wies darauf hin, dass das Bündnis im Gegensatz zu Russland keine Feldübungen durchführt, um einen Übergang von der konventionellen zur nuklearen Kriegsführung zu praktizieren.

Im Jahr 2010 beschloss Obama, der sich lange Zeit für eine „kernwaffenfreie Welt“ einsetzte, die NATO-Waffen wiederherzustellen und zu verbessern und sie in intelligente und wendige Bomben zu verwandeln, die ihre Ziele sehr präzise machten. Dies wiederum gab Kriegsplanern die Freiheit, die variable Sprengkraft von Waffen auf nur 2% der Hiroshima-Bombe zu reduzieren.

Der Atompilz über der Stadt Hiroshima (Getty Images)

Die reduzierte Explosionskapazität machte den Bruch des nuklearen Tabus „denkbarer“, warnte General James E. Cartwright, Vizepräsident der Joint Chiefs of Staff unter Obama, zu dieser Zeit. Es unterstützte das Programm jedoch, da die hohe Genauigkeit das Risiko von Kollateralschäden und zivilen Opfern reduzierte. Nach jahrelangen Verzögerungen bei der Finanzierung und Herstellung wird die wiederhergestellte Pumpe, bekannt als B61 Model 12, voraussichtlich erst im nächsten Jahr in Europa eingesetzt werden.

Die ständigen russischen Ansammlungen und die langsame Reaktion der USA veranlassten die Donald Trump-Regierung, 2018 einen neuen Raketensprengkopf vorzuschlagen. Seine zerstörerische Kraft wurde laut Christensen als ungefähr halb so hoch angesehen wie die der Hiroshima-Bombe.

Während einige Experten davor warnten, dass die als W76 Model 2 bekannte Bombe es für einen Präsidenten verlockender machen könnte, einen nuklearen Angriff anzuordnen, argumentierte die Trump-Regierung, dass die Waffe das Kriegsrisiko verringern würde, indem sie sicherstellt, dass Russland der Gefahr proportionaler Gegenangriffe ausgesetzt wäre. Es wurde Ende 2019 umgesetzt.

„Es geht um Psychologie, Sterbliche Psychologie“, sagte Franklin C. Miller, ein Nuklearexperte, der den neuen Sprengkopf unterstützte und vor seinem Verlassen des öffentlichen Amtes 2005 drei Jahrzehnte lang Positionen im Pentagon und im Weißen Haus innehatte. „Wenn dein Gegner glaubt, auf dem Schlachtfeld einen Vorteil zu haben, versuche ihn davon zu überzeugen, dass er falsch liegt.“

Als er für das Präsidentenamt kandidierte, definierte Joe Biden den am wenigsten mächtigen Sprengkopf als „schlechte Idee“ für Präsidenten, die ihn „höchstwahrscheinlich“ benutzen würden. Trotzdem behauptet Christensen, dass die Biden-Regierung den neuen Sprengkopf wahrscheinlich nicht von nationalen U-Booten entfernen wird.

Es ist nicht klar, wie Biden auf Putins Einsatz einer Atomwaffe reagieren würde. Atomkriegspläne sind eines der tiefsten Geheimnisse Washingtons. Experten sagen, dass Kriegspläne im Allgemeinen von Warnschüssen bis hin zu Einzelangriffen und mehreren Repressalien reichen und dass die schwierigste Frage darin besteht, ob es zuverlässige Möglichkeiten gibt, die Eskalation eines solchen Konflikts zu verhindern.

Selbst Clapper, der ehemalige Direktor des nationalen Nachrichtendienstes, sagte, er sei sich nicht sicher, wie er Biden beraten würde, wenn Putin den Einsatz seiner Atomwaffen freisetzte.

„Wann hörst du auf?“ fragte nach nuklearen Repressalien. „Du kannst nicht weiter die andere Wange hinhalten. Irgendwann muss etwas getan werden.“

Auf dem Bild US-Präsident Joe Biden (EFE/Oliver Contreras/Pool/Archiv)

Die Reaktion der USA auf eine kleine russische Explosion könnte laut Experten darin bestehen, einen der neuen Sprengköpfe zu feuern, die von U-Booten in die wilden Länder Sibiriens oder auf eine Militärbasis in Russland abgefeuert wurden. Miller, ein ehemaliger Beamter der Atomregierung und ehemaliger Vorsitzender des NATO-Ausschusses für Nuklearpolitik, sagte, dass eine solche Explosion Moskau sagen würde, dass „das ernst ist und dass die Dinge außer Kontrolle geraten“.

Militärstrategen sagen, dass ein Nachbeben auf Augenhöhe die Verantwortung für eine weitere Eskalation nach Russland wiederherstellen würde, Moskau sein unheimliches Gewicht spüren lassen und im Idealfall verhindern würde, dass die Situation trotz der Gefahr von Fehlkalkulationen und Unfällen außer Kontrolle gerät charakterisieren Kriege.

In einem dunkleren Szenario könnte Putin auf den Einsatz von Atomwaffen zurückgreifen, wenn sich der Krieg in der Ukraine auf die Nachbarstaaten der NATO ausbreiten würde. Alle NATO-Mitglieder, einschließlich der Vereinigten Staaten, sind verpflichtet, sich gegenseitig zu verteidigen, möglicherweise mit Salven aus Atomsprengköpfen.

Tannenwald, Politikwissenschaftler an der Brown University, fragte sich, ob alte Formen der nuklearen Abschreckung, die jetzt in entgegengesetzten Linien weniger zerstörerischer Waffen verwurzelt sind, den Frieden aufrechterhalten würden. „Ich bin mir sicher, dass es sich in einer Krise nicht so anfühlt.“

