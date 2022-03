Die BA2-Variante ist „viel ansteckender“ und „fast unmöglich“ zu vermeiden

Dublin, 22 Mrz Die BA2-Variante von Omicron ist „viel ansteckender“ und „es wird fast unmöglich sein, sich nicht anzustecken“, warnte der irische Experte Luke O'Neill, Professor für Biochemie am Trinity College Dublin, am Dienstag. Diese neue Variante des SARS-CoV-2-Coronavirus, die O'Neill als „Schwester von Omicron“ bezeichnete, könnte nach mehr als zwei Jahren Pandemie zur „ansteckendsten, die wir bisher gesehen haben“ werden. „Es ist 30% ansteckender als Omicron, das bereits 70% ansteckender ist als das vorherige“, sagte der Biochemiker heute dem irischen öffentlich-rechtlichen Rundfunkveranstalter RTE. Er betonte, dass die Inkubationszeit von BA2 auch „bei einer infizierten Person viel kürzer“ sei, sich „schneller im Körper“ entwickle und sich folglich „länger ausbreitet, weil es schneller wächst“. „Die gute Nachricht ist, dass die von Impfstoffen errichtete Mauer auf der ganzen Welt standhält und uns wirklich schützt“, fügte O'Neill hinzu, Seiner Meinung nach müssen die Bürger nicht nur Fortschritte bei der Verwaltung der Verstärkungsvorbereitungen erzielen, sondern auch weiterhin Masken in Innenräumen tragen, obwohl sie in Irland erst seit letztem Monat im Gesundheitswesen obligatorisch sind. Die irischen Behörden berichteten am Dienstag, dass sie seit letztem Donnerstag, zu Beginn eines langen Wochenendes, das von den Feierlichkeiten von St. Patrick, dem Schutzpatron Irlands, geprägt war, fast 64.000 Neuinfektionen mit Covid-19 gezählt haben. Die Exekutive von Dublin, eine Koalition zwischen Zentristen, Christdemokraten und Grünen, hat ihrerseits anerkannt, dass Irland wie Europa in eine „zweite Welle von Omicron“ eingetreten ist, plant jedoch nicht, Beschränkungen aufgrund der Pandemie wieder einzuführen. In dieser Hinsicht war der Regionaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Europa, Hans Kluge, heute „optimistisch, aber wachsam“ über den Anstieg der Coronavirus-Infektionen auf dem Kontinent nach mehrwöchigen Rückgängen. Bei einem Besuch in Moldawien am Dienstag erwähnte Kluge ausdrücklich Länder wie Deutschland, das Vereinigte Königreich, Irland und die Niederlande und erklärte den Anstieg aufgrund der erhöhten Übertragbarkeit der BA2-Variante und der „brutalen“ Aufhebung der Beschränkungen für sie. CHEF ja/prc/ja