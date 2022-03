Die Freilassung des ehemaligen peruanischen Präsidenten Fujimori sei ein „inakzeptabler Rückschlag“, sagen UN-Experten

Die bevorstehende Freilassung des achtjährigen ehemaligen peruanischen Präsidenten Alberto Fujimori, nachdem er ihn mit einer Begnadigung des Präsidenten wieder eingesetzt hatte, ist ein „inakzeptabler Rückschlag“ im Kampf gegen die Straflosigkeit schwerer Menschenrechtsverletzungen, die während seiner Regierung begangen wurden, sagte eine Gruppe von UN-Experten am Dienstag.

Das Verfassungsgericht (TC) erklärte am vergangenen Donnerstag das Habeas Corpus für gegründet und setzte die Begnadigung wieder ein, die Fujimori im Dezember 2017 gewährt und 10 Monate später von der peruanischen Justiz für nichtig erklärt wurde.

Diese Entscheidung „scheint im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsstandards zu stehen, die den Einsatz von Begnadigung in Fällen von Verbrechen gegen die Menschlichkeit einschränken“, sagten Menschenrechtsexperten in einer Erklärung in Genf.

Sie erinnerten daran, dass die Begnadigung, die der damalige Präsident Pedro Pablo Kuczynski am Heiligabend dieses Jahres aus humanitären Gründen gewährte, als unvereinbar mit den gesetzlichen Anforderungen angesehen worden war

„Sofern dies nicht aus Gründen gerechtfertigt ist, die nach nationalem und internationalem Recht eindeutig akzeptabel sind“, wäre die Aufhebung der 25-jährigen Haftstrafe von Fujimori „ein schwerer Schlag für Justiz und Rechtsstaatlichkeit“, sagte die Expertengruppe, bestehend aus Fabian Salvioli, Morris Tidball Binz, Luciano Hazan, Aua Baldé, Tae-Ung Baik, Gabriella Citroni und Henrikas Mickevičius.

Es „verstößt auch gegen das Recht der Opfer und ihrer Familien auf Gerechtigkeit“, fügten sie hinzu.

„Opfer von Menschenrechtsverletzungen haben lange darauf gewartet, dass der Gerechtigkeit gedient wird, und diese Entscheidung stellt für sie einen schmerzhaften Rückschlag dar“, fügten sie hinzu.

Fujimori, 83, leidet laut seinem Arzt an Vorhofflimmern, Lungenfibrose und Bluthochdruck.

„Humanitär verdient Alberto Fujimori es nicht, im Gefängnis zu sterben“, sagte sein Hausarzt und gleichgesinnter Parlamentarier Alejandro Aguinaga.

Im Jahr 2007 inhaftiert, verbüßte Fujimori bereits 15 seiner 25-jährigen Haftstrafe für die Massaker an Barrios Altos (15 Tote, darunter ein Kind) und La Cantuta (10 Tote), die von Militärkommandos während seiner Regierung (1990-2000) im Rahmen des Krieges gegen den Terror begangen wurden.

Damit er das Gefängnis verlassen kann, das er in einer Polizeibasis in Lima besetzt, muss der TC den Gefängnisdienst benachrichtigen, ein Verfahren, das noch nicht abgeschlossen ist.

Die Entscheidung des TC, die endgültig ist, löste Demonstrationen in den Straßen von Lima zugunsten und gegen die Begnadigung aus.

cm/ljc/yow